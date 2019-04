Idee: korting als je online aankoop zelf gaat afhalen, meer betalen als je het thuis laat leveren David Bremmer

19 april 2019

17u46

Bron: AD.nl 0 'Bezorgschaamte' Wie online bestelde producten thuis laat bezorgen, moet extra gaan betalen. Zo kan de wildgroei aan pakketbezorgers worden tegengegaan, claimen Amsterdamse winkeliers van de vereniging MKB Amsterdam.

Het is in toenemende mate een plaag in Amsterdam en andere grote Nederlandse (en Belgische) steden. Met de alsmaar stijgende populariteit van webshoppen rijden er steeds meer koeriers door het centrum. Of scheuren. De trend wordt versterkt doordat bestelbusjes en vrachtwagens steeds kleiner worden: om milieuredenen en de wens om grote voertuigen te weren.



Nadat eerder Veilig Verkeer Nederland al alarmsloeg over tientallen bestelbusjes per dag in woonstraten, luiden nu Amsterdamse winkeliers de noodklok. “Het is niet normaal om een spijkerbroek (jeans, red.), koptelefoon of inktpatronen voor je printer in een grote doos te laten afgeven aan je voordeur, terwijl het overige verkeer wordt gehinderd,” zegt Guido Frankfurther van MKB Amsterdam.

Tsunami aan bezorgbusjes

Na ‘vliegschaamte’ introduceren Amsterdamse winkeliers een nieuw woord: ‘bezorgschaamte’. "Als ik zie hoeveel pakjes er alleen al in mijn appartementencomplex dagelijks worden afgegeven... Het zou goed zijn als mensen zich gaan schamen als online gekochte producten thuis worden afgeleverd.”



Om een tsunami aan bezorgbusjes, bakfietsen en e-bikes te voorkomen, moeten consumenten hun bestelling daarom afhalen bij de Albert Heijn, Primera (een keten van tabakswinkels, red.) of ander pakketpunt. Of nog beter: ze gaan gewoon weer naar een fysieke winkel. "Het zelf uitzoeken en aanschaffen van producten in de winkel is een positieve belevenis en vermindert het retourneren,” meent Frankfurther.



MKB Amsterdam wil dat consumenten korting krijgen als ze een online bestelling afhalen en meer betalen als ze het gekochte toch thuis laten bezorgen. “Zo creëer je een prikkel voor gedragsverandering.”



Frankfurther betwist dat het voorstel een verkapte manier is om mensen naar gewone winkeliers te leiden. "Het is ingegeven vanwege de steeds slechtere bereikbaarheid van de Amsterdamse binnenstad. Maar het pleidooi voor gewone winkels komt er wel bij. Die staan onder druk.”

‘Welkom in de 21e eeuw’

Webwinkeliers zien niets in het voorstel van de Amsterdamse detailhandel. “Welkom in de 21ste eeuw zou ik zeggen,” reageert Wijnand Jongen, directeur van belangenclub Thuiswinkel.org. “Nederlanders willen de keuzevrijheid om te kopen wanneer op de dag ook. Webshops ontzorgen en maken het leven veel gemakkelijker.”



Volgens Jongen wordt de overlast van koeriers schromelijk overschat. Hij wijst op cijfers van lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel, waaruit blijkt dat van de miljoen bestelauto's slechts 50.000 pakketten bezorgen. Die zorgen daarmee voor hoogstens vier tot vijf procent van de vrachtbewegingen in de binnenstad en één procent van de CO2-uitstoot. “De perceptie is duidelijk anders dan de realiteit.”



Thuiswinkel erkent desalniettemin dat het aantal bezorgauto's, busjes en koeriers snel toeneemt. Vorig jaar kochten Nederlanders voor bijna 24 miljard euro online en de rek is er nog lang niet uit. “Je zou grote hubs langs de steden kunnen inrichten en vervolgens bezorgers als PostNL, DHL en UPS laten samenwerken. Die kunnen dan pakketjes in één gezamenlijk voertuig laten bezorgen.”

De overlast van online bezorgers is veel kleiner dan wordt gedacht Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org

De winkeliers krijgen steun van het landelijke MKB Nederland. De belangenclub levert kritiek op het huidige Amsterdamse beleid. "Winkeliers moeten goed bereikbaar zijn voor klanten en bevoorrading,” meent woordvoerster Laetitia Gruwel. “Voor consumenten behoren er voldoende parkeerplekken beschikbaar te zijn. De plannen van het stadsbestuur om Amsterdam autoluw te maken en parkeerplaatsen te schrappen, helpen dan niet.”