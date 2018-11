Gesponsorde inhoud Hoe modern ben jij als peter of meter? Aangeboden door Keytrade Bank

08 november 2018

13u30

Bron: Keytrade Bank 0

Straks komt dat jaarlijkse moment er weer aan waarop de moderne meter en peter zich kunnen onderscheiden van hun klassieke variant. Op 6 december, Kerstmis en nieuwjaarsdag of de verjaardag van jouw oogappel zijn immers alle ogen op jou gericht.

De enveloppe

De ‘klassieke’ variant trekt zich daar niks van aan en gaat voor de beproefde enveloppe met een geldbedrag. Die methode is gebrand in ons collectief geheugen en ze werkt ook. Getuige hiervan zijn de eurotekens in de ogen van je oogappel, die de harde valuta genadeloos omzet in dat nieuwste spelletje voor de PS4 of in een slijmerige substantie zoals glam goo. De ouders van hun kant denken dat dit bedrag zijn weg wel zal vinden naar de spaarrekening van hun lieveling. De klassieke meter of peter kiest eigenlijk geen kant. Ze leggen de bal in het kamp van de ouders die dan maar moeten beslissen.

Een hoger doel

De vraag blijft of deze ‘je m’en fou’-houding wel past bij de ‘verantwoordelijke’ taak die je als meter of peter hebt gekregen bij de geboorte. Het voelde toch aan als een hele eer toen ze het je vroegen en jij wil het allicht zo goed mogelijk doen. Al van in het begin zie jij jezelf in de rol van reddende engel bij opvangproblemen. Je wil zeker wel eens helpen bij huiswerk, je waarden en levenservaring doorgeven en interesse tonen in hun jeugdige dans-, muziek- of sportcarrière.

Uiteraard wil je ook je rol van mecenas bij speciale feest- en verjaardagen opnemen. Maar niemand had je verwittigd dat je een kant zou moeten kiezen. ‘moderne’ peters en meters hebben daar iets op gevonden. Voor hun petekind of metekind zijn ze de goede vriend(in) die hen geregeld meeneemt naar een pretpark, de bioscoop, zoo of speeltuin. Aan de ouders laten ze dan weer zien dat ze op lange termijn denken en dat ze vooral de emotionele en vertrouwensband met hun kinderen koesteren.

Wat met het geld?

Een moderne peter en meter kiest vaak voor een periodieke belegging. Dat is een meer doeltreffende spaarvorm dan de enveloppe. Daarbij storten ze op regelmatige tijdstippen een bedrag, gespreid over een lange termijn van pakweg 18 tot 20 jaar. Als gevolg van die lange beleggingshorizon worden tijdelijke dalingen afgevlakt en kunnen hun oogappels uiteindelijk een hoger rendement bekomen. Iedereen blij, toch?

