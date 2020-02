Hoe presteerden tak 21-spaarverzekeringen in 2019? Kurt Deman

26 februari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 1 Sparen De tak 21-verzekering of spaarverzekering is behoorlijk populair aan het worden bij de Belgische spaarder. Het gewaarborgde rendement, de mogelijke winstdeelname en het fiscale voordeel wanneer u de tak 21-verzekering aanwendt voor pensioensparen dragen vast en zeker bij tot dat succes.

Overweegt u zelf te starten met zo’n spaarverzekering, maar weet u niet goed dewelke? Diverse financiële instellingen maakten de afgelopen weken al de jaarresultaten van hun tak 21-spaarverzekeringen bekend. Dat kan u al helpen om een goede keuze te maken.

Tot 2% rendement

Nog even samenvatten: een spaarverzekering, ook wel tak 21 genoemd, is een levensverzekering waarmee u veilig spaart en zeker bent van een vooraf vastgelegd rendement. Daar bovenop komt mogelijk een jaarlijkse winstdeling, afhankelijk van de economische toestand en de resultaten van de verzekeraar.

Credimo keerde voor zijn tak 21-spaarverzekeringen Credo21 Safe en Credo21 Safe Plan in 2019 een globaal rendement uit van 0,75%. Voor de producten met een gegarandeerde rente van 0%, was de winstdeelname goed voor 1,45%.

Baloise kende voor gelijkaardige plannen met een gegarandeerde nulrente een winstdeelname van 2,00% toe. Alle plannen met fiscaal voordeel behaalden er minstens 1,75% rendement.

Bij AXA dikten de fiscaal aangemoedigde pensioenplannen met minstens 1,55% aan, voor niet-fiscale plannen bedroeg de vergoeding minstens 0,75%.

Contracten die recht geven op een fiscaal voordeel brachten zowel bij AG Insurance als Allianz minstens 1,80% op.

Opgelet: een tak 21-spaarverzekering gaat altijd gepaard met instap-, beheers- en eventuele uitstapkosten, die van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Staar u dus ook niet té blind op de vermelde percentages, want afhankelijk van de kosten gaat er wel nog wat af.

Fiscaal voordeel en belastingen

Wie een tak 21-spaarverzekering afsluit, beschikt over verschillende opties. U kunt een eenmalige premie betalen bij afsluiting van het contract of jaarlijks een premie storten. Het contract heeft dus een vaste looptijd of geldt voor onbepaalde duur.

Wanneer u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen of om op lange termijn te sparen, dan levert dat een fiscaal voordeel op.

Voor langetermijnsparen betaalt u wel nog een belasting van 10% op het gespaarde kapitaal, geïnd op uw zestigste verjaardag.

Voor pensioensparen gaat het om 8%, berekend op een fictief kapitaal. Heeft u de stortingen voor uw tak 21-verzekering niet op uw aangifte vermeld als pensioensparen of langetermijnsparen en vraagt u tijdens de eerste acht jaar van uw verzekeringscontract uw geld terug, dan betaalt u 30% roerende voorheffing op de intresten.

