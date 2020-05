Hoeveel kost kunstgras en wat zijn de voordelen? “Je moet al goed kijken om het verschil met natuurgras te zien”

Nee, het gras is niet altijd groener bij de buren. Zeker niet als je zelf een kunstgrasgazon hebt. Terwijl iedereen met kale plekken en bruine sprieten af te rekenen krijgt, geniet jij verder van je eeuwig groene tapijt. Welke andere voordelen de keuze oplevert en welk prijskaartje eraan vasthangt, vroegen we aan enkele vakspecialisten.

Na enkele hete droge zomers is kunstgras in onze tuinen aan een serieuze opmars bezig. Bij NamGrass, een dochterbedrijf van de Belgische kunstgrasproducent Sports & Leisure Group, zien ze de vraag vanuit de residentiële hoek al enkele jaren stijgen. “Tussen maart en juni beleven we altijd onze topmaanden”, vertelt Sharon Noterman. “Maar de coronacrisis doet daar nu nog een schep bovenop. Mensen brengen vandaag veel tijd in de tuin door en willen dat die er piekfijn bij ligt. Kunstgras kan die garantie geven, ook wanneer de zomer straks te warm en te droog is. Maar er zijn nog andere redenen voor de toename. Sommige klanten zoeken creatieve invullingen voor hun tuin en leggen bijvoorbeeld een basketveld, zwembad of golfterrein aan. Ook voor zo’n toepassingen is kunstgras ideaal.”

Natuurlijk uitzicht

Dat de argumenten tegen kunstgras – het ziet er fake uit en het voelt hard aan – hoe langer hoe minder opgaan, is een andere verklaring voor de toenemende populariteit. Mark Vanallemeersch (Grasmeester), die vanuit de tuinaanleg in de sector terechtkwam, zag de kwaliteit zeker in de laatste jaren sterk verbeteren. “In onze beginperiode had kunstgras vaak nog het uitzicht van een deurmat. Nu moet je al erg goed kijken om het verschil met natuurgras te zien.”

Kunstgras moet je niet meer maaien, bewateren, wieden, verluchten of bemesten. Je bent voor minstens vijftien jaar op je gemak Mark Vanallemeersch

In de showtuin van Grasmeester Vanallemeersch in Gits liggen negen verschillende soorten kunstgras, sommige met korte, andere met lange vezels. “’Waarvoor moet het dienen?’, is altijd mijn eerste vraag aan bezoekers”, zegt Vanallemeersch. “Wie intensief wil sporten en spelen in zijn gras, heeft iets anders nodig dan wie er vooral naar wil kijken.” Andere elementen die de keuze bepalen, zijn kleurvoorkeur – frisgroen of groen met bruintint -, de aanwezigheid van huisdieren en de grootte van de tuin.

Prijs

Ook niet onbelangrijk natuurlijk is de prijs. Die gaat van 10 tot 40 euro per vierkante meter (+ 21 procent BTW). “Algemeen kun je stellen dat hoe voller de vezel of hoe hoger gras is, hoe meer je zal betalen”, zegt Sharon Noterman. Met de kosten voor de voorbereidende werken en de effectieve plaatsing erbij kom je op ongeveer het dubbele uit, rond de 50 à 80 (en in sommige gevallen 100) euro per vierkante meter. Daar komt nog 21 procent BTW bij (6 procent wanneer het gaat om een terras aanpalend aan de woning, ouder dan tien jaar).

Onderzoek leert dat 1 vierkante meter kunstgras, behandeld met PURETi, evenveel lucht zuivert als een boom Mark Vanallemeersch

“Als je het met natuurgras vergelijkt – wat met de aanleg erbij ongeveer 12 euro per vierkante meter kost (+21 procent BTW) – is dat natuurlijk een stevig prijskaartje”, zegt Vanallemeersch. “Maar daartegenover staat dat je je kunstgras niet meer moet maaien, bewateren, wieden, verluchten of bemesten. Je bent voor minstens vijftien jaar op je gemak. Kunstgras vraagt weinig onderhoud. Af en toe opborstelen volstaat om het gras zijn veerkracht terug te geven.”

Past ook rond bomen

Bij de plaatsing van kunstgras is de ondergrond essentieel. Die moet doorlaatbaar en stabiel zijn. Kunstgras op blote grond raadt Vanallemeersch af. Hij geeft voorkeur aan een gestabiliseerd rijnzand- of een lavabed. “Wanneer er bomen in de tuin staan, is het aangewezen om te werken met bomenzand gemend met lava in plaats van met gestabiliseerd zand”, zegt Vanallemeersch. “Het aangepaste substraat zorgt ervoor dat de bomen onder de grasmat verder kunnen groeien zonder schade te berokkenen aan het gras.”

Luchtzuiverend

Grasmeester wijst er nog op dat het een markt is die snel evolueert. “Er bestaat nu bijvoorbeeld ook al kunstgazon dat net als echte planten stikstofoxiden uit de lucht filtert. Onderzoek leert dat 1 vierkante meter kunstgras, behandeld met PURETi, evenveel lucht zuivert als een boom.”

En ook rond recyclage beweegt er een en ander. “Zeker bij de sportkunstgrasvelden is er al veel ervaring”, zegt Sharon Noterman “Wanneer een mat aan vervanging toe is, halen we ze op om ze te verkleinen, te scheiden en te reinigen. Daarna starten ze aan een tweede leven in de kunststofverwerkende industrie.”

Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Alles wat je moet weten lees je in ons dossier.

