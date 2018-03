Hoeveel geld hebt u nu eigenlijk nodig om te starten met beleggen? Johan Van Geyte

29 maart 2018

08u00

Beleggingen enkel voor rijke mensen? U hebt minder geld nodig dan u denkt om te starten met beleggen. Het is ook mogelijk om de financiële markten met kleine stapjes te betreden.

Leg een buffer aan

Leer eerst stappen, dan lopen: het is een wijsheid die ook opgaat voor sparen en beleggen. Kan u geld opzij zetten? Start dan met een klassieke spaarrekening. Zo hebt u een buffer om mogelijke tegenvallers op te vangen - denk: een wasmachine die in panne valt, een dringende herstelling aan uw woning of een andere gepeperde rekening die onverwacht in uw brievenbus valt. De vuistregel is dat u best drie tot zes maanden inkomsten opzij houdt op een spaarrekening. Iets meer als u een gezin met kinderen hebt, of als u over een eigendom of een wagen beschikt.

Bij onze buurlanden kleven ze daar trouwens concrete cijfers op. Zo stelt het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat een alleenstaande zonder kinderen die een huis huurt best een buffer van 3.550 euro opzij heeft staan. Een gezonde buffer voor een gezin met twee kinderen, een eigen woonst en een auto is 5.000 euro.

Beleggen in aandelen

Als u wil beleggen, doet u dat best met een som geld die u minstens drie tot vijf jaar kan missen. Zo vangt u eventuele negatieve evoluties op de financiële markten op en hoeft u niet in paniek te slaan als er eens een koers daalt.

Strikt genomen kan u al met enkele euro's beleggen in aandelen op de beurs. In de praktijk raden we u aan om geen verrichtingen van minder dan een paar honderd euro te doen, want u moet ook rekening houden met enkele kosten.

De makelaarskosten zijn vergoedingen die u betaalt aan de makelaar of bank om de beurstransactie uit te voeren. Elke instelling hanteert eigen tarieven, maar reken minimum 7,50 euro per transactie voor beurstransacties tot 1.000 euro. Het bewaarloon is dan weer de vergoeding die u betaalt om uw aandelen op een effectenrekening te zetten. Bij sommige makelaars of banken is dat gratis, bij andere betalend. Vaak is er een minimumkostprijs per effectensoort. Voor kleine beurstransacties kunnen deze kosten zwaar doorwegen.

Kies voor een beleggingsfonds...

Wil u per se investeren met beperkte bedragen? Dan kan u een beleggingsfonds overwegen. U zorgt dan samen met andere spaarders voor een grotere pot, en belegt dan in aandelen, obligaties, munten of een combinatie ervan. Op de Belgische markt alleen kiest u uit meer dan 700 fondsen, elk met een eigen beleggingspolitiek. Een voordeel aan een beleggingsfonds is dat u meteen verzekerd bent van een spreiding van uw beleggingen, waardoor u ook niet langer afhankelijk bent van de evolutie van één of enkele aandelen.

... of voor een beleggingsplan

Een ander alternatief voor wie het niet onmiddellijk groots wil aanpakken, is het beleggingsplan. Hierbij legt u maandelijks een bedrag opzij, dat vervolgens wordt geïnvesteerd in een of meerdere beleggingsfondsen. Zo investeert u niet enkel in een gespreide portefeuille, maar koopt u ook gespreid deelbewijzen. Aankopen op momenten dat de beurs duur is, worden daardoor uitgevlakt. Er zijn beleggingsplannen waar u al kan instappen vanaf 25 euro per maand.

