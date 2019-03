EU Samen Beschermen Gesponsorde inhoud Hoe veilig is je smartphone? Zo geef je cybercriminelen geen kans! Aangeboden door Europese Commissie

11u53 0 Consument Het antivirusprogramma van onze laptop of computer werken we plichtsbewust bij, maar met onze geliefde smartphone springen we veel nonchalanter om: snel een app installeren, enthousiast rondklikken, achteloos inloggen... Toch zouden we dat beter niét doen. Er circuleert namelijk ook heel wat malware die er met de persoonlijke gegevens - misschien zelfs geld - op onze mobieltjes vandoor gaat. Hoe kan je jezelf beschermen?

Welke risico’s loop je?

Je smartphone is een fantastisch ding vol persoonlijke gegevens. Maar zodra je online bent - en wie is dat niet? - zet je je deur open voor hackers met slechte bedoelingen. Smartphones zijn zo populair geworden dat ook cybercriminelen ze razend interessant vinden: zij ontwikkelen mobiele malware om jouw data te stelen of je toestel te beschadigen. Wat kan er gebeuren?



• je kan geld kwijtraken omdat je persoonlijke gegevens werden gestolen

• je toestel kan blokkeren zodat je het niet meer kan gebruiken

• je kan al je contacten, mails, foto’s en telefoonnummers verliezen

Waar schuilt het gevaar?

Zelfs als je goed oplet en niet zomaar klikt op een link of attachment in een verdachte mail, en vijf keer nadenkt voor je persoonlijke info doorstuurt, liggen er nog veel gevaren op de loer. Want ook via openbare wifinetwerken, onveilige websites of automatische inloginstellingen vinden cybercriminelen de weg naar je smartphone.

Bescherm jezelf met deze 5 tips

Het is niet zo moeilijk om je smartphone-gegevens beter te beschermen. Het komt er op aan om bewuster om te gaan met je mobieltje, andere gebruikers niet vlug te vertrouwen én deze 5 tips toe te passen:

1. Let goed op voor je een app downloadt en installeert: koop alleen bij de bekende appstores (dus geen app-links uit mails of sms’en), lees recensies en check goed tot welke gegevens de app toegang wil. Vind je dat maar niets, installeer die dan niet.

2. Gebruik geen openbare of onbeveiligde wifinetwerken om bankverrichtingen of aankopen te doen. En schakel je wififunctie uit, zodra je die niet meer nodig hebt.

3. Log altijd uit van een website, (webshop)account of je bank, nadat je een transactie hebt afgerond: het volstaat niét om je browser gewoon te sluiten. Laat je smartphone ook nooit automatisch wachtwoorden opslaan.

4. Hou je besturingssysteem en je apps up to date: installeer de nieuwe software meteen als je die melding krijgt, vaak zitten daar belangrijke beveiligingsupdates bij.

5. Neem een back-up van je gegevens, de meeste toestellen hebben zo’n functie voorzien. Zo raak je geen persoonlijke data kwijt, als je telefoon gehackt, beschadigd of gestolen wordt.

6. Installeer een beveiligingsapp voor mobiele toestellen die verdachte apps, websites, phishing en andere bedenkelijke activiteiten opspoort.

Meer info en tips over hoe je je smartphone veiliger kan gebruiken? Download de informatiefiches van het European Cybercrime Centre, het steunpunt tegen cybercriminaliteit van Europol.

