Iedereen wil een eigen zwembad: lukt het nog voor de zomer en wat zijn de kosten?

Het vooruitzicht op een zomervakantie in eigen tuin doet veel Belgen van een buitenzwembad dromen. Dat valt af te leiden uit de cijfers die de zwembadbouwers onlangs naar buiten brachten. Maar hoe krijg je er nog een geplaatst voor de zomer, met welke kosten moeten de gelukkigen rekening houden en is er nadien veel onderhoud nodig? Wij vragen het aan de zwembadbouwers zelf.

In de eerste 3,5 maanden van 2020 ontvingen plaatsers van zwembaden een vijfde meer orders dan vorig jaar. Wie er nu nog een wil bestellen, zal allicht tot na de zomer moeten wachten.

“Kan het nog voor de zomer?”, is de eerste vraag die zwembadbouwer Filip Eggermont van De Zwemwereld in Wevelgem krijgt wanneer klanten informatie vragen. “Doorgaans polsen ze eerst naar de kosten en dan naar de timing, nu is het omgekeerd. In de vijftien jaar dat ik bezig ben, heb ik dat nog nooit meegemaakt. Het goede weer brengt altijd een opstoot met zich mee, maar nu is het een stormloop. In het paasweekend alleen al kreeg ik 25 aanvragen. De meeste mensen weten bovendien zeer goed wat ze willen en willen snel tot een aankoop overgaan.”

Eggermont is niet de enige die aan de lopende band vragen krijgt. De Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers noteerde tijdens de eerste 3,5 maanden van dit jaar 21 procent meer bestellingen dan in diezelfde periode vorig jaar. De sector verwacht dat er dit jaar 3.690 nieuwe privézwembaden geïnstalleerd zullen worden, wat ruim 600 meer is dan vorig jaar en 1.500 meer dan in 2015.

Niet alleen de aard van het zwembad is bepalend, ook de administratieve molen errond moet mee willen om alles nog voor de zomer geregeld te krijgen Filip Eggermont

De verklaring voor de grote stijging ligt voor de hand. Dat we deze zomer misschien niet naar het buitenland of naar de zee zullen kunnen gaan, doet mensen naar alternatieven kijken. Een zwembad in de tuin hoort daar voor sommigen blijkbaar ook bij.

Prefab of maatwerk?

Of die plannen nog voor de zomer te realiseren zijn, is lang niet zeker. “Veel hangt af van het type zwembad dat de kopers in gedachten hebben”, zegt Filip Eggermont. “Willen ze een zwembad op maat of kunnen ze hun smaak vinden in een prefabmodel?”

“Voor een bouwkundig zwembad, dat volledig vanuit het niets in de tuin wordt aangelegd, moet je alles bij elkaar op 1,5 à 2 maanden rekenen. Bij een monoblok, dat in de fabriek wordt geproduceerd, kan de plaatsing in twee weken afgerond zijn. De kans dat de klus nog voor de zomer kan geklaard zijn, is in dat geval dus groter.”

Volgens de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers zijn de meest verkochte zwembaden (47 procent) van dit laatste type. De betonnen zwembaden zijn goed voor 40 procent van de verkoop. Natuurlijke zwemvijvers vertegenwoordigen 2,5 procent van de markt.

Strenge gemeente?

Niet alleen de aard van het zwembad is bepalend, ook de administratieve molen errond moet mee willen om alles nog voor de zomer geregeld te krijgen. “Tot 80 vierkante meter is er in principe geen bouwvergunning nodig”, verduidelijkt Eggermont.

“Maar het kan zijn dat een gemeente strengere voorschriften hanteert. En soms is er vanuit de gemeente ook een meldingsplicht. Al die tussenstappen kunnen ervoor zorgen dat je project minder snel vooruit gaat dan je zou willen. Hou er ook rekening mee dat administraties door de crisis sowieso al met vertragingen zitten.”

Voorbereiden via Google Earth

Dat laatste speelt ook mee aan de kant van de zwembadbouwers zelf. Volgens Eggermont is het sinds de lockdown moeilijker om aan grondstoffen te raken en maken de regels rond social distancing het lastiger om correcte inschattingen van de projecten te maken.

“We moeten onze voorbereidingen zoveel mogelijk vanop afstand doen. Hoe ziet de tuin eruit? Welk graafgereedschap zullen we nodig hebben? Welke nutsvoorzieningen moeten er gelegd worden? Uit de info die de kopers ons telefonisch doorgeven en via Google Earth valt er wel een en ander af te leiden, maar het is toch nog altijd anders dan wanneer we de situatie ter plaatse met de bouwheer kunnen bekijken.”

Ook energiefactuur stijgt

Voor wie zich door dit alles niet laat tegenhouden, geeft Eggermont nog het prijskaartje mee: “Een zwembad in je tuin heb je vanaf 35.000 euro, exclusief btw. Let wel, het gaat dan om de kleinere modellen, voor stadstuinen. Bij de grote projecten kan het bedrag tot boven de 100.000 euro oplopen.”

Volgens de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers ligt de kostprijs van een buitenzwembad in 88 procent van de gevallen tussen de 50.000 en 80.000 euro. 7 procent ligt onder dit bedrag, 5 procent erboven. “Hou daarnaast nog rekening met een extra energiekost, om het water te verwarmen, van ongeveer 1.500 euro per jaar”, zegt Eggermont.

Naar onderhoud toe zijn de inspanningen minimaal. Een uurtje per week zou volgens de Eggermont moeten volstaan. Daarin zit een controle van de waterkwaliteit – de meeste zwembaden geven tegenwoordig zelf aan welke producten moeten worden aangevuld – en een rondje met een schepnet om stof en bladeren eruit te vissen. “En bij de start van de winter mag je niet vergeten om de verwarmingselementen te ontwateren en de leidingen te controleren zodat er geen vorstschade kan optreden.”

