Horeca Vlaanderen tevreden met duidelijk kader voor alcoholverkoop aan minderjarigen jv

19 oktober 2018

16u58

Bron: belga 0 Consument Sectorfederatie Horeca Vlaanderen is tevreden met de verduidelijking en redelijkheid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block over de minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol. Caféfederatie FedCaf is minder enthousiast.

"De sectororganisatie is al jarenlang pleitbezorger om verantwoord om te gaan met alcohol, maar geloofde nooit in een algemeen verbod van verkopen, schenken of aanbieden van alcoholische dranken aan jongeren jonger dan 18 jaar", klinkt het bij Horeca Vlaanderen.

"Het getuigt van redelijkheid van minister De Block om bier en wijn (met inbegrip van schuimwijn) toe te laten vanaf 16 jaar als uitzondering. Hier zijn we bijzonder blij mee. Een totaalverbod tot 18 jaar werkt averechts. Jongeren tussen de 16 en 18 zouden toch aan alcohol geraken en deze consumeren in oncontroleerbare omgevingen", zegt CEO Matthias De Caluwe.

In een advies had de Hoge Gezondheidsraad geconcludeerd dat alcohol onder de 18 jaar verboden moet worden. Een mening die ook gedeeld wordt door onder meer de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen (VAD) en CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Horeca Vlaanderen vindt het geen goed idee om de minimumleeftijd op te trekken tot 18 jaar. Dat zou enkel maar aanzetten tot meer ongecontroleerd en illegaal alcoholverbruik. In de plaats daarvan is er nood aan sensibilisering om verstandig met alcohol om te gaan, en moet men blijven wijzen op de gevaren van overdadig gebruik.

Horeca Vlaanderen is tot slot tevreden dat volgens de nieuwe regelgeving de uitbater ook naar een identiteitsbewijs mag vragen, terwijl vandaag strikt genomen enkel de politie dat mag doen. Daarover moet wel goed gecommuniceerd worden, om verwarring te vermijden.

Bij caféfederatie FedCaf is men minder enthousiast. Voorzitster Diane Delen spreekt van een "halve maatregel". Volgens haar speelt niet enkel de soort van alcohol een rol, maar ook de hoeveelheid. "Als het van mij afhangt, zou men onder de 18 jaar geen alcohol mogen schenken", zegt Delen, die ondanks haar ervaring in de horeca naar eigen zeggen in de eerste plaats als een moeder spreekt.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vindt het niet logisch dat de jongere niet wordt aangemoedigd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarom raadt de ondernemersorganisatie aan om de jongere zelf (en dus eigenlijk zijn ouders) te beboeten als hij de wetgeving niet respecteert.

Daarnaast wil het NSZ dat de overheid meer investeert in sensibilisering en preventie van verslavingsproblematieken.