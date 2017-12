Huis gekocht? Claim uw cadeaus bij de overheid! Dries Van Damme

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Bij de aankoop van een woning is de overheid altijd betrokken als derde partij. Consument De aankoop van een huis betekent een serieuze aanslag op uw spaargeld. Bovendien gaat u wellicht een lening aan om het complete bedrag te kunnen betalen. Via de fiscale voordelen en premies die de overheid biedt, kunt u die last wat verlichten. Er liggen heel wat voordelen voor het grijpen. Mis ze niet!

Huis kopen = langetermijnsparen

Een huis kopen is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Bekijk het als een vorm van langetermijnsparen. Denk daarbij zeker ook aan de fiscale voordelen waarvan u tijdens de leenperiode kunt genieten. Bovendien is de kans groot dat u uw geïnvesteerde bedrag terugkrijgt - of zelfs meer - mocht u ooit beslissen om uw huis van de hand te doen.

Fiscale aftrekbaarheid

Als u voor 1 januari 2016 een hypothecaire lening hebt afgesloten, dan geniet u van de woonbonus. Die belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening bedraagt 2.280 euro per belastingplichtige, vermeerderd met 760 euro tijdens de eerste tien jaar.

Voor leningen vanaf 1 januari 2016 is de woonbonus in Vlaanderen vervangen door de geïntegreerde woonbonus. Die geeft recht op een jaarlijkse belastingvermindering van 40%. Terwijl de ‘oude’ woonbonus enkel geldt voor de enige en eigen woning, telt de geïntegreerde woonbonus ook mee als u meer dan één huis heeft. Vergeet hem dus zeker niet op uw belastingbrief in te vullen.

Het basisbedrag bedraagt 1.520 euro, wat leidt tot een jaarlijks belastingvoordeel van 608 euro. Tijdens de eerste tien jaar van de looptijd voor een enige woning ligt de basis voor de geïntegreerde woonbonus zelfs op 2.280 euro. Dat doet belastingvoordeel oplopen tot 912 euro. Als koppel geniet u dan van een belastingvoordeel van 1.824 euro per jaar.

Om van de geïntegreerde woonbonus te kunnen genieten, moet de lening minstens tien jaar lopen. Als u naast het opstrijken van dit fiscale voordeel ook nog eens geniet van de huidige voordelige rente, dan zit u op lange termijn nog beter. Spaargids.be geeft u alvast een overzicht van de rentes die banken vandaag aanbieden.

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest heeft voor leningen vanaf 1 januari 2017 de woonbonus dan weer helemaal afgeschaft. Ter compensatie heeft het wel de registratierechten verlaagd.

Steun bij moeilijke situaties

Wat als u over een bescheiden inkomen beschikt, maar toch een woning wil kopen? Dan kan de overheid een extra ruggensteuntje geven. U kunt aankloppen bij het Vlaams Woningfonds voor een sociaal hypothecair krediet. Aan dat krediet zijn specifieke voorwaarden verbonden, waaronder de hoogte van uw inkomen. U mag de lening ook niet gebruiken voor de aankoop van bouwgrond.

Goed om te weten, is dat u met een bescheiden inkomen aanspraak kunt maken op een gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Premies zoeken

Het loont de moeite om de waaier aan beschikbare premies te bestuderen. Met de Vlaamse renovatiepremie steunt de overheid eigenaars en kopers die een woning van minstens dertig jaar oud willen renoveren. Ook hier hangen voorwaarden aan vast. Zo mag u als koppel samen niet meer dan 60.120 euro verdiend hebben in het tweede jaar voor de aanvraagdatum. Het totale bedrag van de renovatiepremie is begrensd tot 10.000 euro.

Wie zoekt naar een ‘nieuwbouwpremie’ is er aan voor de moeite. Wel kunt u van de overheid een beloning krijgen als u een extra inspanning levert om energiezuinig te bouwen. Is het energieprestatiepeil lager dan de wettelijke energienorm, dan krijgt u automatisch een vermindering op de onroerende voorheffing.

Soms geeft ook de netbeheerder een premie. Wanneer u bouwt of de gekochte woning nog comfortabeler wil maken, is het dus raadzaam om ook de beschikbare energiepremies te overlopen.

Spaargids.be