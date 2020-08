Huissommelier Sepideh proeft 10 mosselwijnen onder 12,50 euro

BOURGOGNE ALIGOTÉ - 5/5

• Bourgogne, Frankrijk • Druif: aligoté • 2019 • 12,5%

• Colruyt – 6,19 euro

“Aligoté is altijd wat een ‘vergeten druif’, hoewel die door de hogere zuurtegraad perfect past bij mosselen én altijd zeer betaalbaar blijft. Deze fles is een schoolvoorbeeld. Een supermooie neus met aroma’s van witsteenfruit, tegelijk met groene appelen en citruszestes, maar ook een zweem van lichtrokerigheid en natte kalk. Het vervolg in de mond is super: meteen zuivert de aciditeit de ganse mond, terwijl opnieuw dezelfde frisse fruittoetsen opduiken. Met ook nog eens een voldoende lange afdronk én aan deze prijs is dit een toppertje naast de mosselpot.”

CHABLIS, UNION DES VITICULTEURS DE CHABLIS - 4/5

• Chablis, Frankrijk • Druif: chardonnay • 2018 • 12,5%

• Colruyt – 10,49 euro

“In de neus vallen meteen de aroma’s van witsteenfruit op, met voorop het aroma van perziken, samen met ook wat mineralige toetsen in de achtergrond. Ook valt al was zestiness op, maar die bloeit helemaal open in de mond: veel citruszestes, één en al cleane fraîcheur, mooi evenwichtig en met een voldoende lange afdronk. Superfris met subtiele zuurtjes – perfecte partner bij mosselen.”

CHABLIS MATHILDE LAFLEUR - 4/5

• Chablis, Frankrijk • Druif: chardonnay • 2018 • 12,5%

• Carrefour – 9,99 euro

“Aangename, zachte neus met in de eerste plaats tropische aroma’s van mango, vuursteen, meloentjes ook – heel mooi geurboeket. Ook de start in de mond is even aangenaam en zacht, met meteen een smaakopstoot van appeltjes, citruszestes en citroen. Aan de zijkanten van de mond komen meteen flink wat zuren vrij, maar tegelijk blijft dit fris en floraal. Heel gebalanceerde, geslaagde wijn – zoals een chardonnay altijd hoort te zijn — die zelfs niet zou misstaan bij een stukje kreeft.”

JOÃO RAMOS, ALVARINHO VINHO VERDE - 4/5

• Monção e Melgaço, Portugal • Druif: alvarinho • 2018 • 13%

• Delhaize – 10,49 euro

“Sowieso is de typisch Portugese alvarinho een leuke druif, op het gastronomische af, maar toch nog altijd betaalbaar. Dit is alvast een mooi voorbeeld. Met in de aromatische, lichtflorale neus vooral aroma’s van gele appel, peer en cavaillon-meloen. Terwijl in de mond alles perfect samenvalt: voldoende zuren en fruittoetsen van appel en peer, met op de achtergrond voortdurend een aangenaam bittertje en een voldoende lange afdronk. Kan bij mosselen, maar evenzeer bij gevogelte of caesarsalade.”

SANCERRE, MANOIR DU FORT - 4/5

• Sancerre, Frankrijk • Druif: sauvignon blanc • 2018 • 13%

• Colruyt – 12,49 euro

“Bescheiden, subtiele neus met – door de mineralige ondergrond in de Sancerre-appellatie — vooral aroma’s van citruszestes, samen met ook vergelijkbare delicate toetsen van groene appeltjes. Een zeer aangename neus. Ook de mond valt niet uit de toon: voldoende fris en mineralig op de tong, terwijl ook de ‘zestiness’ weer opduikt en een bittertje in de afdronk voor een plezant effect zorgt. Met ook meer dan voldoende lengte een geslaagde Sancerre die ook perfect bij oesters past. Wat duurder, maar dat is eraan te proeven.”

TWO PEAKS - 3/5

• Marlborough, Nieuw-Zeeland • Druif: sauvignon blanc • 2019 • 13%

• Carrefour – 9,99 euro

“Alvast een typische neus voor een ‘sauvignon blanc’ uit Nieuw-Zeeland met aroma’s van vooral kiwi, samen met toetsen van passievrucht, citruszestes en marmelade. Het vervolg in de mond tovert dezelfde smaken tevoorschijn, ondersteund door voldoende zuren. Ook de tinteling op de tong zorgt voor een aangename fraîcheur. Met ook nog eens een medium afdronk, is dit een technisch correct gemaakte wijn die zeker past bij mosselen, maar ook solo geschikt is als aperitief.

DOMAINES VINSMOSELLE - 3/5

• Moselle, Luxemburg • Druif: pinot blanc • 12%

• Delhaize – 5,19 euro

“Wat diepere citroengele kleur met een heel mooie florale neus: vooral aroma’s van ananas en tropisch fruit, samen met wat meloen en frangipane – typisch voor de Moezelstreek. Die zoete neus wordt in de mond gecounterd door voldoende aciditeit – dankzij de Luxemburgse leisteengrond – die op een aangename manier de mond zuivert. Ook dezelfde subtiele fruittoetsen als in de neus ontbreken niet, met ook nog eens een correcte afdronk. Door de lichtzoete toets past deze wijn niet alleen bij mosselen, maar ook bij langoustines en sint-jakobsvruchten.”

MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE, AUGUSTIN FLORENT - 2/5

• Val de Loire, Frankrijk • Druif: melon de bourgogne • 2018 • 12%

• Carrefour – 5,49 euro

“Hoewel vaker ‘muscadet’ genoemd, heet deze druif eigenlijk officieel ‘melon de bourgogne’. Die zal nooit voor grootse wijnen zorgen, maar altijd voor frisse dorstlessers. Hier is de neus helaas wat eentonig: vooral groen en grassig, met ook wat toetsen van groene appel en limoenzeste. In de mond valt vooral de typisch hoge zuurtegraad op, terwijl de textuur en afdronk wat banaal uitvallen. Met deze wijn bij mosselen doe je niets kwaad, maar ik zou die er eerder bij gieten dan bij drinken.”

FUZION ORGANIC - 2/5

• Mendoza, Argentinië • Druif: chardonnay – 2019 – 13,5%

• Delhaize – 7,49 euro

“Het etiket is leuker dan de inhoud. De neus heeft een wat ongewoon parfum, met niet alleen aroma van curry, maar ook van gekookte bloemkool – zeer aards, in combinatie met wat appelen en tropisch fruit. Voor een wijn is zo’n bloemkoolaroma toch wat ongewoon. Ook in de mond hapert het wat: wel een vlotte start, maar nadien iets te veel bitterheid en zuren. Een wijn met weinig harmonie, minder geslaagd.”

Sepidehs aanrader uit de wijnhandel: THE ODDITY

• Tokaj, Hongarije • Druif: furmint, harslevelu, muskatalya • 2017 • 13%

• Swaffou (www.swaffou.com) - 11,57 euro

“Als druif is ‘furmint’ vergelijkbaar met ‘riesling’. Van beide kan je probleemloos een beendroge of – omgekeerd – zoete wijn maken en dit is alvast een beendroge Hongaarse versie. Met een opvallende neus met vooral aroma’s van citruszestes en rokerigheid. In de mond duiken dan weer diezelfde citrustoetsen op, samen met alweer de kruidige en rokerige ondertoon. Door de ook nog eens goed aanwezige aciditeit is deze wijn alvast zeer origineel gezelschap bij de mosselpot.”

Aansluitend: Weet wat je eet: waar komen de Zeeuwse mosselen op jouw bord echt vandaan?

In ons Zomer challenge Sommelier in drie weken geeft Sepideh tips die jou kunnen helpen bij het proeven van wijnen.



