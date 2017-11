Hoeveel rekent uw bank aan voor de schatting van uw woning bij een hypotheeklening? Johan Van Geyte

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Wie een lening wil nemen om een huis te bouwen, wordt met extra kosten geconfronteerd. Consument Sommige banken vragen geen extra kosten als ze de waarde van uw woning moeten schatten bij het toestaan van een hypotheeklening, bij andere betaalt u er honderden euro’s voor. Hoe zit dat bij uw instelling?

Bank vraagt waarborg

Als u een aanzienlijke lening wil afsluiten, zal de bank u waarborgen vragen, waarop ze een beroep kan doen mocht u in gebreke blijven bij de latere afbetalingen. Bij een woonkrediet gaat het meestal om een hypotheek. Dat is een recht dat de bank heeft om bij wanbetalingen uw woning te verkopen en met de opbrengst de nog uitstaande schulden te delgen.

De bank wil dan ook zeker zijn dat de waarborg voldoende is. Daarom zal ze ook de waarde van de woning die u in pand geeft (laten) schatten.

Wat opzoekingswerk en een rondvraag leert dat de kosten voor het bepalen van de waarde van het pand behoorlijk kunnen uiteenlopen. Bij sommige instellingen gebeurt dat gratis, bij andere betaalt u tot honderden euro’s. In tegenstelling tot bij de dossierkosten die de banken mogen aanrekenen als vergoeding voor hun papierwinkel bij het toestaan van een woonkrediet geldt hier immers geen wettelijk opgelegd maximum van 500 euro.

Van gratis tot honderden euro’s

Bij Belfius en Argenta gebeurt de schatting gratis. Mochten er toch kosten zijn, dan vallen die niet ten laste van de kredietnemers. De instellingen gaan ervan uit dat de effectieve waarde van het pand overeenstemt met de prijs die de koper ervoor heeft gegeven. In sommige dossiers is weliswaar nog een bijkomende schatting noodzakelijk, maar die wordt door de banken zelf betaald. Bij Argenta is dat trouwens nog maar sinds 20 november het geval.

Bij andere banken moet dan weer een uniform tarief worden betaald voor de schatting, ongeacht de waarde van het pand. Bij ING gaat het om een standaardprijs van 180 euro.

Keytrade Bank zegt in sommige gevallen een deskundige te zullen vragen om de waarde van uw vastgoed te schatten. Die schatting kost dan 250 euro.

Bij de banken van de groep BNP zoals BNP Paribas Fortis en Hello bank! wordt de schatting gedaan door BNP Paribas Real Estate en hangt het tarief af van de bewoonbare oppervlakte. Voor een pand tot 200 m² is dat 302,50 euro. Tot 500 m² gaat het om 399,30 euro. Tot 1.000 m² om 544,50 euro. En tot 2.000 m² om 665,50 euro. Boven 2.000 m² is een tarief van 907,20 euro verschuldigd.

Bij bpost bank gaat het om een getrapt systeem in functie van de verkoopwaarde van het pand. Bij een aankoop van een bestaand pand tot 500.000 euro wordt 200 euro aan kosten aangerekend, gaat het om werken of nieuwbouw, dan zal er een rekening van 225 euro volgen. Boven de 500.000 euro aan waarde bedragen de schattingskosten 300 euro.

Instellingen als KBC, Crelan en AXA laten de waarde schatten door het onafhankelijke bureau Gudrun Xpert, die eveneens een getrapt tarief hanteert, maar dan in functie van de verkoopwaarde. Voor een woning met een verkoopwaarde tot 750.000 euro wordt een bedrag van 225 euro aangerekend. Van 750.000 euro tot 1 miljoen euro is dat 350 euro. Van 1 miljoen tot 1,5 miljoen 450 euro. En van 1,5 miljoen euro tot 2 miljoen euro 675 euro.

Nog extra kosten

Wie voor een dure bank kiest, kan de kostprijs van zijn lening dus aardig zien oplopen. Wakkere burgers zouden zich kunnen baseren op de JKP, de jaarlijkse kostprijs van de lening. Die geeft aan hoeveel het opnemen van een krediet echt kost. Naast de intrest wordt immers ook rekening gehouden met dossierkosten, kosten van verplichte verzekeringen en andere kosten. Let hierbij wel op: niet bij alle banken worden in het resultaat dat u wordt overgemaakt de schattingskosten meegerekend.

Hou er ten slotte ook rekening mee dat de vestiging van de hypotheek verplicht moet worden opgenomen in een notariële akte. Naast de aankoop moet dus ook de lening ‘worden geschreven’. En ook dat is niet gratis.

Lees ook:

- Mag de bank goedkope lening koppelen aan verzekeringen?

- Waarop moet u letten bij een vervroegde terugbetaling van uw woonlening?

- Waar vind ik de goedkoopste woonlening?

Bron: Spaargids.be