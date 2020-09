Hoeveel kost het stroomverbruik van uw laptop? Kurt Deman

24 september 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Thuiswerk is in veel bedrijven nog steeds de norm, tenminste bij de kantoormedewerkers. In veel gevallen is de laptop het belangrijkste werkinstrument. Thuiswerk is in veel bedrijven nog steeds de norm, tenminste bij de kantoormedewerkers. In veel gevallen is de laptop het belangrijkste werkinstrument. Mijnenergie.be ging eens kijken hoeveel energie zo’n toestel jaarlijks verbruikt en welk prijskaartje daar aan vasthangt.

Hoeveel uw laptop verbruikt, hangt af van een brede waaier van factoren. Enerzijds is er de kracht van het toestel zelf en anderzijds de manier waarop u het gebruikt. Onder meer hoe u het toestel oplaadt, de schermhelderheid en de instellingen rond de slaapmodus beïnvloeden de energieconsumptie.

Wat de hardware betreft zijn vooral de processor en de grafische kaart grote slokoppen. Daarnaast speelt ook randapparatuur een rol. Gamers die hun toestel met een verlicht toetsenbord en uit de kluiten gewassen luidsprekers uitrusten, zullen natuurlijk een hoger factuurbedrag voor energie moeten ophoesten dan wie dagelijks maar een paar bladzijden tekst uittikt.

Laptop versus desktop

Energids.be, een initiatief van de Brusselse netbeheerder Sibelga, schat het verbruik van een laptop op 50 tot 100 watt per uur. Het verbruik op jaarbasis schommelt dan tussen 150 en 300 kilowattuur (kWh). Voor een complete desktop-pc, inclusief internetmodem, printer en luidsprekers ligt dat verbruik trouwens al snel 70% hoger. Zo’n 600 kWh is in dat geval een realistische inschatting.

Van 50 tot 130 euro

Als we uitgaan van een jaarverbruik van 200 kWh, dan schommelen de energiekosten voor het dagelijkse laptopverbruik van een Antwerps gezin tussen ruim 50 euro en ruim 130 euro per jaar, afhankelijk van de gekozen energieleverancier.

Wie de verschillende spelers op de markt vergelijkt, kan de impact van het laptopverbruik op zijn gezinsbudget dus behoorlijk reduceren.

Een kleine kanttekening: energieleveranciers kennen via vergelijkingssites vaak stevige kortingen toe. Die verminderingen zijn er in verschillende vormen. Hoe lager het verbruik, hoe sterker het effect van de vaste kortingen ten opzichte van prijsverminderingen die de leverancier per verbruikt kilowattuur toekent. Bij een totaal gezinsverbruik van 3.500 kWh komt dus mogelijk een andere energieleverancier als goedkoopste uit de bus, dan wanneer u enkel rekening houdt met uw laptopverbruik.

Tips voor een lager energieverbruik

Technologiesite Tweakers ging drie jaar geleden al eens na hoe u energiezuinig met uw laptop kan omspringen. Dit zijn hun belangrijkste tips:

• Schakel toetsenbordverlichting uit, zeker als u zelden in slecht verlichte ruimtes of ‘s avonds werkt

• Pas ook de schermhelderheid en resolutie aan

• Windows heeft ‘batterijbesparing’, die u de mogelijkheid biedt om diverse energieverslindende functies uit te schakelen

• Laat uw laptop sneller in slaapstand gaan



