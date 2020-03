Engie Gesponsorde inhoud Hoe voordelig zijn zonnepanelen voor jou? Aangeboden door ENGIE

12 maart 2020

Een lagere energierekening, minder CO ² -uitstoot en zelfs een hogere woningwaarde: de voordelen van zonnepanelen lijken wel érg aantrekkelijk. Maar zijn ze ook voor jou een goed idee? Stel de volgende vragen en ontdek het antwoord.

Is je dak geschikt voor zonnepanelen?

In België halen zonnepanelen het beste rendement als je ze installeert op een zuidgericht dak. Lukt dat niet bij jou? Dan werkt een west- of oostgericht dak ook prima: in die gevallen is het rendement gewoon ietsje lager of installeer je een paar extra panelen om een gelijkaardig rendement te halen. Een hellingsgraad van 30° is optimaal om voordeel te halen uit zonlicht en zonnestraling. Maar ook een plat dak is mogelijk. Sterker nog: je zonnepanelen halen dan zelfs het hoogste rendement, want je kunt zélf de oriëntatie ervan bepalen. Hoe groot je dak moet zijn? In de praktijk kan 8 tot 10 m² (of 5-6 panelen) al voldoende zijn om aan je energiebehoefte te voldoen.

Wat zijn je energiebehoeften?

Een Belgisch gezin met twee kinderen verbruikt gemiddeld 3.500 kWh elektriciteit per jaar. Jouw verbruik lees je op je jaarlijkse afrekening. Kijk ook zeker naar de toekomst. Plan je de komende jaren een gezinsuitbreiding, een verruiming van je woning of de aankoop van een elektrische auto? Die elementen kunnen belangrijk zijn wanneer je een offerte aanvraagt. Tracht met je installatie ruwweg het equivalent van je jaarverbruik te produceren. Dan weet je meteen hoeveel zonnepanelen je daarvoor ongeveer nodig hebt. Vraag ook aan je toekomstige installateur om je te helpen bij het optekenen van je energiebehoeften en installatiegrootte wanneer je een offerte aanvraagt.

Welk budget heb je nodig?

Goed nieuws: de voorbije tien jaar zijn de prijzen van zonnepanelen fors gedaald. Een 10-tal jaar geleden kostte een typische installatie van 3 kWp 12.000 euro (de kWp is het maximale elektrische vermogen van een paneel). Vandaag is deze prijs naargelang van het type gedeeld door 3! De uiteindelijke totaalprijs van je installatie is van diverse factoren afhankelijk. Uiteraard is het aantal zonnepanelen belangrijk, evenals het merk, het type panelen en de kwaliteit. Maar ook het type omvormer, het gemak waarmee ze kunnen worden geïnstalleerd en de garanties spelen een rol. Je vindt hier een paar tips om prijsoffertes voor zonnepanelen te vergelijken. Hou rekening met een totale installatieprijs van ongeveer 5.000 tot 8.000 euro, inclusief 6 procent btw. Je kunt de zonnepanelen ook financieren met een lening*. ENGIE biedt die dienst aan.

Ben jij klaar voor zonnepanelen?

Naast een rationele en financiële beslissing is het aankopen van een zonne-installatie immers ook een beslissing die je maakt omdat jij iets wil doen voor de planeet en om je CO2-uitstoot te verminderen. Check hier of jij er klaar voor bent.

Overtuigd dat zonnepanelen voor jou een goeie investering kunnen zijn? Vraag via ENGIE een vrijblijvende offerte en profiteer van 30€ korting per paneel, met een maximum van 1.200€.

* LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.