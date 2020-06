Huis of appartement kopen als opbrengsteigendom: dit zijn de kosten waar u rekening mee moet houden Johan Van Geyte

16 juni 2020

08u32

Bron: spaargids.be 4 Sparen Wie zoekt naar manieren om zijn/haar geld ‘te laten werken’, komt vroeg of laat bij vastgoed en opbrengsteigendommen uit. Dat de woonleningen nog steeds goedkoop zijn is natuurlijk een troef. Wie zoekt naar manieren om zijn/haar geld ‘te laten werken’, komt vroeg of laat bij vastgoed en opbrengsteigendommen uit. Dat de woonleningen nog steeds goedkoop zijn is natuurlijk een troef. Spaargids.be bekeek het totaalplaatje.

Als u een pand koopt, moet u daarop registratierechten betalen. Voor de aankoop van een woning die u zelf betrekt, bedraagt het tarief in Vlaanderen sinds begin januari 6%, op voorwaarde dat u nog geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom bezit. Voor gezinswoningen tot en met 200.000 is er bovendien een korting van 5.600 euro. In de Vlaamse Rand rond Brussel geldt die vermindering zelfs voor woningen tot 220.000 euro. En daarbij stopt het niet. Het tarief kan zelfs naar 5% zakken, als u bijvoorbeeld een grondige energiebesparende renovatie doet.

Voor een opbrengsteigendom ligt dat anders. Hier bedragen de registratierechten nog altijd 10%.

Om het met cijfers te zeggen: koopt u een woning van 200.000 euro, dan betaalt u 6.400 euro als het om een gezinswoning gaat en 20.000 euro als het een tweede of derde woning betreft.

Belastingen

Op het vastgoed dat u bezit, betaalt u elk jaar de onroerende voorheffing (in de volksmond: grondlasten). Die wordt berekend op het kadastraal inkomen van de woning. Het gaat om de theoretische som die u bespaart omdat u niet moet huren of om de geschatte huuropbrengst van het pand.

Voor de gezinswoning is dat meteen de eindbelasting. U moet het kadastraal inkomen niet meer opnemen in uw belastingaangifte.

Voor een opbrengsteigendom moet u elk jaar het kadastraal inkomen aangeven. Het maakt daarbij niet uit of u de woning zelf gebruikt, dan wel of u ze verhuurt aan een particulier voor privédoeleinden. De fiscus indexeert het bedrag en verhoogt het vervolgens nog eens met 40%. Wordt het pand verhuurt aan een bedrijf of aan een privépersoon die er zijn beroep in uitoefent, dan moet u de netto huuropbrengsten aangeven. Die krijgt u door van de ontvangen brutohuur een kostenforfait van 40% af te trekken. De uitkomst van die oefening mag niet lager uitvallen dan het kadastraal inkomen, verhoogd met 40%. Dat inkomen wordt vervolgens aan uw andere inkomsten toegevoegd en dus belast tegen de hoogste schijf waarin uw inkomen valt.

Daarnaast moet u soms ook rekening houden met gemeentelijke belastingen. Sommige steden en gemeenten rekenen een aparte taks aan voor tweede verblijven.

Fiscaal voordeel

Er is ook goed nieuws. Wie een lening afsluit voor de gezinswoning heeft sinds begin 2020 geen recht meer op een belastingvermindering. Maar wie dat doet voor een tweede of derde woning kan nog wel altijd genieten van de belastingkorting voor het langetermijnsparen, die toelaat om tot 2.390 euro af te trekken van het inkomen. Let wel: in die korf zitten ook de uitgaven voor het klassieke langetermijnsparen.

Strengere banken

Toch heeft u best wat eigen middelen achter de hand als u een opbrengsteigendom wil kopen. De banken zijn strenger voor een tweede woning dan voor een gezinswoning. Om de banken te behoeden voor het al te gemakkelijk toestaan van kredieten, mogen ze van de Nationale Bank sinds begin dit jaar voor de eerste woning niet meer dan 90% van de koopsom lenen. Al zijn er wel uitzonderingen. Voor 35% van de kredieten die ze aan jongere mensen toekennen, mogen ze tot 100% gaan en voor 5% zelfs boven die grens.

Voor een tweede woning zijn de normen strenger. Wie koopt om te verhuren, kan hoogstens nog 80% van de aankoopwaarde lenen. Al mag de bank die regel voor 10% van de kredieten tot 90% gaan.

Andere kosten

Als u een pand koopt, of dit nu wel of niet uw eerste of een volgende is, moet uiteraard ook rekening houden met enkele andere kosten. Denk maar aan het afsluiten van een brandverzekering en aan een benodigde reserve voor onderhoudsherstellingen. Veel hangt hierbij af of u een nieuw pand, dan wel een oudere woning of appartement koopt.



