Hoeveel geld moet u al hebben als u een woonlening wil aanvragen? 08u00 8 Shutterstock Consument Hoeveel geld moet u al hebben vooraleer een bank bereid is om u een woonlening toe te kennen? In principe geen, maar een eigen inbreng maakt de zaken er wel veel eenvoudiger op.

100% lenen kan nog altijd

Enkele maanden geleden heette het nog dat u hooguit 80% van de waarde van uw woning zou kunnen lenen en u dus minstens 20% zelf diende in te brengen of diende te vragen aan ouders en grootouders. Maar dat klopte niet.



Banken kunnen nog altijd een lening geven voor 100% van de waarde van uw aankoop. Alleen heeft de Nationale Bank hen gevraagd om voorzichtiger te zijn. Als iemand zijn lening niet kan afbetalen en de bank moet de woning verkopen, dan heeft ze meer kans om het volledige uitstaande bedrag te recupereren indien die maar voor 80% werd beleend. Bij een 100%-belening is die garantie er niet.



De Nationale Bank wil daarom dat de commerciële banken bij 100%-leningen zelf een grotere buffer zouden aanleggen voor het geval toch iets fout loopt met de lening. En dat zorgt voor hogere kosten, waardoor veel-leners meer intrest moeten betalen. Wie hooguit 80% van de waarde van zijn woning moet lenen, krijgt met andere woorden een betere rentevoet dan wie dat voor 100% moet doen.

Sociale leningen

Wat ook een mogelijkheid is voor wie 100% van de waarde van zijn woning wil lenen, is een sociaal krediet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds. Het inkomen moet dan wel binnen bepaalde grenzen blijven. Ook mag het woonproject niet te groot zijn. De sociale kredieten worden toegekend tegen een rentevoet van 2%.

Terugbetalingsmogelijkheden

Belangrijker dan de inbreng bij de start van het project, is de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers. Lang werd uitgegaan van het principe dat de afbetaling niet meer dan een derde van het inkomen mocht opsouperen, maar die stelregel wordt meer en meer verlaten. Hoe hoger het inkomen, hoe minder relevant hij immers is.



Wat telt, is wat de consument na de afbetaling van de lening overhoudt om van te leven. Zo hanteert AXA Bank als richtlijn 1200 euro voor een koppel en 1000 euro per maand voor een alleenstaande. Maar niet iedereen is zo streng. Bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bedraagt het bedrag dat u na de afbetaling moet overhouden momenteel 780 euro.

