Hoeveel spaargeld zou u eigenlijk minstens moeten hebben?

05 augustus 2020

09u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Veel mensen moeten momenteel aan de zuurverdiende spaarcenten zitten, anderen kunnen door de omstandigheden dan weer net iets meer dan normaal opzij zetten. Maar hoeveel spaargeld heeft een mens eigenlijk ideaal nodig? Veel mensen moeten momenteel aan de zuurverdiende spaarcenten zitten, anderen kunnen door de omstandigheden dan weer net iets meer dan normaal opzij zetten. Maar hoeveel spaargeld heeft een mens eigenlijk ideaal nodig? Spaargids.be ging op zoek naar advies van de experts.

De coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond hoe belangrijk het is om over een spaarbuffer te beschikken die groot genoeg is. Zo toonde de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank dat in juni 12 procent van de gezinnen een inkomensverlies meldde van 10 tot 30 procent. Nog eens 9 procent van de gezinnen leed een inkomensverlies van meer dan 30 procent. Op zo’n moment is het natuurlijk belangrijk om te kunnen terugvallen op een spaarpotje voor noodgevallen. Plots inkomensverlies is er zo één. Maar soms is het ook nodig om de spaarbuffer aan te spreken omdat een storm een deel van het dak heeft weggeblazen of omdat er onverwachts een nieuwe wagen moet worden gekocht. Een spaarbuffer is dus eigenlijk nooit een overbodige luxe.

In dezelfde enquête van de Nationale Bank bleek echter dat bijna één op tien gezinnen een hele kleine spaarbuffer heeft, die slechts volstaat om een maand in het levensonderhoud te zien. Iets meer dan de helft van de gezinnen heeft gelukkig een spaarbuffer die minstens zes maanden de lopende uitgaven dekt. Maar hoe groot is de ideale spaarbuffer?

Zes tot twaalf maanden

Er is geen vaste definitie die bepaalt wat de ideale spaarbuffer is. Een populaire vuistregel stelt dat die in het ideale geval overeenkomt met zes tot twaalf nettomaandlonen. Verdient u 1.500 euro netto per maand, dan gaat het over een spaarbuffer van 9.000 euro tot 18.000 euro. Voor wie 4.000 euro netto per maand verdient, komt de ideale spaarbuffer uit op 24.000 euro tot 48.000 euro. Dat de spaarbuffer varieert naargelang het inkomen, valt te verklaren door het feit dat een hoger inkomen meestal gepaard gaat met een hogere levensstandaard. De onderhoudskosten stijgen bijvoorbeeld naargelang een woning groter is en wie rijdt met een dure wagen zal die meestal ook willen vervangen door een wagen in dezelfde prijsklasse.

Er is ook een alternatieve manier om de spaarbuffer te bepalen. Die is niet gebaseerd op het inkomen, maar wel op de uitgaven. Dan komt de ideale spaarbuffer overeen met zes tot twaalf keer de maandelijks weerkerende uitgaven. Voor deze benadering moet u dus in uw rekeningoverzicht duiken om te achterhalen hoeveel geld er maandelijks wordt gespendeerd aan voeding, telecom, gas en elektriciteit, huur, leningen, enzovoort. Daarbij houdt u best ook rekening met enkele grotere jaarlijks weerkerende uitgaven, zoals de autoverzekering en de brandverzekering.

Spaarrekening

De spaarbuffer is een reservepotje, bedoeld om onvoorziene uitgaven op te vangen. Daarom moet u er ook snel over kunnen beschikken. Laat daarom uw spaarbuffer op een spaarrekening staan, waar u er meteen aankan. Het heeft weinig zin om een spaarbuffer te parkeren in producten met een vaste looptijd (zoals termijnrekeningen of spaarverzekeringen) of beleggingsfondsen (waar het nadelig kan zijn als u op een verkeerd moment deelbewijzen moet verkopen).

Hebt u uw spaarbuffer moeten aanspreken? Vul hem dan zodra het kan opnieuw aan. Dat hoeft niet in een keer gebeuren. Met een maandelijkse vaste spaaropdracht kan u het reservepotje weer geleidelijk aan op peil brengen. En zo bent u weer goed voorbereid op de volgende potentiële financiële tegenslag.



