Hondenverkoop piekt: dit is het kostenplaatje van een viervoeter

Niks leuker dan in deze eenzame periode in gezelschap te zijn van een trouwe viervoeter en er dagelijks een wandelingetje mee te maken. Het spreekt dan ook voor zich dat de hondenverkoop de voorbije weken is gestegen. Alleen mispakken velen zich aan het totale kostenplaatje dat erbij komt kijken. Het begint uiteraard bij de aankoop van een hond. “Vroeger had je wel eens mensen die van een nestje af wilden. Nu is het veel moeilijker om een gratis hond te strikken”, zegt dierenarts Ann De Beul.

Aankoop

Een budget voorzien is dus noodzakelijk. Maar om hoeveel gaat het dan? “De bedragen verschillen aanzienlijk. Je kan een hond uit het asiel halen, dat is meestal de goedkoopste mogelijkheid. Voor een volwassen dier schommelt de prijs rond de 250 euro. Een puppy is altijd duurder, omdat die geliefder zijn. De gezelschapsdieren zijn eveneens gechipt en gevaccineerd vooraleer ze naar hun nieuwe baasje trekken.”

Wie naar een fokker gaat, moet een behoorlijke duit in het zakje doen. “De aankoopprijs verschilt als je voor een rashond kiest of niet. De prijzen voor rashonden gaan van 1.500 en reiken tot 2.000 euro of meer. Het is niet zo dat een grote hond in aankoop duurder is dan een klein exemplaar. De populariteit van het ras is bepalend. Alles draait om vraag en aanbod. Een chihuahua wordt bijvoorbeeld peperduur verkocht, maar kost doorgaans minder op vlak van verzorging. ”

Voeding als grootste kost

Maar de aankoop van je huisdier is lang niet de grootste kost volgens dokter De Beul. “Wat iedereen altijd vergeet, is de voeding. De totale kostprijs van je viervoeter wordt grotendeels bepaald door wat hij binnenspeelt. Het is een veelvoud van het aankoopbedrag. Daaraan besteed je als baasje dus het meeste geld.”

“Wat je aan hondenvoer uitgeeft, wordt voornamelijk bepaald door het gewicht van je viervoeter. Voor een klein hondenras kom je op zo’n 3 euro per dag. Voor een hond die zwaar weegt, betaal je al snel tussen de 12 en de 15 euro.”

Ook het soort eten doet de prijs variëren. “Droogvoer is veel goedkoper dan natte voeding. Voor hondenvoer van pakweg Aldi ben je veel minder geld kwijt dan wanneer je voor een premium merk opteert.”

(Lees verder onder de foto)

Van hondenriem tot piepbeest

Om eten te geven heb je natuurlijk ook andere spullen nodig. Denk daarbij aan een drink- en voederbak. “De eigenaar kan hieraan zo veel uitgeven als die wil. Je kan bijvoorbeeld een fancy drinkfontein aanschaffen of het water in een plastieken bak gieten.”

“Dat geldt ook voor andere zaken. Jassen, speelgoedjes, hondenriemen…Daar kan je heel weinig of net heel veel budget aan besteden. Je kan een leiband vol blinkende stenen kopen of een koord gebruiken. Alles die factoren bepalen samen of je slechts 5 euro besteedt aan spullen gedurende een jaar of eerder aanleunt tot zo’n 500 euro.”

Een speeltje belandt vaak al na een week in de vuilbak. Door telkens het kapotte exemplaar te vervangen, zit je snel aan 50 euro

Ondanks dat we vaak worden verleid om dat goedkope hondenspeelgoed aan te slaan, kan het een hap in ons budget betekenen. “Zo’n piepbeest heb je al voor 3 tot 10 euro. Maar na al dat spelen met je pup of hond, belandt het vaak al na een week in de vuilbak. Als je telkens het kapotte exemplaar vervangt door een nieuw speeltje, zit je snel aan een bedrag dat groter is dan 50 euro. Ook een hondenkussen kost minstens zo veel.”

Naar de dierenarts

Waar we ook niet omheen kunnen, zijn de kosten van de dierenarts. “Dierenartsen krijgen vaak te horen dat ze te duur zijn. Toch bedragen de kosten maar een tiende van wat je in totaal kwijt bent als je een hond in huis neemt.”

“Je moet gemiddeld genomen minstens één keer per jaar langsgaan. Het gaat dan om standaard vaccinaties, ontwormen en dergelijke. Daarom reken je best op zo’n 50 tot 100 euro, afhankelijk van wat er mis is, maar ook van de grootte en het gewicht van je hond. Bij een gewone consultatie betaal je namelijk rond de 30 euro. Mogelijk is er iets aan de hand en ben je dan nog genoodzaakt om antibiotica te voorzien, waardoor de prijs stijgt.”

De kosten van de dierenarts bedragen maar een tiende van wat je in totaal kwijt bent aan je hond Ann De Beul

Denk daarbij aan het wegnemen van teken. “Daar bestaan verschillende producten voor: sprays, pillen, pipetten…Voor deftige producten tel je toch zo’n 10 euro per maand neer. Voor grote hondenrassen kan het zelfs meer zijn.”

En het wordt er niet goedkoper op. “Hoe ouder je dier wordt, hoe vaker je een bezoekje zal brengen aan de dierenarts. Als je viervoeter dan 15 seizoenen oud is, kom je aan zo’n 1.500 euro voor zijn hele leven. En dan mag hij al niet ernstig ziek zijn geweest.”

Hondenkapsalon en hondenschool

Aan sommige rassen hangt nog een extra prijskaartje vast. “Wie in het bezit is van een lang- of ruwharige hond, trekt doorgaans naar het hondenkapsalon. Het ene baasje doet dat elke maand, terwijl de andere misschien maar vier keer per jaar naar het hondensalon gaat. Iedere kapper bepaalt natuurlijk de eigen tarieven. Voor een grote hond van rond de 40 kg spendeer je al gauw 70 euro.”

Ook wie naar de hondenschool wil, betaalt daarvoor. “Het is echter niet duur. Je kan tien lessen volgen voor 100 à 150 euro, afhankelijk van de vraagprijs.” Al is het geen verplichting. “Je kan er van alles doen: van spelletjes tot agility. Of je kan het doen om je dier op te voeden. Je krijgt dan tips & tricks om te weten hoe je met je hond moet omgaan.”

(Lees verder onder de foto)

Wanneer we dit alles in rekening brengen, wordt al snel duidelijk dat een hond hebben allesbehalve goedkoop is. “Als je viervoeter voor zo’n drie euro per dag eet, besteed je al snel 1.000 euro per jaar aan je huisdier”, besluit De Beul.

Lees ook:

Gaia kreeg al driehonderd vragen over corona en dieren in week tijd

Deze cat vs. dog challenge doet je gegarandeerd lachen

Onze lezers over 101 kleine porties geluk in coronatijd: “De solidariteit voelen is nu echt een Groot Geluk” (+)