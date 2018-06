Hoe sparen u helpt om minder belastingen te betalen Johan Van Geyte

07 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument Zoekt u manieren om minder belastingen te betalen? Bij sommige spaarvormen krijgt u een mooie belastingkorting toegeschoven.

Dividenden: tot 640 euro vrijgesteld van belastingen

Op de eerste 640 euro aan dividenden die aandelenbezitters ontvangen, moeten ze vanaf dit jaar geen belasting meer betalen. Een maximale benutting kan dit voordeel doen oplopen tot 192 euro.

Opgelet: bij de uitbetaling van dividenden wordt altijd eerst de roerende voorheffing afgehouden. Nadien kan die geïnde belasting teruggevorderd worden via de belastingaangifte. Dit geldt vanaf de aangifte die u in 2019 indient.

Er zijn ook mensen die geen voordeel hebben aan deze maatregel, of een kleiner voordeel. Dividenden van coöperatieve vennootschappen werden vroeger al tot 190 euro per persoon vrijgesteld van belastingen. Nu zitten ze mee in de korf van 640 euro. Verder wordt op sommige dividenden minder dan 30 procent roerende voorheffing ingehouden. Dat maakt het voordeel van de vrijstelling ook lager.

En nog dit: voor dividenden van beleggingsfondsen is er geen vrijstelling van belasting.

Pensioensparen: belastingvermindering van 25 of 30 procent

Bedragen die u via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering aan pensioensparen besteedt, geven recht op een belastingvermindering van 30 procent. Stort het maximum van 960 euro, en u betaalt 288 euro minder belastingen.

Vanaf dit jaar voert de regering een tweede plafond van 1.230 euro in. U kan dus een hoger bedrag opzij zetten voor uw pensioen. De belastingsvermindering daalt dan een beetje naar 25 procent, en dat vanaf de eerste euro. Stort u de totale 1.230 euro, dan betaalt u 307,50 euro minder belastingen.

TIP: vergelijk hier de opbrengsten van pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen.

Langetermijnsparen: belastingvermindering van 30 procent

Een andere optie om wat meer centen opzij te zetten tegen uw pensioen én tezelfdertijd een fiscaal voordeel te genieten is een tak21-spaarverzekering. Die biedt u een gegarandeerde rente, die nog kan worden verhoogd met winstdeelnemingen indien de herbeleggingen van de stortingen en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Dit jaar mag u tot 2.310 euro besteden aan langetermijnsparen - tenminste, als u een netto belastbaar inkomen hebt van minstens 35.620 euro. Stort u dan het maximale, dan krijgt u een belastingsvermindering van 693 euro. Hebt u een lager inkomen of stort u minder, dan is het fiscaal voordeel ook iets geringer.

Opgelet: in die korf van 2.310 euro moet soms ook de aftrek van een woonlening meegeteld. Wie momenteel zo'n krediet heeft lopen, zal geen of weinig extra fiscaal voordeel halen uit het langetermijnsparen. Net daarom hoort u vaak het advies dat u beter wacht met langetermijnsparen tot de woonlening is afbetaald.

TIP: Interesse in het langetermijnsparen? Hier kan u de beste aanbiedingen met elkaar vergelijken.

VAPZ: u recupereert meer dan de helft

Bent u zelfstandig in hoofdberoep of zelfstandig in bijberoep en verdient u voldoende? Dan kan u intekenen op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). U mag dan tot 8,17% van uw inkomen storten in dit pensioenplan, met een maximum van 3.187,04 euro.

U kan ook kiezen voor een Sociaal VAPZ, waardoor u tot 9,40% van uw inkomen (met een maximum van 3.666,85 euro) kan storten. U betaalt dan niet alleen voor een bijkomend pensioenkapitaal, maar ook voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Stortingen voor het (Sociaal) VAPZ mag u van uw belastbaar inkomen aftrekken. Valt u in de hoogste belastingsschijf, dan geniet u meteen een voordeel van 50 procent. Een extra voordeel is dat uw netto inkomen daardoor ook iets zakt, en dus ook het bedrag waarop uw toekomstige sociale bijdragen berekend worden - die op hun beurt wat zakken.

TIP: Vergelijk hier de interessantste formules voor VAPZ.

Lees ook:

Van Overtveldt zet deur open voor ontwijking taks op effectenrekening

Welke pensioenspaarfondsen presteren het best?

KBC lanceert duurzaam pensioenspaarfonds

Bron: spaargids.be