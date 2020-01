Hoe u in 2020 flink bespaart op uw energiefactuur Kurt Deman

14 januari 2020

08u00

Elk jaar wachten veel mensen met een bang hartje af hoe de energieprijzen zullen evolueren. Hoewel tal van factoren de eindfactuur beïnvloeden, vormen de gedaalde distributienettarieven alvast een opsteker. Aangezien ze 36% van uw elektriciteitsfactuur en 23% van uw gasfactuur vertegenwoordigen, ziet het plaatje er voor 2020 vrij gunstig uit. Hoeveel u bespaart, hangt evenwel sterk af van de distributeur die binnen uw regio opereert.

Hoe is de energiefactuur opgebouwd?

Onze energiefactuur is samengesteld uit verschillende elementen. De feitelijke energiekosten bedragen voor elektriciteit slechts een goede 29%, tegenover 52,5% voor gas. U betaalt daarnaast ook onder meer heffingen en btw. De distributienettarieven zijn de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van energie, en voor de daarbij geleverde diensten. U betaalt die via uw energieleverancier onrechtstreeks aan de distributienetbeheerder die uw streek bedient.

De kosten die de netbeheerder heeft binnen een bepaalde regio (zoals investeringen, onderhoud en personeelskosten) kunnen grondig verschillen naargelang het gebied dat de netbeheerder bedient. Dat verklaart meteen de uiteenlopende tarieven. Wie wil besparen op de energiefactuur, doet er sowieso goed aan om regelmatig het aanbod van de energieleveranciers te vergelijken.

Tot 100 euro goedkoper

Het goede nieuws is dat de distributiekosten in elke regio dalen. Een gezin met een doorsnee verbruik (3.500 kWh per jaar) betaalt dit jaar 31 euro minder dan in 2019 voor elektriciteit (-8%). Voor aardgas (23.260 kWh) beperkt de besparing zich tot tien euro (-3%).

De daling is het grootst voor inwoners van de Westhoek en de regio’s Fluvius Antwerpen en Limburg, met respectievelijk 101 euro, 78 euro en 62 euro voordeel voor de combinatie van elektriciteit en aardgas. Voor elektriciteit dalen de tarieven al voor het derde jaar op rij, voor gas zien we voor het tweede opeenvolgende jaar een gunstige evolutie.

Het prosumententarief, de bijdrage die eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, daalt in 2020 gemiddeld met meer dan 5%. Hoeveel u juist bespaart op uw energiefactuur is opnieuw afhankelijk van uw netbeheerder.

Wat met de energieprijs?

De energiekosten zijn het deel van uw factuur dat rechtstreeks naar uw energieleverancier gaat. De leveranciers bepalen de energiekosten zelf. Ze hangen dus samen met uw keuze van energieleverancier.

Onder meer de groothandelsprijzen hebben een grote impact op de energiefactuur. 2019 was een vrij rustig jaar op de energiemarkten. In tegenstelling tot 2018 loerde een energietekort niet om de hoek. Integendeel, afgelopen zomer oversteeg het aanbod de vraag, waardoor de meeste gezinnen een lager bedrag betaalden ten opzichte van een jaartje eerder.

Voor 2020 blijft het onder meer de vraag hoe het Midden-Oosten reageert op de acties van de Amerikaanse president Donald Trump, want een stijgende olieprijs zorgde in het verleden al vaker voor oplopende energieprijzen.

Een nieuw jaar = nieuwe welkomstkortingen

De concurrentiestrijd tussen de energieleveranciers lijkt zich in 2020 onverminderd verder te zetten. Verschillende aanbieders bieden hun nieuwe klanten een korting tot meer dan 130 euro aan voor elektriciteit en meer dan 200 euro voor aardgas. Net als in 2019 kan de consument die zelf zijn energiecontract met het marktaanbod vergelijkt opnieuw mooie zaakjes doen. Bekijk het overzicht van alle welkomstkortingen op de resultatenpagina van Mijnenergie.be.

