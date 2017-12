Hoe kiest u de beste bank om in aandelen te beleggen? Sven Vonck

08u00

Zorg ervoor dat uw rendement niet te veel wordt aangetast door hoge transactie- en bewaarkosten. Een goede belegging begint bij het kiezen van een goede en goedkoper broker. Maar hoe pakt u dat aan?

Zelf aan de slag

Nooit eerder kregen spaarders zo vaak het advies om een deel van hun spaarcenten te beleggen. Wie daarmee zelf aan de slag wil, moet dan wel op zoek gaan naar een broker. Die biedt een platform dat de poort opent naar de financiële markten.

Er zijn tal van brokers. Naast de traditionele banken die meestal voor hun klanten ook de mogelijkheid bieden om in aandelen te beleggen, zijn er ook gespecialiseerde onlinespelers zoals Bolero, BinckBank, MeDirect en Lynx.

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke de beste broker is. Uiteindelijk is dat voor elke belegger verschillend. Waarop moet u letten?

De jaarlijkse kosten

Beleggen is niet gratis. Het is zeker de moeite om zo’n rekening niet gewoon bij de eigen bank te openen, maar te vergelijken. De kosten die de banken aanrekenen lopen erg uiteen. Bij onder meer Keytrade Bank, MeDirect, Argenta, BinckBank, Bolero, Lynx en Record Bank zijn er geen beheer-, bewaar- of dossierkosten. Die zijn er wel bij de grootbanken. Belfius rekent bijvoorbeeld 9,075 euro per dossier aan, met daarnaast nog een bewaarloon van minimum 3,025 euro en maximum 24,20 euro per belegging.

Het makelaarsloon

Naast die jaarlijks terugkerende kosten zijn er ook nog de transactiekosten of het makelaarsloon. Die worden aangerekend elke keer u een effect koopt of verkoopt. Ook hier lopen de tarieven ver uiteen. Bij Bolero betalen beleggers 7,5 euro voor elke transactie op de beurs van Brussel, Frankrijk, Amsterdam en Lissabon. Transacties op de andere beurzen kosten 15 euro. Ter vergelijking: bij BNP Paribas Fortis betaalt u al minimum 25 euro voor een transactie op de beurs van Brussel, terwijl voor andere beurzen het minimum op 50 of zelfs 75 euro ligt. Ook hier geldt dus dat het aanbod van de onlinespelers meestal veel goedkoper is dan bij de traditionele banken.

Onderschat de impact van de kosten niet op het rendement van een belegging. Om het makelaarsloon te dekken, moeten beleggers een rendement van 0,75% realiseren als ze voor 1.000 euro aan aandelen kopen en daarvoor 7,5 euro transactiekosten betalen. Bij een transactiekost van 25 euro moet het rendement al stijgen tot 2,5%, alleen maar om het makelaarsloon te dekken. Als er dan ook nog beheer-, bewaar- of dossierkosten worden aangerekend, dan wordt al meteen een heel groot deel van het rendement aangevreten.

Het aanbod

Hoewel de kosten een grote impact hebben op het beleggingsrendement, mag het niet de enige overweging zijn bij het kiezen voor een broker. Veel hangt ook af van het type belegger dat u zelf bent.

Het complete aanbod van de broker verdient minstens even veel aandacht. Bent u bijvoorbeeld een hele actieve belegger die soms op dezelfde dag een aandeel koopt en verkoopt, dan moet u ook toegang hebben tot de koersen in realtime. Dat bieden niet alle brokers aan. Sta ook stil bij het beleggingsuniversum waarop u zich richt. Zal u enkel aandelen kopen op de beurzen van Brussel of Amsterdam, of wilt u ook aandelen kopen op meer exotische beurzen zoals die in Japan, Zuid-Afrika of Singapore?

Beleggers zoeken best een broker waarvan het marktenaanbod aansluit met hun eigen beleggingsstrategie. En let ook hier op de kosten: want zeker voor de minder evidente markten kunnen de tariefverschillen hoog oplopen.

Nog een belangrijk vergelijkingspunt is de informatie die de brokers aanbieden. Sommige brokers voorzien tal van webinars en opleidingsvideo’s, wat zeker voor beginnende beleggers een pluspunt is. Daarnaast hebben beleggers ook nood aan goede informatie over de aandelen waarin ze willen investeren. Dat kan gaan over financiële cijfers, tabellen, nieuwberichten, analistenrapporten of grafieken. Bij de traditionele banken is dat aanbod beperkter dan bij de onlinebrokers, waar er toch ook nog grote onderlinge verschillen zijn.

