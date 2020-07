Ikea lanceert nieuwe gehaktbal zonder gehakt: Huvudroll HAA

16 juli 2020

15u02

Bron: Ikea 2 Consument Wie na de zomervakantie gaat shoppen bij Ikea zal in het menu van het restaurant een iets uitgebreide kaart aantreffen. Vanaf 1 september kunnen klanten er proeven van plantballetjes, ofwel een duurzaam alternatief voor de iconische gehaktbal. Dat meldt de meubelgigant in een persbericht. De schotel werd evenwel iets minder smakelijk Huvudroll gedoopt. Volgens Ikea hebben de balletjes dezelfde textuur en smaak als de vleesvariant.

Huvudroll is gemaakt van erwteneiwit, haver, aardappel, appel en ui. Met slechts 4 procent van de ecologische voetafdruk van de traditionele Ikea-gehaktbal, is het plantballetje een duurzaam alternatief voor iedereen die minder vlees wil eten. Kortom, een gehaktbal zonder gehakt, klinkt het.

De balletjes zijn vanaf 1 september beschikbaar in het Ikea Restaurant, Bistro en Swedish Food Market. Ze worden geserveerd op dezelfde wijze als de gehaktversie: met puree, veenbessen en roomsaus. Met 4,5 euro is de plantaardige schotel bovendien een euro goedkoper dan de iconische vleesballetjes (5,5 euro).



Door de plantbal aan een lagere prijs aan te bieden, wil de Zweedse meubelreus mensen overtuigen plantaardige opties te proberen, “zonder te moeten inboeten op smaak”.

We hopen zoveel mogelijk vleeseters te overhalen om het nieuwe plantballetje te proberen Roeland Michiels van Ikea

Roeland Michiels van Ikea licht toe: “Door plantaardige én betaalbare producten toe te voegen aan ons assortiment, willen we bij Ikea nog meer mensen aanmoedigen om duurzamere voedingskeuzes te maken. We hopen zoveel mogelijk vleeseters te overhalen om het nieuwe plantballetje te proberen. Een uitdaging? Misschien, maar hoe dan ook één die we met de volle overtuiging aangaan en die ons weer een stap dichter bij onze ambitie brengt om tegen 2030 klimaatpositief te worden”.

Het plantaardig balletje is meteen de vijfde toevoeging aan het gamma sinds de lancering van de Zweedse vleesballetjes in België in 1984. De afgelopen vijf jaar werd het Ikea-menu al uitgebreid met de groentenballetjes (2015), kippenballetjes (2016) en zalm-kabeljauwballetjes (2019).