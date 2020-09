Huizenprijzen stijgen, volgen de hypotheekrentes dezelfde weg?

Kurt Deman

21 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 4 Sparen In tegenstelling tot wat veel experten hadden ingeschat, blijven de vastgoedprijzen ook in coronatijden stijgen. Dat maakt het voor de kooplustigen er uiteraard niet makkelijker op. Vraag is of de rentevoeten voor hypothecaire kredieten eenzelfde patroon volgen. In tegenstelling tot wat veel experten hadden ingeschat, blijven de vastgoedprijzen ook in coronatijden stijgen. Dat maakt het voor de kooplustigen er uiteraard niet makkelijker op. Vraag is of de rentevoeten voor hypothecaire kredieten eenzelfde patroon volgen. Spaargids.be zocht het voor u uit.

De coronacrisis had in het voorjaar een grote impact op het aantal vastgoedtransacties in ons land. Dat huisbezoeken een tijdlang geen optie waren, vertaalde zich in april met een daling van 23,9 procent ten opzichte van april 2019. In mei nam het aantal verleden vastgoedacties bij de notaris zelfs met bijna 30 procent af. In juni leek het herstel ingezet, met een stijging van 8,4 procent.

Maar als u denkt dat die ‘passieve’ periode de prijzen onder druk zette, dan hebt u het mis. De eerste zes maanden van 2020 klokte de gemiddelde woningprijs in ons land af op 267.040 euro. Dat is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van het jaargemiddelde van 2019. Die tendens tekent zich nog sterker af bij de verkoop van appartementen. Die veranderden voor gemiddeld 242.024 euro van eigenaar, een stijging van 5,9 procent in vergelijking met 2019.

Vaste rente: 1,27 procent op 20 jaar

Ongeveer een jaar geleden schreven we dat de rentes zich op een historisch laag peil bevonden. Daar heeft de coronacrisis voorlopig weinig aan veranderd.

Volgens de rentebarometer van Immotheker bedraagt de vaste rente voor een krediet op 20 jaar momenteel(*) 1,27 procent, als de koper 81 tot 100 procent van de waarde van het pand leent. In februari van dit jaar bedroeg die gemiddelde rentevoet nog 1,50 procent. Dat is dus beter nieuws voor kooplustigen, die hun nieuwe woning of appartement aan interessante voorwaarden kunnen financieren.

Met een gunstig dossier en een beetje onderhandelingservaring, bekomt u misschien nog goedkopere tarieven. Zo deelden lezers al offertes met ons met rentevoeten van minder dan 1 procent op een looptijd van 20 jaar, met zelfs een uitschieter van 0,89 procent. Een grote ommekeer moet u ook niet meteen verwachten, omdat de Europese Centrale Bank alles in het werk stelt om de beleidsrente laag te houden, om op die manier investeringen te stimuleren.

Quotiteit

Niet onbelangrijk is dat veel banken een kleinere zogenaamde risicoappetijt tonen. Omdat zowel consumenten als bedrijven in crisistijden meestal moeilijker aan hun afbetalingsverplichtingen voldoen, willen de banken ook minder risico’s nemen.

Een gevolg daarvan is dat ze de zogenaamde quotiteit - de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning - strikter aflijnen. Ze krijgen ook extra regels opgelegd van de Nationale Bank. Zo mogen kredietnemers liefst niet meer dan 90 procent van de waarde van een pand lenen. Voor u als koper betekent dat dus dat u minstens 10 procent zélf bijeen moet sparen. Er zijn wel nog uitzonderingen mogelijk, want voor een klein percentage mogen de banken nog 100 procent van de waarde lenen, maar dan zullen de kredietnemers ook al zeker niet op de scherpste voorwaarden moeten rekenen.



Bron: spaargids.be. * Genoteerd op 9 september 2020.