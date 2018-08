Ikea koopt gebruikte meubelen terug in Duitsland SVM

13 augustus 2018

15u24

Bron: Belga 0 Consument In vijf Duitse vestigingen van de Zweedse meubelwinkelketen Ikea kunnen klanten vanaf 1 september meubelen die ze niet meer nodig hebben terugbrengen. Ze krijgen daar een vergoeding voor in de vorm van een tegoedbon. Het proefproject werd vandaag in Hofheim (bij Frankfurt) voorgesteld.

Klanten die hun Ikea-meubel beu zijn maar vinden dat het nog in "goede tot perfecte staat" is, kunnen online een prijsvoorstel krijgen. Wanneer ze het meubel dan in de winkel binnenbrengen, krijgen ze een tegoedbon.

Volgens Ikea kadert het initiatief in het streven naar duurzaam consumeren. De keten zegt zelf niets aan de doorverkoop van de gebruikte stukken te verdienen. Ze zullen aan de terugnameprijs in de winkel worden aangeboden, wel vermeerderd met btw. Ikea testte de terugname eerder al in Zwitserland.