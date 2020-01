Ideaal moment voor autoleningen, maar hoeveel leent u best? Johan Van Geyte

13 januari 2020

07u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Van 10 tot 19 januari 2020 loopt het Autosalon in Brussel: hoogdagen voor de verkoop van wagens, en dus ook voor autoleningen. Als u zelf de aankoop van een nieuwe wagen overweegt, is het altijd interessant om na te gaan Van 10 tot 19 januari 2020 loopt het Autosalon in Brussel: hoogdagen voor de verkoop van wagens, en dus ook voor autoleningen. Als u zelf de aankoop van een nieuwe wagen overweegt, is het altijd interessant om na te gaan hoeveel u eigenlijk kan lenen

De Vlaming is bereid om gemiddeld 24.592 euro te besteden aan een nieuwe wagen. Dat blijkt uit een recente enquête bij 1.000 respondenten die door het onderzoeksbureau iVox in opdracht van verzekeringsmakelaar Hillewaere werd uitgevoerd. Een hele smak geld; het is dus niet zo onlogisch dat veel mensen voor een lening kiezen om die aankoop te bekostigen.

Nog volgens dezelfde enquête wil meer dan de helft van de Vlamingen (53%) zijn nieuwe wagen nochtans liefst volledig met eigen spaargeld financieren. Ruim één op de vijf (22%) kiest om (een gedeelte) te lenen bij de bank, 9% gaat voor een afbetaling bij de autodealer. Slechts een kleine minderheid ziet voorlopig de voordelen van leasen of huren in (2,7%). De anderen gaven aan nog geen keuze te hebben gemaakt.

Wie leent, laat gemiddeld 80% van de aankoopprijs door de bank financieren, aldus KBC. Het gemiddelde geleende bedrag bedraagt 19.000 euro, wat in 56 maanden wordt terugbetaald.

De volgende factoren bepalen hoeveel u best leent.

1. Kostprijs wagen

Particulieren mogen de volledige kostprijs lenen, dus inclusief btw. Sommige banken laten ook een leenbedrag van 120 procent toe. Zo kan u als koper meteen ook de inschrijvingstaksen, de eerste verzekeringspremies en de schuldsaldoverzekering dekken. Voor elektrische wagens komt daar de laadpaal thuis bij.

Voor zelfstandigen, vrije beroepers en bedrijven is het verhaal anders. Zij krijgen maar een financiering op basis van de kostprijs zonder btw. Ze kunnen de betaalde btw namelijk recupereren via de btw-aangifte. Dat houdt wel in dat ze die belasting eerst zelf moeten voorschieten.

2. Afbetalingscapaciteit

Uw mogelijkheden om de lening terug te betalen, is de belangrijkste ‘beperkende’ factor. Wie 19.000 euro wenst te lenen tegen een tarief van 0,80%, moet bij een keuze van een terugbetalingstermijn van 56 maanden elke maand 345,75 euro kunnen afbetalen. Dit bedrag komt dus bovenop uw andere vaste kosten, zoals huishuur, elektriciteit, gas en water en de eventuele afbetalingslasten van andere leningen.

Het is natuurlijk altijd een optie om de lening over een nog langere termijn te spreiden of om te kiezen voor een kleiner leenbedrag. Tip voor wie twijfelt: het is nooit slecht om een ‘leenbuffer’ aan te leggen en eerst een aantal maanden via een automatische opdracht de afbetaling sparen op een spaarrekening.

3. Termijn afbetaling

Een langere afbetalingstermijn betekent meer zuurstof, maar u betaalt dan wel meer interesten. Om dat bevattelijk te maken, een voorbeeld:

- Een lening van 15.000 euro met een rente van 0,80% afbetalen op 36 maanden tijd geeft maandelijkse afbetalingen van 421,80 euro. U betaalt dan 184,80 euro interest over de hele looptijd.

- Een lening van 15.000 euro met een rente van 0,80% afbetalen op 48 maanden tijd geeft maandelijkse afbetalingen van 317,61 euro. U betaalt dan 245,28 euro interest over de hele looptijd.

- Een lening van 15.000 euro met een rente van 0,80% afbetalen op 60 maanden tijd geeft maandelijkse afbetalingen van 255,09 euro. U betaalt dan 305,40 euro interest over de hele looptijd.

4. Wettelijke maxima

Opgelet: u hebt ook niet volledig de handen vrij in uw keuze van de looptijd van uw lening. Wie een bedrag leent tussen de 2.700 en 3.700 euro moet dat van de wetgever binnen de 30 maanden kunnen aflossen. Voor 7.500 tot 10.000 euro is dat 48 maanden, voor 10.000 tot 15.000 euro 60 maanden en voor bedragen tussen 15.000 tot 20.000 euro bedraagt de maximale looptijd 84 maanden.

5. Uw persoonlijke financiële geschiedenis

Had u vroeger al leningen bij de bank die u netjes op tijd afloste? Dat speelt zeker in uw voordeel. Miste u enkele betalingen, dan zal uw bankier gegarandeerd voorzichtiger zijn.

Wettelijk is uw bank trouwens verplicht om bij elke leningaanvraag eerst de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te consulteren. Die databank verzamelt alle lopende kredieten van de Belgen. Met andere woorden: het heeft geen enkele zin om een lening bij een andere bankier te verzwijgen in de hoop op een bijkomend krediet, want de bankier komt het sowieso te weten.

