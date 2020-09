Hoe vind je de beste spaarrekening? Kurt Deman

01 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Belgen blijven gehecht aan hun spaarboekje, dat is in deze crisistijden misschien nog meer zo. Belgen blijven gehecht aan hun spaarboekje, dat is in deze crisistijden misschien nog meer zo. Spaargids.be bekeek de specifieke kenmerken van de spaarrekeningen op de markt. Het rendement is natuurlijk altijd van tel, maar er zijn nog andere factoren die u in uw keuze voor een bepaalde spaarrekening kan meenemen.

Veel grootbanken beperken zich momenteel tot de wettelijk bepaalde minimumrente voor gereglementeerde spaarrekeningen. U moet in dat geval vrede nemen met een jaarrendement van 0,11%.

Deze banken bieden nu* de hoogste rente:

• Bank Aion - Extended-spaarrekening - totale rente 1%

• MeDirect - Maandsparen Max - totale rente 0,55%

• bpost - Cocoon - totale rente 0,55%

• Santander Consumer Bank - Vision+ - totale rente 0,50%

Basisrente versus getrouwheidspremie

Gebruikt u uw spaarrekening als tijdelijke parkeerplek voor uw geld, en blijft het zelden langer dan een paar maanden staan? Ga dan op zoek naar rekeningen met een hogere basisrente.

Dient uw spaarrekening meer voor langetermijnsparen, en laat u dus uw geld jarenlang onaangeroerd aangroeien, dan hebt u meer baat bij een rekening met een hogere getrouwheidspremie.

Bestuderen we bijvoorbeeld de populaire Cocoon- en Maandsparen Max-rekeningen wat meer van dichtbij, dan zien we dat ze andere types spaarders aanspreken.

Bij de Cocoon-spaarrekening is de jaarrente opgedeeld in een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%.

Bij de Maandsparen Max-rekening is de basisrente 0,05% en de getrouwheidspremie 0,50%.

Hoge rente? Let op de beperkingen

Spaarrekeningen met hoge rendementen zijn meestal ook gekoppeld aan specifieke voorwaarden. Zo is de Extended-rekening van Aion is alleen toegankelijk voor klanten met een Premium-lidmaatschap, dat 19 euro per maand kost. Bpost en MeDirect plafonneren het maandelijks te storten bedrag tot respectievelijk 500 en 5.000 euro.

Geen zin in zulke beperkingen? Santander Consumer Bank Vision+ biedt met 0,50% (0,03% basisrente en 0,47% getrouwheidspremie) het hoogste totale rendement zonder beperkingen.

Gereglementeerd of niet-gereglementeerd?

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen afficheren meestal maar één rentevoet. Er is dus geen sprake van een opsplitsing tussen basisrente en getrouwheidspremie. Het spaargeld op die rekening brengt dus vanaf de eerste dag meteen rente op. Banken die een niet-gereglementeerde spaarrekening aanbieden, mogen het tarief op die spaarboekjes laten zakken tot onder het wettelijke minimum van 0,11%. De rente op een niet-gereglementeerde spaarrekening is met 30% roerende voorheffing belast. Bij een gereglementeerde rekening is uw jaarlijkse rente vrijgesteld van roerende voorheffing tot en met 990 euro per persoon. Op de intresten boven het grensbedrag moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden.

Kosten

De meeste spaarrekeningen zijn gratis. Hou wel best rekening met de kosten van de zichtrekening die u mogelijk aan uw spaarrekening koppelt.. Daarvan lopen de kosten sterk uiteen.

Veiligheid

Bij Belgische banken is uw geld, op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen, gewaarborgd tot 100.000 euro per bank en per persoon. Indien de maatschappelijke zetel van uw bank gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), dan geniet uw bank bescherming door het Garantiefonds van het betrokken land. Die bescherming kan afwijken van het Belgische stelsel.

Contactpunten

Vindt u het belangrijk om een kantoor in de buurt te hebben, werkt u liever via een app of zoekt u een combinatie van beide? Waar sommige klanten nog altijd persoonlijk contact in een fysiek agentschap of per telefoon verkiezen, ligt de voorrang van andere spaarders bij de online dienstverlening. Het bankenlandschap biedt op dat vlak voor elk wat wils.

Kredietwaardigheid

U gaat uiteraard liefst in zee met een betrouwbare bank. Financiële instellingen met een door onafhankelijke, externe bureaus bepaalde hoge rating voor kredietwaardigheid genieten de voorkeur.

Tip: Bekijk hier de rating van uw bank.



Bron: spaargids.be. * Gegevens genoteerd op spaargids.be op 27 augustus 2020.