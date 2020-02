Consument Een huishoudtoestel van Miele of Bosch is het betrouwbaarst, blijkt uit een enquête van de Britse consumentenorganisatie Which? bij de gebruikers van 25.000 huishoudapparaten. De conclusie wordt bevestigd door hun eigen testresultaten van 117 merken van groot witgoed. Ontdek hier welke huishoudtoestellen uw geld waard zijn.

Een wasmachine gaat gemiddeld twee jaar minder lang mee in vergelijking met tien jaar geleden, volgens een rapport van iFixit, een vrijwilligersorganisatie die reparatiehandleidingen maakt. Vandaag is het vaak zelfs duurder om een kapotte wasmachine te herstellen dan om simpelweg een nieuwe te kopen. Al zou dat in de toekomst niet meer het geval mogen zijn. De Europese Commissie verplicht fabrikanten om vanaf 2021 makkelijker herstelbare producten te maken. En ze moeten tien jaar lang reserveonderdelen ter beschikking stellen aan iedere onafhankelijke professionele hersteller.

Die nieuwe regels zal de levensduur van alledaagse huishoudapparaten moeten verlengen. Wie hier niet op wil wachten, kan ook slim kopen en zijn budget spenderen aan betrouwbare merken van huishoudtoestellen. Uit een groot onderzoek van consumentenorganisatie Which? blijkt dat een Miele of een Bosch bijna altijd een goede koop zijn.

1. Draadloze steel­stofzuigers

“De betrouwbaarheid van steelstofzuigers is minder hoog dan van een klassieke stofzuiger. Problemen met de batterij(duur) komen het vaakst voor; je kan het vergelijken met de batterij van een smartphone. Zowel uit de tests als de rondvraag bij consumenten bleek dat Dyson een goede koop is, maar wel een dure. Wie op z’n centen let, opteert beter voor Vax.”

Meest voorkomende storing:

Filterproblemen: 18,2%

Batterijproblemen: 16,3%

Slecht opzuigen: 12%

Betrouwbaarste merk:

Bosch 80%

Vax 80%

Dyson 75%

2. Droogkast

“Op een AEG droogkast kan je jarenlang rekenen, mankementen of defecten komen opvallend minder voor in vergelijking met andere merken. Speelt budget een rol, dan doe je met een Beko een goede, budgetvriendelijke koop. Een Samsung mag dan redelijk betrouwbaar zijn (80 % van de gebruikers geeft aan geen defecten te hebben in de eerste acht jaar), de aankoopprijs is niet in verhouding met de prestaties.

Meest voorkomende storing:

Slecht drogen: 17,5%

Filterproblemen: 12,1%

Deurvergrendeling: 10,4%

Betrouwbaarste merk:

AEG 91%

Beko 91%

Miele 91%

Onder de 500 euro heb je geen inbouwoven, al loont het op termijn wel om de investering te doen. Is dat echt geen optie, dan zijn de budgetmodellen van Zanussi een goed alternatief

3. Inbouwoven

“De absolute winnaar in dit segment is Miele. Zowel uit testresultaten als uit de rondvraag bij gebruikers blijkt dat er maar weinig op aan te merken valt. Het enige minpuntje zou de aankoopprijs kunnen zijn. Onder de 500 euro heb je geen toestel, al loont het op termijn wel om de investering te doen. Is dat echt geen optie, dan zijn de budgetmodellen van Zanussi een goed alternatief.”

Meest voorkomende storing:

Defect licht: 33,2%

Problemen met ventilator: 8,3%

Warmte problemen: 7,8%

Betrouwbaarste merk:

Miele 92%

Belling 88%

John Lewis 88%

Zanussi 87%

AEG 85%

4. Stof­zuiger

“Steeds minder merken lanceren klassieke stofzuigers. Wie toch nog niet overstag gaat voor een draadloze steelstofzuiger, doet met een Numatic een goede koop, zowel qua prijs als prestaties. Wie vooral focust op prestaties en lange levensduur, kiest beter voor een Miele.”

Meest voorkomende storing:

Filterproblemen 13,9%

Slecht opzuigen: 8,2%

Verstopping in borstel: 12%

Betrouwbaarste merk:

Numatic 95%

Sebo 94%

Shark 94%

Miele 93%

AEG 91%

Een slechte koop is een stoom­reiniger van Thane: zowel qua betrouwbaarheid als schoonmaakresultaten, scoort deze ondermaats

5. Stoom­reiniger

“Kärcher is de onbetwistbare nummer 1 in stoomreinigers. Zelfs de goedkopere modellen van Karcher zijn betrouwbaar en halen zeer goede testresultaten. Budgetvriendelijker is een Morphy Richards. Een slechte koop is een Thane: zowel qua betrouwbaarheid als schoonmaakresultaten, scoort deze ondermaats.”

Meest voorkomende storing:

Stoomproblemen 10,8%

Doeken/kussens passen niet meer na het stomen 9,9%

Werkt niet meer 9%

Betrouwbaarste merk:

Karcher 91%

Morphy Richards 90%

Bissell 88%

Shark 88%

Polti 87%

6. Koelkast

“Alle koelkasten van Samsung scoren zeer hoog en zijn zeker een goede koop. Wie minder budget heeft, haalt dan weer het best een Liebherr TP1720 van 399 euro in huis. De duurdere koelkast van Liebherr, zoals de UIK1550 die 1.249 euro kost, is dan weer helemaal zijn geld niet waard.”

Meest voorkomende storing:

Afbreken vakkleppen of lades: 12,7%

IJsvorming: 10,9%

Verstopte afvoer: 9,2%

Betrouwbaarste merk:

Liebherr 93%

Lec 91%

Miele 91%

Samsung 90%

Bosch 88%

Check bij aankoop van een koel-vriescombinatie of de fabrikant vervangonderdelen aanbiedt voor de vakkleppen en/of lades, want die gaan het makkelijkst stuk

7. Koel-vriescombinaties

“De verschillen tussen de merken die koel-vriescom­binaties aanbieden, zijn miniem. Bosch steekt er iets bovenuit, zelfs wat hun goedkopere koel-vriescombinaties betreft. Maakt het merk niet zoveel uit, check dan bij aankoop of de fabrikant vervangonderdelen aanbiedt voor de vakkleppen en/of lades, want die gaan het makkelijkst stuk.”

Meest voorkomende storing:

Afbreken vakkleppen of lades: 12,7%

IJsvorming: 10,9%

Verstopte afvoer: 9,2%

Betrouwbaarste merk:

Bosch 88%

Haier 87%

Kenwood 87%

LG 86%

Fisher & Paykel 85%

8. Vaatwas­machine

“Voor een vaatwasmachine loont het om iets meer geld neer te tellen. Voor wie budget geen rol speelt, is Miele een aanrader. Wie prijsbewust wil kopen, opteert beter voor een Bosch of Neff-vaatwasser. Is je budget beperkt, dan kan je bij Kenwood of Beko een budgetvriendelijke betrouwbaar toestel op de kop tikken.”

Meest voorkomende storing:

Vuile vaat: 13,1%

Afvoerproblemen: 9,8%

Slecht drogen: 7,5%

Betrouwbaarste merk

Bosch 88%

Neff 88%

Miele 87%

Siemens 87%

Zanussi 84%

Zowat alle vrijstaand fornuizen krijgen vroeg of laat te maken met mankementen. Kan het echt niet anders, kies dan eentje van Zanussi

9. Vrijstaand fornuis

“Een vrijstaand fornuis blijkt niet altijd een goede koop te zijn, zelfs niet van betrouwbare merken. Zowat alle toestellen krijgen vroeg of laat te maken met mankementen. Kan het echt niet anders, kies dan eentje van Zanussi.”

Meest voorkomende storing:

Deurvergrendeling: 15,4%

Werking oven: 8,9%

Bedieningspaneel: 8,1%

Betrouwbaarste merk:

Zanussi 83%

New World 82%

Belling 76%

AEG 76%

Rangemaster 75%

10. Wasmachine

“Neff is het meest betrouwbare merk voor wasmachines, maar helaas is het duur en heeft het alleen maar inbouwtoestellen. Wie minder geld wil uitgeven aan een inbouwwasmachine, kiest beter voor Zanussi. Voor vrijstaande wasmachines is Bosch de absolute topper. Alle modellen behaalden het ‘beste koop van de test’-label. Ook voor de wasmachines van Miele was dat het geval, maar de hoge prijs maakt dat deze niet voor ieders budget zijn. Slechtste koop voor wasmachines? Een Hoover.”

Meest voorkomende storing:

Niet centrifugeren: 10,5%

Elektrische storingen: 8,2%

Niet afpompen water: 8%

Betrouwbaarste merk

Neff 93%

Zanussi 92%

Bosch 90%

Miele 89%

Siemens 89%

Was-droogcombinaties scoren over het algemeen slechter dan aparte wasmachines en droogkasten

11. Was-droogcombinatie

“Was-droogcombinaties scoren over het algemeen slechter dan aparte wasmachines en droogkasten. Hun levensduur is aanzienlijk korter dan andere toestellen: ze zijn vaak een pak duurder en wassen en/of droger doorgaans minder goed. Wie toch absoluut een was-droogcombinatie wil, opteert het best voor LG (beste koop) of Zanussi (beste budget).”

Meest voorkomende storing:

Niet-afpompen water: 8,6%

Elektrische storingen: 8,2%

Slecht drogen: 7,9%

Betrouwbaarste merk:

LG 83%

Bosch 81%

Miele 79%

Zanussi 79%

AEG 78%

