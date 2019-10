Hoe lokaal is uw groene stroom? Kurt Deman

03 oktober 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Energieleveranciers zetten vandaag nadrukkelijk hun groene stroom in de kijker. Dat betekent niet noodzakelijk dat uw leverancier zelf actief investeert in hernieuwbare energie. We gingen op zoek naar de herkomst van de groene stroom van de vijf grootste aanbieders.

Iedereen dezelfde stroom

Misschien handig om nog eens te benadrukken: er is maar één stroomnet en daar gaat alle stroom doorheen. Wanneer u groene stroom afneemt, ontvangt u dezelfde stroom uit het stopcontact als uw buren met een contract voor ‘grijze’ stroom. Elektriciteit die met een windmolen is opgewekt, gaat niet via aparte kabels naar de klanten met een windcontract. Om aan te tonen dat u wel degelijk groene stroom verbruikt, riep Europa de Garantie van Oorsprong (GO) in het leven. Dat is een certificaat waarmee energieleveranciers bewijzen dat (een deel van) hun energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

Stroom importeren

Andere Europese landen reiken eveneens GO’s uit voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Belgische energieleveranciers kunnen die GO’s onder bepaalde voorwaarden naar ons systeem importeren. De Garanties van Oorsprong bewijzen dus alleen dat die hoeveelheid elektriciteit ergens in Europa - bij een Noorse waterkrachtcentrale bijvoorbeeld - op basis van hernieuwbare energie is geproduceerd. ‘Groen’ betekent dus helemaal niet per se ‘lokaal’ en ‘zelf geproduceerd’.

In de praktijk: nog veel import

De ‘herkomstvergelijker’ van energieregulator VREG gaat na welke energie de aanbieders vorig jaar geleverd hebben. Goed om weten is dat energieleveranciers verschillende contracten aanbieden, het ene vaak al ‘groener’ dan het andere. Niet elke tariefformule uit die tabel is vandaag nog voor nieuwe klanten beschikbaar. De herkomstvergelijker omvat ook formules voor de professionele klant. Wij bekijken het algemene beeld over alle contracten heen van de vijf energieleveranciers met het grootste aantal eindafnemers in ons land.

Engie Electrabel

Hernieuwbare energiebronnen: 19,84%, fossiele brandstoffen: 22,98%, nucleaire energie: 54,72%, onbekende bronnen: 2,46%

Engie Electrabel focust zich sterk op lokale productie. De klant heeft de mogelijkheid om een contract met 100% Belgische groene stroom af te sluiten. De energie is in dat geval afkomstig uit biomassa, wind, water en zon.

Luminus

Hernieuwbare energiebronnen: 38,39%, fossiele brandstoffen: 20,47%, nucleaire energie: 41,14%

Luminus verdeelt groene stroom uit een brede waaier van Europese landen, maar biedt met #BeGreen Fix ook een contract met 100% Belgische, groene elektriciteit, met een sterke focus op windenergie.

Eneco

Hernieuwbare energiebronnen: 72,67%, fossiele brandstoffen: 17,50%, nucleaire energie: 9,83%

Eneco voert nu nog groene stroom in uit verschillende Europese landen. De energieleverancier werkt naar eigen zeggen hard om tegen 2025 volledig lokaal te produceren.

Lampiris

Hernieuwbare energiebronnen: 100%

Lampiris bevoorraadt zich bij een gemeenschap van een duizendtal kleine lokale producenten. De energieleverancier voerde vorig jaar ook stroom in uit Frankrijk, Nederland en Duitsland. De hernieuwbare energie is onder meer afkomstig uit windturbines, warmtekrachtcentrales, zonnepanelen, biomassa en afvalverbranding.

Essent

Hernieuwbare energiebronnen: 66,13%, fossiele brandstoffen: 21,69%, nucleaire energie: 12,18%

De groene stroom van Essent is onder meer afkomstig uit Frankrijk, Zweden en België. Waterkrachtcentrales zijn de belangrijkste energiebron.

Wat met het prijskaartje?

Het prijsverschil tussen grijze en groene stroom is meestal minimaal of zelfs onbestaande. Dat blijkt trouwens ook uit een steekproef via onze online vergelijkingstool, waar contracten met groene stroom heel vaak als goedkoopste uit de bus komen.

