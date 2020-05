Hoe kiest u een goed beleggingsfonds? Johan Van Geyte

04 mei 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Of u nu een beginnende belegger bent of al een meer doorwinterde; een goed beleggingsfonds kiezen is geen sinecure. Bij de FSMA, de overheidsinstantie die toezicht houdt op de fondsen, zijn er namelijk meer dan 5.000 geregistreerd. Of u nu een beginnende belegger bent of al een meer doorwinterde; een goed beleggingsfonds kiezen is geen sinecure. Bij de FSMA, de overheidsinstantie die toezicht houdt op de fondsen, zijn er namelijk meer dan 5.000 geregistreerd. Spaargids.be legt uit hoe u een goede keuze kan maken.

Uw geld investeren in een beleggingsfonds is het overwegen waard. Het laat u toe om met een beperkte inleg toch uw vermogen te spreiden over meerdere obligaties en/of aandelen of een combinatie ervan. Door uw geld te bundelen met dat van andere spaarders kunt u deelbewijzen kopen in een grotere pot met een hele variatie aan beleggingen. Uw financieel lot hangt dus niet af van één bedrijf, waarvan u obligaties of aandelen zou kopen. Tegelijk kiest u voor een professionele opvolging. De fondsen worden beheerd door mensen met een financiële opleiding.

Dit belet niet dat u zelf moet kiezen welk fonds u neemt. Kiest u voor een fonds van uw huisbank of opteert u een fonds van een andere aanbieder? En waarin moet het fonds dan wel investeren? Wereldwijd in aandelen? Europees in obligaties? In aandelen uit een specifieke sector, zoals biotech, consumentengoederen, technologie, goudmijnen? Of in een gemengd fonds met een mix van aandelen en obligaties?

Als u een keuze maakt, moet u eerst goed weten wat uw bedoeling is. Gaat het om geld dat u voor een lange termijn kunt missen of is de kans groot dat u het al binnen enkele maanden of jaren nodig heeft? Kunt u leven met grote schommelingen in de waarde of niet? En hoe kijkt u aan tegen eventuele verliezen?

Tip: Bekijk hier de fondsen die 4 of 5 sterren kregen bij fondsenspecialist Morningstar.

Lessen

Een belangrijke richtlijn: stel dat u als klant van KBC wil kiezen tussen de fondsen KBC Master Fund High, KBC Master Fund Medium en KBC Master Fund Low. Het gaat telkens om fondsen die beleggen in een mengeling van aandelen en obligaties. Waarmee moet u dan rekening houden? Dezelfde oefening kunt u doen met vergelijkbare fondsen van andere banken.

KBC Master Fund High belegt zijn vermogen voor 75% in aandelen en voor 25% in obligaties.

KBC Master Fund Medium houdt het op 55% aandelen en 45% obligaties.

En KBC Master Fund Low op 30% aandelen en 70% obligaties.

De eerste les die u uit hun evolutie kunt halen, is dat hoe hoger het percentage aandelen is, hoe meer rendement u op de lange termijn mag verwachten.

Wie tien jaar geleden de fondsen zou hebben gekocht, haalt nu – zelfs na de zware beurscorrectie van de voorbije maanden – een rendement van 4,34% per jaar als hij voor de High-versie koos. Bij Medium was dit 3,79%, bij Low ‘maar’ 2,66%. Op het eerste gezicht vallen die verschillen mee, maar na tien jaar lopen ze toch al mooi op. Bij een jaarlijks rendement van 2,66% wordt 10.000 euro na tien jaar 13.002 euro. Bij een rendement van 4,34% is dat al 15.294 euro.

De tweede les is de zogenaamde volatiliteit. Hoe meer aandelen in het fonds, hoe meer de waarde van de waarde ervan op en neer gaat. Bij High liepen de opbrengsten het voorbije decennium uiteen van – 10,2% in 2018 tot + 18,9% in 2019. Bij Medium van - 8,3% in 2018 tot + 13,6% in 2019. En bij Low van -5,17% in 2018 tot + 7,3% in 2019. Anders gezegd: bij High was er het ene jaar tegenover het andere een verschil in opbrengst van meer dan 25%, bij Low bedroeg het minder dan de helft. Dat is van belang voor mensen die al op relatief korte termijn hun investering weer te gelde willen maken. Gebeurt dat toevallig op een moment dat de beurs sterk is gedaald, dan kan de schade groot zijn als u een fonds met veel aandelen heeft.

Het risico op verliesjaren is navenant. High en Medium telden het voorbije decennium elk twee verliesjaren. Bij Low ging de waarde van het fonds er slechts één jaar op achteruit.

Deze oefening kunt u niet alleen maken voor gemengde fondsen, maar evengoed voor aandelenfondsen die bepaalde sectoren volgen. Zo zal een fonds dat zijn vermogen in de biotechsector belegt doorgaans volatieler zijn dan een fonds dat in aandelen uit de sector van de consumentengoederen is gespecialiseerd.

Sterren

Belangrijk is ook dat u appelen met appelen en peren met peren vergelijkt. Wil u de prestaties van een fonds van KBC vergelijken met een fonds van BNP Paribas Fortis, vergewis u er dan van dat ze allebei hetzelfde beleggingsbeleid volgen.

Daarbij wordt u niet volledig aan uw lot overgelaten. Voor elk fonds dat in België wordt gecommercialiseerd, is een essentieel informatiedocument verplicht. Daarin staan op een tweetal pagina’s de belangrijkste zaken beschreven. U vindt er naast het beleggingsbeleid – waarin investeert het fonds - onder meer de rendementen van de voorbije jaren terug. U kunt dan zelf zien hoe groot en hoe wisselvallig die waren. Uiteraard bieden opbrengsten uit het verleden geen enkele garantie voor de toekomst, al kunnen ze wel een indicatie geven.

Daarnaast kunt u onder meer terugvallen op het advies van een instelling als Morningstar. Die kent sterren toe aan de fondsen die goed worden beheerd. Daarbij worden de prestaties van het fonds op een langere termijn bekeken en worden de resultaten ervan afgezet tegen een maatstaf voor fondsen die een soortgelijk beleid volgen. Ook wordt gekeken hoeveel risico’s de fondsbeheerders daarbij namen. Morningstar verkiest fondsen die consequent een goed resultaat neerzetten boven fondsen die het van uitschieters moeten hebben.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Vooral banken worden beter van fondsen met kapitaalbescherming

Hoe legt u het best een financiële reserve aan?

Hebben we de laagste rente op woonleningen gehad?

Bron: spaargids.be.