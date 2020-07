Hoe vol mag je een wijnglas schenken? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier

Ietwat wijnliefhebber kent het teleurstellende gevoel. Dan krijg je op restaurant of in de bar een knoert van een wijnglas voorgeschoteld en vult de sommelier van dienst enkel het bodempje. Toch telkens weer een afknapper(tje). “Nochtans serveren we heus niet minder wijn dan vroeger”, verzekert sommelier Sepideh Sedaghatnia . Zij vertelt vandaag hoeveel wijn je als goede thuissommelier precies moet uitschenken.

“Vroeger waren wijnglazen vaak veel kleiner en raakten ze zo haast vanzelf tot de rand gevuld. Volgens een ongeschreven richtlijn moest de wijn toen altijd tot twee vingers onder de rand van het glas geschonken worden. Maar de voorgeschreven hoeveelheid wijn heeft eigenlijk altijd rond de 12,5 cl geschommeld. Krijg je dat uitgeschonken op restaurant, dan mag je toch wel van een goedgevuld glas spreken.”

“Dat wijnglazen de voorbije jaren steeds groter zijn geworden, komt door de nieuwere sommelier-regel dat de wijn hoogstens een derde van het glas mag vullen. Dat laat niet alleen voldoende ruimte om er nog mee te walsen, maar geeft de wijn zelf ook nog voldoende oppervlakte en ‘ademruimte’ om in contact te komen met de zuurstof en zo makkelijker de aroma’s vrij te geven. Alleen heb je bij een voorgeschreven hoeveelheid van 12,5 cl uitgeschonken wijn dus minstens een glas met een volume van 37,5 cl nodig. En zeker voor rode wijn bestaan er intussen nog grotere glazen waar bijna zelfs de inhoud van een volledige fles van 75 cl in past.”

“Nu: welk glas ook, uit één fles wijn moet je toch altijd 5 à 6 individuele porties kunnen halen.”

De longinhoud van de gemiddelde flessenblazer

Blijft nog de vraag waarom in één fles wijn nu precies 75 cl zit? “Volgens de legende was dat vroeger de longinhoud van de gemiddelde flessenblazer. Net zoals weleens geopperd werd dat zulke flessen makkelijker te transporteren vielen. Niets is minder waar. Het blijkt toch de schuld van de Britten. Al in de 19de eeuw legden de Franse wijnbouwers die inhoudsmaat definitief vast om hun grootste klanten - toen de Britten - een plezier te doen. Die bestelden wijn per ‘imperial gallon’ van 4,546 liter. En de bestellingen gingen uitsluitend in vaten van 50 gallons of zo’n 225 liter het Kanaal over. Omdat de Franse wijnbouwers al dat hoofdrekenen beu werden, beslisten ze makkelijkheidshalve dat één vat goed was voor het ronde en makkelijk te berekenen aantal van 300 flessen. Zodat één fles het equivalent werd van 75 cl.”

Druif van de dag: Sémillon

- Wit

- Typisch voor onder andere Bordeaux (Fr) en Australië

- Zorgt voor een lichtvoetige en droge wijn

- Aroma’s: onder andere honing, abrikoos, rozijnen, gekonfijt fruit

Uit het woordenboek van de sommelier: Petites boules

“Zo worden in de Franse volksmond de kleine bolvormige glaasjes genoemd die ze tot op vandaag in de meeste brasserieën in Parijs eigenlijk nog altijd gebruiken.”

