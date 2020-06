Huissommelier Sepideh proeft 20 schuimwijnen: voor amper 8 euro heb je al een topfles in huis

WIT

1. Anna Perenna Millesimato - score 4/5

• 2018, Veneto, Italië • Druif: glera – 11,5%

• Delhaize – 13,99 euro

“Op het geraffineerde af”

“Sowieso laat een Millesimato, met alleen de allerbeste glera-druiven uit 2018, het beste verhopen. En dat spreekt de neus zeker niet tegen. Mooi subtiel, op het geraffineerde af, met aroma’s van meloen, abrikoos en amandel, samen wat toetsen van brioche en citroen. De mond is instant fris, met eenzelfde fruittoetsen en voldoende elegante zuren. Voor een prosecco best wel droog, al valt meteen ook het bittere nasmaakje op. Niet voor iedereen, maar ik vind dit lekker.”

2. Charles Ninot Crémant de Bourgogne Brut - score 4/5

• Bourgogne, Frankrijk • Druif: chardonnay, pinot noir - 12%

• Colruyt – 7,99 euro

“Fragiele zuren”

“Best wel een intense kleur, met zelfs een tikje roze, roestachtige schijn — hier werd duidelijk pinot noir gebruikt. De neus is mooi: wat droog en gistig, samen met de fruittoetsen van citrus en appelen, wat frangipane — best fris. In de mond vormt zich al van bij de eerste slok meteen flink wat mousse, gevolgd door dezelfde fruittoetsen, met fragiele, maar correcte zuren. De afdronk had wat langer mogen zijn, maar dit is een meer dan geslaagde, strak-frisse, wat champagne-achtige aperitief.”

3. Les Cordeliers Exclusive Brut - score 4/5

• Crémant de Bordeaux, Frankrijk • Druif: cabernet franc - 12%

• Delhaize – 11,99 euro

“Tof buitenbeentje”

“Mousserende wijnen met 100% cabernet franc kom je zelden tegen. Dit exemplaar is alvast meer dan geslaagd. De kleur is licht en jeugdig, met een kleine pareling. De neus is subtiel, maar opvallend: hoewel dit een witte wijn is, ruik je veeleer de aroma’s van klein rood fruit als frambozen en bessen, samen met toch wat ‘witte’ abrikoos. De mond toont zich meteen volrond en voldoende gestructureerd. In de nasmaak duikt een mooi samenspel van aardbeitjes en citrusfruit op. Echt een tof buitenbeentje.”

4. Andrea Longo Prosecco Brut - score 3/5

• Veneto, Italië • Druif: glera – 11%

• Albert Heijn – 7,99 euro

“Kitscherig etiket”

“Vanonder een lichte pareling piept de typische neus van een prosecco: een samenspel van florale en fruitige toetsen met vooral meloen en witsteenfruit in de hoofdrol, samen met limoentjes. Het vervolg in de mond start voor een prosecco vrij droog, maar wordt algauw gevolgd door frisfruitige smaaktoetsen, met vooral citrusfruit. Al is de afdronk best kort. Zeker niet slecht voor zo’n kitscherig etiket.”

5. 67 Brut Prosecco - score 3/5

• Veneto, Italië • Druif: glera – 10,5%

• Carrefour Market – 9,39 euro

“Licht maar verfrissend”

“Speelse en meer intense pareling, al toont de neus zich voor het walsen best wat muf. Nadien volgen gelukkig toch wat fruitaroma’s: vooral appelen, met in de verte ook wat vlierbloesem en citroenzestes. De start in de mond is fris: de citrustoetsen zijn wel aanwezig, maar houden zich al bij al vrij gedeisd. Licht, maar best verfrissend.”

6. Gran Palas Gran Reserva Brut - score 3/5

• Penedès, Spanje • Druif: macabeo, xarel-lo, parellada - 11,5%

• Carrefour Market – 13,49 euro

“Bij oesters”

“Mooie citroengele kleur met voldoende pareling, terwijl de neus vooral citrusaroma’s laat overheersen, samen met wat aardse toetsen van nat krijt en cider — precies de neus van een oude geuze. De mond toont zich superstrak en –droog, met opnieuw wat aardse smaaktoetsen. Door de hogere zuurtegraad is dit op een zomerterrasje een perfecte aanrader bij ziltige schelpdieren als oesters.”

7. Gran Claustro Perelada Reserva - score 3/5

2013, Penedès, Spanje • Druif: pinot noir, chardonnay, xarel-lo – 11,5%

• Delhaize – 14,99 euro

“Citrusfruit”

“De neus van deze cava doet echt aan die van champagne denken, met eenzelfde aromaboeket van vooral gist en citrusfruit, ondersteund door wat aardse mineraligheid met opnieuw het aroma van natte kalk. In de mond start meteen een grote moussevorming, gevolgd door een frisse opstoot van citruszestes en groene appelen.”

8. Oudinot Champagne Brut - score 3/5

• Epernay, Frankrijk • Druif: pinot noir, pinot meunier, chardonnay – 12%

• Albert Heijn – 16,99 euro

“Niet echt wow”

“Iets intensere, briljantgele kleur met weelderige parelvorming. In de neus zit beduidend minder fruit, maar spelen de gistige aroma’s van deeg en koekjes de hoofdrol, ondersteund door een mooie fraîcheur van citroen. Het vervolg in de mond start tintelend op de tong en met een mooie zuurtegraad aan de zijkant — alweer flink wat mousse en parels. Waarbij ook de citruszestes aanwezig blijven. Zeker niet slecht, maar evenmin wow.”

9. Gran Barón Cava Brut Mediterranean Edition- score 3/5

• GranBar (Penedès, Spanje) • Druif: macabeo, xarel-lo, parellada – 11,5%

• Colruyt - 6,59 euro

“Vakantiegevoel”

“Het vakantiegevoel spat alvast van de fles. Vooral aroma’s van groene appel, pompelmoes en wat citruszestes, gevolgd door meer tropische aroma’s van witsteenfruit, samen met mango en in de verte zelfs vleugjes rozemarijn en lavendel.Het vervolg in de mond is droog, waarbij voldoende zachte fruittoetsen een filmend laagje op de tong leggen, terwijl de aciditeit en afdronk medium scoren. Degelijke prijs-kwaliteit.

10. Cava Amorany Gran Cuvée Brut - score 2/5

• Catalunya, Spanje • Druif: macabeo, xarel-lo, parellada - 11,5%

• Lidl – 6,99 euro

“Te veel hars”

“Heldere kleur met een lichtgroene schijn en lichte pareling. De neus is verrassend en doet erg denken aan die van een rieslingwijn met vooral overheersende aroma’s van honing en tropische vruchten als ananas, samen met tonen van hars. Echt geen typische cava-neus. In de mond vult die voldoende, met ook de nodige fraîcheur en duiken dezelfde fruittoetsen opnieuw op. Helaas geen voltreffer: te harsig.”

ROSÉ

1. Honoré Louis Crémant de Bourgogne Brut - score 4/5

• Bourgogne, Frankrijk • Druif: pinot noir, gamay – 12%

• Carrefour – 9,99 euro

“Mijn favoriet”

“Heel mooie, enorm verfrissende en levendige neus — richting champagne neigend met in de eerste plaats vooral aroma’s van citrus en roze pompelmoes, samen met wat klein rood fruit als framboos, maar ook het deegachtige dat we ook zo vaak in de champagnebubbels ruiken. Ook in de mond overheersen fruittoetsen van roze pompelmoes en citrus, en duikt zelfs een pittig tikje gember op. Voldoende fraîcheur en aciditeit, maken dit alvast tot één van mijn favoriete rosébubbels.”

2. Oudinot Champagne Brut - score 4/5

• Epernay, Frankrijk • Druif: pinot noir, pinot meunier – 12%

• Albert Heijn – 19,99 euro

“Correcte prijs-kwaliteit”

“Beter dan de ‘witte’ versie. De bubbels en de mousse blíjven maar opborrelen, net zoals de neus walmt van klein rood fruit, samen met de nodige toetsen van brioche, amandel en fruitcake. Het vervolg in de mond start vrij fris, met vooral citroenzuurtjes en opnieuw wat smaaktoetsen van klein rood fruit. Alles toont zich evenwichtig, droog én correct. Een mooi ‘supermarktvoorbeeld’ van een roséchampagne. Correcte prijs-kwaliteit.”

3. Ambo Seco Spumante Rosé - score 4/5

• Italië • Druif: pinot noir -11%

• AD Delhaize – 9,99 euro

“Precies fruitcake”

“Licht zalmroze kleur met een heel mooie én lange schuimvorming. De neus heeft een typisch pinot noir-karakter: met aroma’s van klein rood fruit, samen met zelfs wat toetsen van rode appel en een tikje natuurgist — mooie, verleidelijke neus. Precies fruitcake. In de mond komt het gistige, wat cider-achtige nog meer naar voren. Samen met een hoge zuurtegraad en een vrij lange afdronk is dit een gestructureerde, droge voltreffer.”

4. Undurraga Espumante - score 4/5

• Valle Central, Chili • Druif: pinot noir – 11,5%

• Albert Heijn – 9,99 euro

“Wat zoeter”

“Felle, zalmroze kleur met vooral aroma’s van klein rood, wat zurig fruit zoals krieken, bessen, maar ook wat toetsen van groene kruiden samen met appel en pompelmoes. De mond kenmerkt zich door een goede balans en aciditeit, waarbij opnieuw de smaaktoetsen van klein, rood fruit opduiken. Een wat zoeter, veeleer fruitgedreven aperitief.”

5. Bennwihr Crémant d’Alsace Brut - score 3/5

• Alsace, Frankrijk • Druif: pinot noir – 12,5%

• Colruyt – 9,55 euro

“Deegtoetsen domineren”

“Alweer een typische rosé-kleur met lange moussevorming én een wat gistige neus met vooral aroma’s van klein rood fruit, samen met toch wat toetsen van appel en citrus — maar de deegtoetsen domineren toch de fruitaroma’s. De smaak valt dan weer op door voldoende rondheid en aciditeit, voldoende lange afdronk én fruittoetsen. Niets mis mee.”

6. Maison Castel Cuvée Rosée Brut - score 3/5

• Vins de France, Frankrijk • Druif: blend - 11,5%

• Carrefour Market – 7,25 euro

“Fruitig”

“Letterlijk een anonieme schuimwijn zonder de minste vermelding van appellatie, maar zeker niet minderwaardig. De kleur is correct, de pareling en in de neus drijven aroma’s die aan dieper bosfruit als bramen doet denken — alsof er cabernet franc gebruikt werd. Ook de toetsen van kersen en een tikje appel ontbreken niet — maar best wel een neus met diepgang. Ook de mond is voldoende rond en fruitig, met niet zo heel veel aciditeit. Voor wie van een correcte fruitige schuimwijn houdt.”

7. Codorniu Barcelona - score 3/5

• Catalunya, Spanje • Druif: garnacha, pinot noir - 12%

• Delhaize – 9,99 euro

“Iets te weinig diepgang”

“Mooie fles, met die art déco-versiering, maar de inhoud had net dat tikje beter gemogen. De neus toont zich aanvankelijk wat timide, maar komt nadien wat vrij met vooral florale aroma’s van rozen, ondersteund door fruittoetsen van aardbei, framboos en besjes. In de mond voldoende sappig en acide, met alweer dezelfde fruittoetsen, maar misschien iets te weinig diepgang en te korte afdronk. Correct, zonder meer.”

8. Gran Barón Cava Brut - score 3/5

• Penedès, Spanje • Druif: garnacha, trepat – 12%

• Colruyt – 6,79 euro

“Vrij agressieve zuren”

“Zalmroze kleur met oranje tinten met een vrij gesloten neus — heel weinig fruitparfums, op wat zestes van roze pompelmoes én citroen na, maar vooral veel gistige aroma’s van brooddeeg en brioche. De mond start droog, met opnieuw dezelfde fruittoetsen als in de neus, maar de zuren tonen zich misschien net iets te agressief voor wie daar minder goed tegen kan.”

9. Cava Arestel Rosado Brut - score 2/5

• Catalunya, Spanje • Druif: blend – 11,5%

• Lidl – 5,99 euro

“Onaangename aciditeit”

“Achter een minder verleidelijke, wat roestachtige kleur schuilt een vrij gesloten neus met aroma’s van klein rood fruit en toch wat appelen. De moussevorming in de mond is correct, voldoende droog ook met smaaktoetsen van appel en citroen, maar de aciditeit teistert ook net iets te veel op een onaangename manier de slokdarm.”

10. Anna Perenna Spumante Rosato Extra Dry - score 1/5

• Veneto, Italië • Druif: merlot – 11%

• Delhaize – 7,99 euro

“Eén en al tuttifrutti”

“Amai, de kleur is helemaal Barbie, helemaal pinky en tuttifrutti. Volgens mij geeft die licht in het donker. Ook de neus is één en al tuttifrutti, met vooral aroma’s van frambozen en rozenwater — heel floraal, wat op het zeepachtige af. Ook in de mond komt alles heel plomp voor: na een opstoot van zoetigheid valt alles meteen direct weg. Echt niet mijn ding.”

