Hoe legt u het best een financiële reserve aan?

21 april 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Door de coronacrisis staan heel wat mensen financieel met de rug tegen de muur. Het wegvallen van (een deel van) hun inkomen doet hen naar adem happen. Door de coronacrisis staan heel wat mensen financieel met de rug tegen de muur. Het wegvallen van (een deel van) hun inkomen doet hen naar adem happen. Spaargids.be bekijkt hoe u de zaken in de toekomst eventueel anders zou kunnen regelen.

Een pak Belgen slaagt er al in gewone tijden al niet of slechts met veel moeite in om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de coronacrisis komt daar een nieuwe groep bij. En als de miserie nog geruime tijd voortduurt, dreigen nog meer mensen dezelfde weg op te gaan.

Een recente peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws en KBC bij 2.048 Belgen leert dat al bijna één op de tien momenteel noodgedwongen aan zijn spaargeld zit om alle rekeningen te kunnen betalen. Nog eens 18% riskeert in hetzelfde straatje te belanden.

Voor velen onder hen is het dan ook hard ontwaken. Met een coronacrisis had wellicht niemand rekening gehouden, maar ze is er nu wel.

Aanleggen van een reserve

Het bewijst nogmaals hoe belangrijk het is om een financiële reserve aan te leggen voor onverwachte uitgaven.

De beste manier om dat te doen:

1. Zet maandelijks - in goede tijden natuurlijk - een klein bedrag opzij. Stel dat u wekelijks 10 euro spaart, dan komt u na een jaar toch al aan 520 euro. Wekelijks 50 euro, levert op jaarbasis 2600 euro op. Dat alles kan dan worden aangevuld met extraatjes uit bijvoorbeeld vakantiegeld, dertiende maand of een occasioneel klusje.

Tip: Maak hier gebruik van onze spaarsimulator.

2. Schrijf uw spaargeld in het begin van de week of de maand naar uw spaarrekening over. Dan is het ‘weg’ van uw zichtrekening en komt u vast minder in de verleiding om het aan folietjes uit te geven.

3. Voorgaande tip impliceert het al: zorg voor een aparte spaarrekening. In het ideale geval hebt u zelfs een spaarrekening bij een àndere bank dan degene waar u een zichtrekening hebt. Dat zorgt automatisch voor meer afstand tussen uw leef- en spaargeld.

Kies voor een spaarabonnement

Om regelmatig sparen aan te moedigen, bieden diverse banken trouwens een soort spaarabonnement aan. Het gaat om spaarrekeningen waarop u maandelijks tot een bepaald bedrag kunt storten. Meestal geven die ook een iets hoger rendement, al is dat in deze tijden wel zeer relatief.

De beste huidige voorwaarden:

Maandsparen Max van MeDirect: een basisrente van 0,05% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Bovenop krijgt u nog een getrouwheidspremie van 0,65% voor gelden die u twaalf maanden onaangeroerd laat.

Cocoon-rekening van bpost bank: een basisrente van 0,40% worden gecombineerd met een getrouwheidspremie van 0,15%.

Bij MeDirect kunt u tot 5.000 euro per maand storten, bij bpost bank is dat beperkt tot 500 euro. Deze laatste rekening is ook alleen maar beschikbaar voor mensen tot 40 jaar.

Beleggen?

U zou ook naar een vorm van beleggen kunnen gaan in de verwachting op termijn een hogere opbrengst te halen uit uw spaargeld, maar vergeet niet dat een spaarreserve in de eerste plaats dient om onverwachte uitgaven op te vangen. Dat betekent dat het bedrag dat u voor ogen hebt op dat moment meteen beschikbaar moet zijn. Het mag niet afhankelijk zijn van de toestand op de financiële markten. De coronacrisis leert dat u tegelijk kunt te maken hebben met een onverwacht verlies aan inkomsten en een stevige daling van de beurzen. Dat laatste vermijdt u maar beter.



