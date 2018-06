Huizen en appartementen aan de kust waren nog nooit zo populair TT

01 juni 2018

15u18

Bron: Belga 0 Consument Vastgoed aan de kust is enorm in trek. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van 2017. Nog nooit eerder waren er zoveel vastgoedtransacties aan de kust, met Oostende en Knokke voorop.

In 2017 waren er iets meer vastgoedtransacties aan de kust in vergelijking met 2016: +0,5 procent. Dat is opmerkelijk, want 2016 was al een absoluut recordjaar qua transacties. Toen waren er 15.719 transacties, nu 15.793. Het nieuwe recordaantal transacties was in 2017 vooral te danken aan Oostende en Knokke, samen goed voor bijna 40 procent van alle transacties aan de kust. Oostende alleen al nam 20 procent van de markt voor zich, maar in Knokke is de stijgende opmars sterker, met 18,6 procent. Koksijde vervolledigt de top drie. De kust alleen al neemt 4,9 procent van alle transacties in België voor zich.

"Het belang van vastgoed aan de kust neemt over de jaren heen trouwens toe. In vergelijking met 2014 lag de verhouding van het volume aan de kust ten opzichte van het nationaal volume nog op 4,5 procent. Toen vond 34,7 procent van de West-Vlaamse vastgoedtransacties in de kustregio plaats", aldus Bart van Opstal van notaris.be.

Gemiddeld kost een kustappartement 262.441 euro. Dat is een stijging met 3,2 procent in vergelijking met 2016. De duurste bevinden zich in Nieuwpoort, Heist-aan-Zee en Knokke, de goedkoopste in Westende, De Panne en Zeebrugge. Aan de dijk kost een appartement gemiddeld 320.429 euro, een stijging van 6,6 procent. In Knokke is dat gemiddelde zelfs 652.000 euro.