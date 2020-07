Hoe zet u de kortingen van energieleveranciers in uw eigen voordeel om? Kurt Deman

30 juli 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De energiebranche is bijzonder concurrentieel. Vorig jaar stapte maar liefst een kwart van de Belgische gezinnen over naar een andere elektriciteits- of aardgasleverancier. Nu ook de coronacrisis weegt op de energiemarkt zetten de leveranciers eens te meer alle zeilen bij om nieuwe klanten te lokken. De energiebranche is bijzonder concurrentieel. Vorig jaar stapte maar liefst een kwart van de Belgische gezinnen over naar een andere elektriciteits- of aardgasleverancier. Nu ook de coronacrisis weegt op de energiemarkt zetten de leveranciers eens te meer alle zeilen bij om nieuwe klanten te lokken. Mijnenergie.be bekijkt hoe u als klant zelf garen kan spinnen bij al die kortingen.

Een rapport dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) eind mei over de impact van Covid-19 publiceerde, maakte glashelder duidelijk dat de coronacrisis niet bepaald in de kaarten van energieleveranciers speelt. De vraag naar elektriciteit, gas en olie kelderde, waardoor de marktprijzen op hun beurt gevoelig daalden.

Bovendien had de energiesector het ook voordien al moeilijk om winstgevend te blijven. Als belangrijkste oorzaken wezen trendwatchers op de vele spelers op de energiemarkt, de weinig flexibele ICT-infrastructuur van die bedrijven én het feit dat privépersonen nu ook veel meer van energieleverancier beginnen te wisselen. Die ‘ontrouw’ is goed voor u en mij - wij betalen minder onnodig hoge facturen dan vroeger - maar minder goed nieuws voor de energieleveranciers, die flink moeten investeren om nieuwe klanten binnen te halen én om hun huidige te behouden.

Klantbinding door korting

Energieleveranciers maken vooral graag gebruik van - soms spectaculaire - welkomstkortingen om u aan boord te trekken. Spectaculair is trouwens niet zo overdreven: soms bedragen die welkomstkortingen tot de helft van de zogenaamde energiecomponent op uw factuur. Bij een gemiddeld verbruik en een vaste tariefformule liep dat voordeel via vergelijkingssites halfweg juli 2020 bijvoorbeeld op tot 369 euro voor aardgas en 202 euro voor elektriciteit.

Ter opfrissing: het grootste deel van de aardgas- en elektriciteitsfactuur bestaat uit btw, heffingen en netkosten. De energiecomponent is het enige factuuronderdeel dat leveranciers zelf in grote mate aansturen.

Welkomstkortingen bestaan in diverse vormen. Leveranciers werken hun acties op verschillende manieren uit. De vaste welkomstkorting is veruit de populairste vorm. Leveranciers gebruiken ze als een handig hulpmiddel om u langer aan hen te binden. De achterliggende redenering is eenvoudig: iedereen kan vrij van aanbieder wisselen, zolang u daarbij een overstapperiode van één maand respecteert. Door de korting pas aan het einde van de contractduur of maandelijks verspreid over de looptijd van het contract uit te keren, zal u als klant minder snel geneigd zijn om meteen een andere leverancier te zoeken.

Andere energieleveranciers hanteren korting op de kilowattuurprijs. Hoeveel voordeel u exact doet, hangt af van uw verbruik. Een kleine verbruiker haalt er dus minder voordeel uit. De truc is dus vooral om de korting te vinden die het best bij uw verbruik en uw noden past.

Wie kortingen zegt, zegt ook altijd voorwaarden. Doe uzelf een plezier en lees die wél op voorhand goed door, in plaats van snelsnel op ‘akkoord’ te klikken. Dat blijft de beste manier om achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Overstappen van energieleverancier? Veelgestelde vragen

Te duur energiecontract? Zo laat u zich niet vangen

9 manieren om ook in de zomer energie te besparen

Bron: mijnenergie.be.