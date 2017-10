Hoeveel korting krijg ik op mijn woonlening? 08u00

Wil u een korting op het tarief van uw woonlening? Dan kijkt u best eerst bij welke bank u gaat. Sommige instellingen geven niets. Andere zullen u een menu voorschotelen van zaken waarvoor u telkens een kleine prijsvermindering kan bekomen. En bij nog andere krijgt u meteen een grote tegemoetkoming, maar u moet dan wel bereid zijn om aan een hele reeks voorwaarden te voldoen. Alles of niets dus.

Alles of niets

Sommige banken geven een behoorlijke korting op uw woonlening als u bereid bent om meteen een heel pakket aan bijkomende producten af te nemen. Het ene plezier is het andere waard, oordelen ze.



Bij de meest gulle instellingen op dat vlak zit AXA. Daar betaalt u momenteel maar 2,54% voor een lening met vaste rente op 20 jaar in plaats van de geafficheerde 3,06% als u voldoet aan vier voorwaarden tegelijk. U mag maximaal 85% van de waarde van het pand lenen, u moet een brandverzekering bij AXA onderschrijven, u moet hetzelfde doen met uw schuldsaldoverzekering en uw gezinsinkomen moet worden gestort op een zichtrekening bij de bank.



Ook ING zit in dezelfde categorie. De bank biedt kortingen van 0,75%. U moet dan wel minstens 10 debetverrichtingen per maand doen op al uw rekeningen bij de bank. Verder moet u een schuldsaldoverzekering via de instelling onderschrijven en hetzelfde nog eens doen voor een brandverzekering.



Bij Belfius ligt het geafficheerde voordeeltarief 0,50% lager dan het standaardtarief. U krijgt het als uw inkomsten gedomicilieerd zijn op een rekening bij de bank en u via de bank een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering afsluit. Voorts mag uw geleend bedrag niet groter zijn dan 80% van de waarde van de woning.



Bij Argenta ligt het profijttarief eveneens 0,50% lager dan het standaardtarief. Om het te krijgen of te behouden, moet u uw inkomsten domiciliëren bij de bank en er uw brandverzekering en schuldsaldoverzekering afsluiten. Wie op maximaal 20 jaar leent, krijgt een extra korting van 0,10%. Op maximaal 15 jaar, stijgt de vermindering zelfs tot 0,20%.



KBC zit in hetzelfde schuitje. Hier krijgt u een korting van 0,40% indien u uw loon laat toekomen op een rekening bij de bank en uw brand- en schuldsaldoverzekering afsluit bij KBC Verzekeringen.

Menu-banken

Bij andere banken loopt de toekenning van kortingen veeleer in schijfjes. Het is dus niet meteen alles of niets.



Zo geeft Hello bank! 0,20% vermindering als u maximaal 80% van de waarde van uw pand leent, 0,10% bij domiciliëring van uw loon bij de bank, 0,10% als u via de bank een woonverzekering afsluit via AG en nog eens 0,10% als u hetzelfde doet voor de schuldsaldoverzekering. Bij Nagelmackers bedraagt de korting voor het domiciliëren van de inkomsten 0,05%, die voor de brandverzekering die via de bank wordt onderschreven 0,10% en die voor de schuldsaldoverzekering 0,15%.



Crelan biedt dan weer een zogenaamde mini-rentevoetkorting van 0,40% als de inkomsten op een rekening bij de bank komen én er een schuldsaldoverzekering via de bank bij Fidea wordt onderschreven. Daar kan nog 0,20% extra korting bijkomen indien er ook een brandverzekering via de bank bij dezelfde verzekeraar wordt genomen.

Zonder korting

Ten slotte zijn er de banken die geen kortingen geven en dus meteen met een nettotarief werken. Zij zeggen de klant volledig vrij te laten in zijn keuzes voor zijn verzekeringen. Hieronder vallen onder meer bpost bank en Keytrade Bank

Vergelijken loont

Een bank kan u niet verplichten om de brand- en de schuldsaldoverzekering via haar af te nemen. Dat zou koppelverkoop zijn, wat verboden is. De praktijk om een korting te geven voor het geval u dat op vrijwillige basis toch doet, is daarentegen wel toegestaan.



Gaat u toch in op een aanbieding van een korting, reken dan zelf bovendien maar even na of het wel echt om een voordeel gaat. Het kan zijn dat u via de bank voor uw brandverzekering of schuldsaldoverzekering (veel) meer betaalt dan nodig is omdat er voor deze producten (veel) goedkopere alternatieven op de markt zijn, waardoor u uw korting meteen weer kwijt bent.



Via de vergelijkingsmodule van Spaargids.be kost het opvragen van de goedkoopste aanbiedingen voor schuldsaldo- en brandverzekeringen u in elk geval nauwelijks enkele minuutjes, terwijl u er honderden of duizenden euro's mee kan besparen.



Verder is het niet verboden om over een lager basistarief te onderhandelen. Om u daarbij te helpen, maakte Spaargids.be ook een overzicht van de goedkoopste woonleningen op dit moment.

