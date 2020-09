Syntra Gesponsorde inhoud Hoezo, coronacrisis? Hannelore en Wibo van restaurant De Wasserette in Nieuwpoort moeten hun team juist uitbreiden: “Creatief denken wérkt” Aangeboden door Syntra

11 september 2020

Nee, je moet niet gek zijn om in de horeca te beginnen! Het is misschien een hard vak, waarin je stevig moet doorwerken en al eens voor een uitdaging komt te staan, maar jonge ondernemers die actief zijn in de sector vinden het fantastisch. “Deze stiel wordt nooit saai”, geloven Hannelore en Wibo van restaurant De Wasserette in Nieuwpoort.

Sommelier Hannelore Vanacker en chef Wibo Lemmens openden hun restaurant in 2017, nadat ze allebei een ondernemersopleiding volgden bij Syntra. Na hun studie deden ze extra praktijkervaring op bij verschillende topzaken in binnen- en buitenland. Dat ze expert zijn in hun vak merk je zodra je de zaak betreedt: de swingende kaart met vers bereide gerechten, het mooie wijnaanbod en de nette open keuken palmen je meteen in en zetten je smaakpapillen op scherp.

Ondernemen in de horeca, hoe ervaren jullie dat?

“Een horecazaak uit de grond stampen omvat veel meer dan koken of opdienen. Het is ondernemen in de puurste zin van het woord”, benadrukken Hannelore en Wibo. “Behalve gerechten klaarmaken en klanten bedienen is het ook zorgen dat je cliënteel een leuke tijd beleeft, het is een fijne werkomgeving creëren voor je team, praktisch denken, rekenen, en vooral constant creatief aan de slag zijn. Achter elke hoek schuilt een uitdaging. Maar dat is net het leuke aan deze stiel: het wordt nooit saai!”

Hoe gaan jullie om met uitdagingen die op jullie pad komen?

“Het belangrijkste is om steeds positief te blijven en op zoek te gaan naar oplossingen, in plaats van je blind te staren op problemen. Dat is uiteraard niet makkelijk, maar ondernemerschap is daarop gebouwd. Het vermogen om oplossingsgericht te denken en creatief te zijn is essentieel om te overleven. Niet alleen in de horeca, maar bij elke onderneming.”

Welke impact heeft de coronacrisis op jullie gehad?

“In het begin zijn we zo snel mogelijk overgeschakeld op takeaway. Daarbij wilden we vooral dat mensen thuis zo weinig mogelijk werk zouden hebben aan onze gerechten. We hebben er goed over nagedacht hoe we de borden volledig klaar konden maken in het restaurant en zorgden voor een duidelijke handleiding voor het opwarmen. Zo moesten onze klanten niet zelf hun borden dresseren en konden we hen het afwaswerk achteraf besparen. Toen we terug open mochten vonden we het bijzonder belangrijk dat klanten zich veilig zouden voelen. We hebben de tafels dus verder uit elkaar gezet en alle maatregelen van het horecaprotocol zeer strikt nageleefd.”

Kon het volledige team aan de slag blijven?

“Horeca is teamsport. We wilden dus zeer graag iedereen aan boord houden, ook na de coronamaatregelen. Om dat mogelijk te maken hebben we bij de heropstart ‘The Jungle’ geopend in een voormalige garage. Die toverden we om tot hippe resto-lounge waar je voortaan gezellig kan tafelen, met je uitgebreide bubbel of gewoon met z’n tweetjes. Dankzij ‘The Jungle’ verliezen we geen capaciteit en kon het volledige team in dienst blijven. Meer nog, de uitbreiding is zo’n succes dat we momenteel op zoek zijn naar extra helpende handen om het team te versterken.”

Hebben jullie vertrouwen in de toekomst van de horeca?

“Zeker, het is een beroep dat in de toekomst enkel maar aan belang zal winnen. In deze stiel kan je niet veel automatiseren. Een aantal kookprocessen misschien, en wat minder leuke werkjes. Maar creatief, oplossingsgericht en ondernemend denken zal nog niet dadelijk door computers worden overgenomen. Om nog te zwijgen over de glimlach die je krijgt als je ergens binnenkomt en de persoonlijke service die we allemaal zo graag genieten…”

