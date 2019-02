Hoogste prijs dit jaar: diesel vanaf morgen opnieuw iets duurder Redactie

19 februari 2019

10u45

Bron: belga 0

Diesel (B7) tanken wordt morgen opnieuw wat duurder, zo blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs voor een liter diesel stijgt met 2,2 cent tot 1,541 euro per liter. Dat is meteen de hoogste dieselprijs aan de pomp dit jaar. Aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.