Iedereen wil huis mét tuin: worden die dan ook duurder?

03 juni 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het was een voorspelbaar effect: al die maanden noodgedwongen binnenshuis moeten blijven, heeft veel Vlamingen doen verlangen naar een huis of appartement mét tuin of balkon. De kans bestaat dat dat ook een impact zal hebben op de vastgoedprijzen, stelt Het was een voorspelbaar effect: al die maanden noodgedwongen binnenshuis moeten blijven, heeft veel Vlamingen doen verlangen naar een huis of appartement mét tuin of balkon. De kans bestaat dat dat ook een impact zal hebben op de vastgoedprijzen, stelt Spaargids.be

Liefst 74 procent van de Vlamingen die op zoek zijn naar een nieuwe woning willen alleen nog een woning met een tuin. Wie op zoek is naar een appartement, wil negen op de tien keer eentje mét terras. Dat leert een enquête van het makelaarsnetwerk ERA bij 2.000 Vlamingen. Eén op de drie Vlaamse huizenjagers geeft daarin eerlijk aan nu meer waarde te hechten aan een groot woonoppervlakte dan voor de coronacrisis.

Droomhuis is tuin inclusief

Verrassend is dat niet, want dat was in het verleden ook wel al een beetje zo. Ook uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen in 2018 bleek dat 72% van de Vlamingen het liefst in een open of halfopen woning wil wonen.

Die droom van een grote, vrijstaande woning mét tuin in een buitenwijk of op het platteland staat wel haaks op wat de Vlaamse Bouwmeester adviseert. Die wil tegen 2050 vooral meer duurzame bewoning. Dus: compacte en gestapelde woonvormen op ‘slimme’ plaatsen, met meer collectieve ruimtes. De gemiddelde Vlaming is voorlopig maar matig enthousiast.

Wat met de prijs?

Dat huizen met tuin of appartementen met terras nu terug extra gewild zijn, kan natuurlijk wel de prijs opdrijven, liet topman Johan Krijgsman van ERA verstaan. Ook andere makelaars erkennen dat. Al wie de voorbije weken koopinteresse had, gaat nu tegelijk op zoek naar zijn droomwoning. Dat speelt in de kaarten van de verkopers.

Het is natuurlijk maar de vraag of het ook blijft duren, en bovendien is het moeilijk om het prijseffect van corona op de vastgoedmarkt te controleren. Notarissen of Statbel houden bijvoorbeeld niet bij of de verkochte woonsten inclusief tuin of terras zijn.

We kunnen wel iets opmaken uit de evolutie van de verschillende bebouwingstypes. De mediaanprijs voor een woning met vier gevels (open bebouwing) kwam vorig jaar in Vlaanderen uit op 330.000 euro, volgens Statbel. Voor een woning met twee of drie gevels (gesloten en halfopen bebouwing) was dat 240.000 euro, en voor een appartement 195.000 euro. De mediaanprijs houdt in dat de helft van de transacties goedkoper waren, de andere helft duurder.

Laat u wel niet afschrikken door die 330.000 euro. In plattelandsgemeenten, waar de prijzen meestal lager liggen, zijn hier en daar echt wel nog mogelijkheden om open of halfopen bebouwingen op de kop te tikken voor minder.



