Hoeveel kost elektrisch rijden echt? Dries Van Damme

30 juli 2019

08u00

Bron: mijnenergie.be 2 Energie In de debatten rond de elektrische wagen komen vooral het milieu-impact en de kostprijs naar voor. Wij gooiden het over een andere boeg en focusten ons In de debatten rond de elektrische wagen komen vooral het milieu-impact en de kostprijs naar voor. Wij gooiden het over een andere boeg en focusten ons op de energiefactuur . Hoeveel voordeel doet u ten opzichte van de dieselprijs? En volstaat dat om die hogere aankoopprijs enigszins compenseren?

Verschillende normeringen

Net zoals dat bij een benzine- of dieselwagen het geval is, hangt het verbruik van een elektrische wagen sterk af van het model en het merk. De energieprijs vormt uiteraard een ander belangrijk luik in de totale afweging. De verbruikskosten van een elektrische wagen drukken we uit in kilowattuur per honderd kilometer.

Om even heel technisch te gaan: de WLPT-normering (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) vervangt sinds enige tijd de oude NEDC-testmethode (New European Driving Cycle). De WLPT-methode schetst meestal een meer waarheidsgetrouw beeld, maar de meeste experts vinden het een al te optimistische inschatting. De EVDB Real Range is geen officiële normering zoals de twee hierboven, maar is ontstaan uit onvrede over die beide officiële normeringen. De Nederlandse EV-database voorziet een overzicht van de meeste elektrische wagens op de markt.

Benzine-equivalent

Uit het aantal premie-aanvragen blijkt dat de Nissan Leaf in ons land het populairst is. De EVDB Real Range bedraagt volgens de website www.ev-database.nl 16,5 kWh/100 kilometer, tegenover een WLPT-normering van 14,1 kWh/100 km. Nog duidelijker voorgesteld is het equivalent benzineverbruik. Dat verbruik geeft aan hoeveel energie een elektrisch voertuig verbruikt wanneer het op benzine zou rijden. De achterliggende gedachte: brandstof is niets anders dan een vorm van energieopslag, net als een accu.

Volgens die denkoefening staat een liter benzine voor een equivalent van ongeveer 8,9 kWh. Voor de EVDB Real Range van de Nissan Leaf maakt dat volgende berekening: 16,5 kWH / 8,9 = 1,9 l/100 km. Mocht de Nissan Leaf een benzinewagen zijn, dan zou die volgens die benadering 1,9 l/100 km benzine slurpen. Al blijft die berekening vrij abstract en dus ook omstreden.

Energieprijs versus dieselprijs: tot 609 euro verschil

Pechverhelpingsdienst VAB hanteert dan een veel praktischere benadering. De Nissan Leaf verbruikte tijdens een testrit 18 kWh om de kaap van honderd kilometer te ronden. Wanneer we ervan uitgaan dat de eigenaar jaarlijks vijftienduizend kilometer aflegt, betekent dat een jaarverbruik van 2.700 kWh. Laadt u de wagen gedurende dat jaar enkel ’s nachts en tijdens het weekend thuis op, dan kost dat volgens onze vergelijkingsmodule (voor een gezin uit Antwerpen met het goedkoopste vaste tarief) 449 euro. Wanneer we dat vergelijken met de brandstofkosten van een traditionele wagen met een verbruik van 5 liter per 100 kilometer aan een dieselprijs van 1,41 euro/100 kilometer (totaal: 1.058 euro), dan bespaart u jaarlijks maar liefst 609 euro!

Nuance

Het spreekt echter een beetje voor zich dat het kostenplaatje er in realiteit toch nog wat anders zal uitzien. Uw wagen enkel thuis en tijdens de daluren opladen? Dat lijkt ons om te beginnen al moeilijk haalbaar. Wie gebruik kan maken van laadpalen bij zijn werkgever, zal dan weer onder het geschatte verbruik geraken. Zonnepanelen kunnen het energieverbruik nagenoeg bijna compenseren, al schudt de digitale energiemeter dat model mogelijk weer dooreen.

Conclusie: het is echt niet zo simpel om een volledig beeld te schetsen, dat ook van toepassing is op élke gebruiker van een elektrische wagen. Vast staat wél dat het niet evident is om met de lagere verbruikskosten het hogere aankoopbedrag (catalogusprijs Nissan Leaf inclusief subsidies en kortingen: 30.990 euro) te compenseren.

