Hoe krijg je je woning toch koel tijdens de hittegolf? En kan het te warm zijn om te telewerken?

Wanneer zet je nu het best de ramen open en wanneer niet?

Bert Blocken: “Je ramen openzetten is alleen effectief, als het binnen warmer is dan buiten. Dat zal dus normaal gezien vooral ’s ochtends, ’s avonds en ’s nachts zijn. Dat lijkt evident, maar het wordt wel eens vergeten.”

“Daarnaast is het ook belangrijk om strategisch te kiezen welke ramen je openzet. Kies bij voorkeur ramen in gevels die zich tegenover elkaar bevinden, bijvoorbeeld de zuid- en noordgevel. Je krijgt een overdruk aan de gevel waar de wind tegen slaat, en aan de andere gevel krijg je een onderdruk. Door die zogenaamde cross-ventilatie circuleert de lucht het best. Is dat niet mogelijk, dan kan je natuurlijk ook ramen openzetten die zich niet in tegenoverliggende gevels bevinden. Maar dat is minder effectief.”

Hoe komt het dat de warmte blijft hangen in huis?

Bert Blocken: “Zonnestraling is een zogenaamde kortgolvige straling, die door je ramen de woning kan binnenkomen. Die straling, en dus ook de warmte, wordt geabsorbeerd door alle oppervlakken die zich binnen bevinden: meubels, muren, vloerbekleding … Zij stralen op hun beurt de warmte terug uit maar dan in de vorm van een langegolfstraling, die niet door glas kan komen. Zo blijft de warmte in huis hangen. Dat moet je dan oplossen met een goede ventilatie of een ander hulpmiddel. Zoniet moet je rekenen op de geleiding door de gevel, de vloer en het dak van je woning. Maar dat is een erg langzaam proces.”

Plaats zeker nooit aluminiumfolie achter je raam. Door de warmte kan het glas breken Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica (KU Leuven, TU Eindhoven)

Helpt het als ik zonnewering voorzie langs de binnenkant van de ramen?

Bert Blocken: “Aan de binnenkant zonnewering plaatsen, heeft voor de warmte niet echt veel zin. Dat is vooral een oplossing om direct zonlicht op je lichaam, computer- of tv-scherm te vermijden. Zonnewering plaats je dus aan de buitenkant. Wie geen geïnstalleerde zonnewering heeft, kan zelf aan de slag. Het principe is eenvoudig. Je voorziet een kartonnen plaat in zigzagvorm, met aan de buitenkant aluminiumfolie. De plaat zal warmte opnemen, en door de zigzagvorm kan de warme lucht achter de plaat wegstromen. Dat is dus effectiever dan een gewone plaat voor je raam plaatsen, waarbij het glasoppervlak warm wordt. Plaats om die reden zeker nooit aluminiumfolie achter je raam. Door de warmte kan het glas immers breken. De aluminiumfolie die op wagens geplaatst wordt bij vriestemperaturen, zou je ook voor je raam kunnen plaatsen, met wat lucht tussen het raam en de folie.”

Kunnen ventilatoren en airconditioning helpen?

Bert Blocken: “Airconditioning, mobiel of vast, werkt in bepaalde omgevingen zeer goed, maar je zit wel met een heel hoog energieverbruik. Het kan ook een nefast gevolg hebben. Om het binnen koeler te maken, maak je het buiten eigenlijk warmer omdat de airco warme lucht uitstoot. Als in een drukke stad iedereen airconditioning gebruikt, wordt het buiten dus warmer en moet je binnen nog meer gaan koelen. Een vicieuze cirkel.”

Wie denkt met ventilatoren een cross-ventilatie te creëren doorheen de woning, is er vaak aan voor de moeite. “Ventilatoren geven een krachtige stroming voor wie dichtbij zit, maar niet voor wie verder zit. Cross-ventilatie via de ramen is misschien minder snel, maar er is wel een grote massa lucht die verplaatst wordt. Dat is effectiever. Ventilatoren zijn dus vooral handig om de gevoelstemperatuur in een bepaalde ruimte te verbeteren. In het kader van de coronacrisis werd door virologen wel gewaarschuwd voor het gebruik ervan, maar dat moet toch genuanceerd worden. Je moet echt al op zoek gaan naar bepaalde uitzonderingsituaties waarin het een extra risico kan opleveren. Het is in mijn ogen niet gevaarlijker dan de wind buiten of de natuurlijke ventilatie in je woning.”

Zijn er andere manieren om de lucht in huis te verkoelen?

Bert Blocken: “Een bakje met ijswater voor je ventilator zetten, kan de ruimte licht verkoelen. Een verkoelend washandje kan ook al wonderen doen. Wie echt lef heeft, kan met kledij en al onder de douche gaan staan en zo verder werken of studeren.”

“Ook planten nemen vocht op uit de omgeving. Door de verdamping van dat vocht kunnen ze verkoeling genereren. Veel belangrijker is het effect van de schaduw van bomen op de woning. Die belemmeren in grote mate de directe zonnestralen. Nu nog een boom planten heeft natuurlijk niet veel zin. Maar wie bomen heeft, wacht beter nog maar even met ze te snoeien.”

Telewerk is doorgaans licht werk en daarvoor geldt de hoogste maximumtemperatuur van 29 graden. In de praktijk zal de temperatuur in je woning nog een stuk hoger moeten liggen om van een maximumtemperatuur te kunnen spreken Geert Vermeir, SD Worx

Elektrische apparaten, zoals een televisie die op waakstand staat of een laptop, geven wel warmte af, maar niet in die mate dat zij de temperatuur in een ruimte fel kunnen doen stijgen. “Een uitzondering is natuurlijk een kookfornuis. Is het heel warm in je woning, dan is het misschien niet het moment om een uitgebreide warme maaltijd te bereiden.”

Wat met thuiswerk tijdens de hittegolf?

Door de coronacrisis is telewerken voor veel mensen de norm geworden. Maar wat als de temperaturen oplopen in je woning? Kan je dan stoppen met werken, of je werkgever verplichten een oplossing te voorzien?

“Allereerst is het belangrijk om weten dat je de maximumtemperaturen die door de wet zijn bepaald, in principe niet zal kunnen inroepen”, zegt Geert Vermeir, manager van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx. “Telewerk is doorgaans licht werk en daarvoor geldt de hoogste maximumtemperatuur van 29 graden. Let wel, dit is de temperatuur gemeten aan de hand van de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). In de praktijk zal de temperatuur in je woning dus een stuk hoger moeten liggen om van een maximumtemperatuur te kunnen spreken.”

“Wel is het zo dat de werkgever ook bij telewerk verantwoordelijk blijft voor het voorzien van een veilige en comfortabele werkomgeving. Hij moet je informeren over maatregelen die je kan nemen en eventueel via de preventie-adviseur tips bezorgen om goed te kunnen werken. Zo kan je afspreken om enkel op de meest koele momenten van de dag te werken, of indien het echt niet anders kan, toch op kantoor te werken. Uiteraard als dat veilig kan, rekening houdend met de corona-maatregelen.”

