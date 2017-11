Ikea herhaalt terugroepactie voor 29 miljoen ladenkasten na achtste dodelijk ongeval met peuter jv

Bron: CBS 3 REUTERS Consument Ikea heeft opnieuw gewaarschuwd voor het mogelijke gevaar van bepaalde ladenkasten van de Zweedse meubelgigant. In juni 2016 riep Ikea al voor het eerst de 29 miljoen kasten terug - enkel in Noord-Amerika - nadat omgekantelde meubels zes dodelijke slachtoffers hadden gemaakt. Inmiddels zijn dat er acht. Allemaal peutertjes van minder dan drie.

Ceo Lars Petersson wil de Canadese en Amerikaanse klanten er nog meer van bewustmaken dat haar kasten van het type Malm nogal snel kunnen omkantelen als ze niet correct vastgemaakt worden aan de muur. Met helaas al acht dodelijke slachtoffers. De meubelmaker herhaalt daarom de oproep om de bewuste kasten ofwel terug te sturen ofwel ze aan de muur te bevestigen.

In mei overleed een peuter uit Californië toen hij onder een Malm-kast terechtkwam. De vraag rees meteen of Ikea haar klanten wel voldoende had geïnformeerd over de gevaren van losstaande ladenkasten van het type Malm. Het bedrijf deed naar eigen zeggen intussen heel wat inspanningen om de klant daarvan op de hoogte te stellen, met onder meer waarschuwingscampagnes op sociale media en met persoonlijke e-mails naar 13 miljoen mensen twee maanden geleden. Meer dan 1 miljoen kasten werden ofwel teruggebracht en terugbetaald ofwel aan de muur vastgehecht.

Maar Petersson wil nog verder gaan, "omdat het zo belangrijk is dat we zoveel mogelijk mensen bereiken". Klanten in Noord-Amerika die thuis zo'n kast hebben staan, kunnen best contact opnemen met Ikea.

Het eerste dodelijke ongeval vond inmiddels al 28 jaar geleden plaats. De andere ongelukken gebeurden na 2002.