Hoe veilig zijn wegwerpmaskers uit de supermarkt? Onze test toont grote verschillen

Consument Alle supermarkten hebben dezer dagen een assortiment wegwerpbare mondmaskers in de rekken liggen. Maar hoe weet je als consument wat de kwaliteit van die maskers is? Wie op het label kijkt, zou denken dat ze allemaal even veilig zijn. Testen die wij lieten uitvoeren, tonen iets anders.

Niet elk wegwerpbaar mondmasker dat je in de supermarkt koopt, is van dezelfde kwaliteit. Hoewel ze allemaal over dezelfde Europese certificaten beschikken, blijken er in de praktijk grote verschillen te bestaan tussen de merken. Dat leert een test die we lieten uitvoeren met mondmaskers uit de verschillende grote supermarkten in ons land.



We brachten ze naar het labo van EnviControl in de buurt van Namen en lieten Hans Helsen, support engineer bij het labo, nagaan hoe grondig elk masker de lucht filtert. Met zo’n ‘filtratietest’ kom je te weten hoeveel potentiële viruspartikels een masker tegen kan houden.

Beperkte testprocedure

Als we de fabrikanten van de mondmaskers mogen geloven, dan slagen al hun maskers met brio voor zo'n test. Zo stellen sommigen dat liefst 95% van de geteste partikels niet door hun maskers heen kunnen dringen. Anderen zeggen dat ze de Europese normen (70%) ruimschoots halen.

Die beweringen moet je als consument alvast met een korrel zout nemen. Want bij de officiële testprocedure voor de wegwerpbare mondmaskers wordt niet gekeken naar hoe goed ze álle lucht filteren. Men kijkt alleen naar hoe goed minuscule vochtpartikels tegengehouden worden. Dat bevestigt men bij Centexbel, het enige labo in ons land dat de officiële testen voor een Europees certificaat uitvoert. “Simpel gezegd blazen wij piepkleine vochtpartikels door de maskers en bekijken hoe goed die alles tegenhouden.” Of de maskers ook deeltjes kunnen tegenhouden die kleiner zijn - zoals aërosolen die het coronavirus ook kunnen verspreiden - wordt niet gemeten.

Voor onze testen gingen we alvast een stap verder dan de officiële normen en keken we effectief naar hoe goed de wegwerpbare mondmaskers álle luchtpartikels filteren. We deden daarvoor een beroep op een speciaal meetinstrument: de Mas-Q-Check. Die meet dus niet dezelfde waarden als de officiële testmethode, maar is wel een erkend meetinstrument voor de kwaliteit van mondmaskers. Het wordt onder meer gebruikt om de kwaliteit van FFP-maskers te testen, dat zijn mondmaskers die in de zorg gebruikt worden en waar veel hogere eisen aan gesteld worden.

Er zijn grote verschillen in de kwaliteit van maskers, ongeacht wat de officiële certificaten zeggen.

De resultaten laten zien dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van maskers, ongeacht wat de officiële certificaten zeggen. Zo stellen we vast dat er mondmaskers zijn waarvan de stof 80% tot 85% van de lucht filtert en anderen die aan amper 30% tot 45% komen. En dat terwijl die maskers allemaal min of meer aan dezelfde prijs verkocht worden en er krek hetzelfde uitzien.

“Veel heeft wellicht te maken met de kwaliteit van de stof die gebruikt wordt voor het produceren van die maskers”, zegt Jouke Verlinden, professor productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen. “Hoe fijnmaziger de stof is, hoe beter die de lucht zal filteren.” Wil dat zeggen dat de maskers die - volgens onze testmethode - onder de Europese norm van 70% duiken onveilig zijn? “Nee, want de Europese norm meet nog iets anders. Bovendien is ieder mondmasker uiteraard beter dan helemaal géén mondmasker.”

Getest op Aziatische hoofden

Toch is er nog een ander nijpend probleem met de wegwerpbare mondmaskers: de meesten sluiten bijzonder slecht aan op het gezicht. “Voor die zogenaamde ‘fit-test’ is er voor de wegwerpbare mondmaskers geen norm”, legt Hans Helsen van EviControl uit. “Dus fabrikanten hebben vrij spel. De wegwerpbare mondmaskers komen bijna allemaal uit China en zijn dus ook getest op Aziatische hoofden. Dat gezichtsprofiel is volledig anders dan dat van een Europese drager van een mondmasker. Zo kunnen er gaten ontstaan aan de zijkanten van het mondmasker waardoor alle luchtpartikels toch nog ongefilterd verspreid worden.”

Als we de wegwerpbare mondmaskers uit onze supermarkten aan zo'n ‘fit-test’ onderwerpen, dan worden de resultaten bedroevend. Alle maskers duiken onder de 20% filtercapaciteit en eentje haalt nog amper 2%. “Dat maakt ze quasi volledig waardeloos voor de drager”, zegt Helsen. “Tijdens een gesprek zal zo'n masker wel nog altijd de grootste speekseldruppels opvangen, wat het nog steeds nuttig maakt voor anderen rondom jou. Maar voor de eigen bescherming stelt het weinig voor.”

Als het exemplaar op jouw gezicht niet goed aansluit, dan is het niet erg geschikt en kan je beter een ander type proberen.

Voor professor Verlinden toont het vooral aan dat consumenten goed moeten nadenken over welk type wegwerpbaar mondmasker ze kopen. “Als het exemplaar op jouw gezicht niet goed aansluit, dan is het niet erg geschikt en kan je beter een ander type proberen.” Hij merkt op dat ook heel wat stoffen mondmaskers dezelfde problemen kennen. “Zowel de zelfgemaakte maskers als degene die je koopt in de winkel zijn zelden honderd procent veilig. Het blijft belangrijk om er eentje te dragen, maar besef gewoon dat zo'n masker niet zaligmakend is. Afstand houden blijft belangrijk, met eender welk mondmasker aan.”

Delhaize en Lidl: 80,3 procent

• Melior Medica, geleverd door Life BVBA.

• Drielaags masker, voor minstens 95 procent bacteriële efficiëntiegraad.

• Lidl: 0.63 euro per stuk. Delhaize: 0.75 euro per stuk.

“De mondmaskers zijn getest met ATP-protocol door Centexbel. Die voldeden test aan de norm voor chirurgische maskers (95 procent BFE).”

Wat zegt de supermarkt? “De wegwerpmondmaskers zijn getest volgens de Europese richtlijnen. De chirurgische maskers van type 1 werden getest door een geaccrediteerd Belgisch labo, goed bevonden en vrijgegeven”, zegt woordvoerder Julien Wathieu van Lidl.

Onze filtratietest: 80.3 procent.

Albert Heijn: 85.95 procent

• Sunvo Health, geleverd door West Coast Supply Group.

• Drielaags masker, voor minstens 95 procent bacteriële efficiëntiegraad.

• Albert Heijn: 0.54 euro per stuk.

“De mondmaskers zijn getest door het Triplex Precision Medical Devices Company en voldoen aan de Europese norm.”

Wat zegt de supermarkt? “De informatie die we verstrekken op de verpakking is een reflectie van de testresultaten die in opdracht van de leverancier door een erkende, externe partij zijn uitgevoerd”, zegt Ann Maes, woordvoerder van Albert Heijn.

Onze filtratietest: 85.95 procent.

Colruyt: 37.4 procent.

• Eigen merk, standaard geeft Colruyt geen informatie vrij over zijn leveranciers.

• Drielaags masker.

• Colruyt: 0.59 euro per stuk.

“De wegwerpexemplaren zijn getest met ATP-protocol door Centexbel. Ze voldoen aan de norm voor chirurgische maskers (95 procent BFE).” Colruyt duidt op de verpakking wel dat het niet gaat om een chirurgisch maskers, wel om een comfortmasker (70 procent BFE).

Wat zegt de supermarkt? “Colruyt Group verkoopt wegwerpmondmaskers onder de noemer ‘comfortmaskers’. Het zijn maskers van een hoge kwaliteit, type chirurgisch mondmasker, die gecontroleerd worden door de eigen kwaliteitsdienst van de groep”, zegt Silja Decock, woordvoerder van Colruyt.

Onze filtratietest: 37.4 procent.

Aldi: 43.1 procent.

• Jiangsu Lianyu Medical Equipment Company, geleverd door MeLiTec Small Aid.

• Drielaags masker.

• Aldi: 0.63 euro per stuk.

“Het product is volledig conform de norm EN 149:2001 + A1:2009.” Aldi duidt dat het niet gaat om een medisch of persoonlijk beschermingsmiddel op de verpakking.

Wat zegt de supermarkt? “De wegwerpmondmaskers bij Aldi zijn bedoeld om uitgaande partikels tegen te houden en anderen te beschermen. Niet voor persoonlijke bescherming”, zegt Jason Sevestre, communicatie-assistent bij Aldi.

Onze filtratietest: 43.1 procent.

Carrefour: 29.5 procent.

• Beloved, leverancier niet gekend.

• Drielaags maskers, PM 2.5 preventie.

• Carrefour: 0.6 euro per stuk.

“De controle is gebeurd door een geaccrediteerd laboratorium in België (vermoedelijk dus Centexbel) volgens de Europese EN-norm.”

Wat zegt de supermarkt? “De producent van de maskers doet steekproeven tijdens het proces om na te gaan of de normen wel goed worden gerespecteerd. De elementen die worden getest zijn de kwaliteit en de beschermingsgraad van de maskers. Als de resultaten gevalideerd zijn, worden de maskers vervaardigd en in de handel gebracht volgens de geldende normen.”

Onze filtratietest: 29.5 procent.

Lees ook:

Al 1.300 Belgen sluiten zich aan bij protest op Facebook: “Strenge regels beu, ik haal mama weg uit rusthuis” (+)

Geen risicopatiënt? Dan krijgt u pas griepvaccin vanaf 15 november — wanneer ze waarschijnlijk op zijn (+)

Virologen geloven dat 1,2 miljoen leerlingen veilig naar de klas kunnen: “Ja, er zullen leerlingen besmet raken. Maar dat is geen reden tot paniek” (+)