Hoe groot is het succes van de online woonlening?

2017 is het jaar waarin de online-woonleningen van de grond kwamen in ons land. Hello bank! experimenteert er al mee sinds begin 2016. Maar de markt beweegt echt sinds ook Keytrade Bank voor de zomer uitpakte met een digitaal woonkrediet.



"Keyhome heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Dat er een markt is voor online-woonkredieten staat buiten kijf", zegt Roel Vermeire van Keytrade Bank. "We merken dat we een gevoelige snaar hebben geraakt. De interessante rentevoet is echt maar een deel van de verklaring. Het feit dat mensen die rentevoet meteen krijgen zonder dat ze eerste bij andere banken moeten aankloppen, dat we geen dossierkosten aanrekenen en ook geen koppelverkoop doen: dat spreekt mensen aan."



Voor cijfers over het aantal woonkredieten is het nog te vroeg bij Keytrade Bank. Wel moest de bank door een stormloop op zijn digitale kredieten de stunttarieven optrekken om zo de vraag te temperen. Ook besliste de bank om tijdelijk geen herfinancieringen meer aan te bieden (wat intussen wel weer mogelijk is).



32 jaar

Bij Hello bank! zijn er wel concrete cijfers. Tijdens de eerste jaarhelft werden er via het digitaal platform 177.000 kredietsimulaties uitgevoerd (tegenover 58.000 tijdens de eerste jaarhelft van 2016), wat uitmondde in 1.340 kredietaanvragen. Tijdens het eerste semester van 2016 waren er dat 550. De gemiddelde leeftijd van kredietnemers is er 32 jaar. Ter vergelijking: in 2016 werden er in totaal meer dan 260.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten in ons land, zo blijkt uit cijfers van Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).



"Het aanbieden van online woonkredieten in België voorlopig nog heel erg een nichemarkt is, ook al merken we nu al dat mensen die zich goed informeren over het jaarlijks kostenpercentage bij een woonkrediet geneigd zijn om in te stappen in een digitaal proces", zegt Vermeire.

Nieuwe spelers

"Je voelt toch dat mensen op zoek zijn naar online-oplossingen voor hun woonkrediet. Steeds minder mensen hebben zin om verschillende kantoren af te schuimen om zo een lage rentevoet te bekomen", zegt Kristof De Paepe van Spaargids.be. Wat volgens hem de grootste succesfactoren zijn van de online-woonkredieten: het wegvallen van tijdrovende verplaatsingen en onderhandelingen, de eenvoud van het aanbod en scherpe rentevoeten. "Keytrade Bank heeft aangetoond dat een nieuwe speler op de Belgische hypotheekmarkt met een online-aanbod de verwachtingen serieus kan overtreffen. Ik verwacht dan ook dat de komende jaren andere buitenlandse spelers met een online-aanbod de Belgische markt zullen betreden.



Rente

Hello bank! pakte vorige maand uit met een stunttarief van 1,65% voor een lening op 20 jaar. Daarmee zet de onlinebank zich nu in de markt als een prijsbreker. Aan dat tarief zijn wel enkele voorwaarden verbonden: ontleners moeten hun loon laten storten op een rekening bij de bank, een schuldsaldo- en brandverzekering afsluiten bij de verzekeraar AG Insurance en het ontleende bedrag mag niet hoger liggen dan 80 procent van de aankoopwaarde van de woning. Keytrade Bank pakt uit met een rente vanaf 1,83%.



Die tarieven liggen niet noodzakelijk lager dan bij de traditionele banken. Zo toont de vergelijkingstool van Spaargids.be, die gebaseerd is op reële voorstellen aan klanten en dus niet op de geafficheerde rentevoeten, dat andere banken soms een nog beter voorstel in petto hebben. Toch wil dat nog niet zeggen dat die leningen ook altijd goedkoper zijn. Banken koppelen aan hun gunstigste voorwaarden altijd andere producten (zoals een brand- of schuldsaldoverzekering). Als die heel duur uitvallen, smelt het voordeel van de lage rentevoet al heel snel weg. Vergelijk daarom altijd het Jaarlijks Kostenpercentage of JKP van verschillende leningen. Dat omvat niet alleen de rentevoet, maar ook alle andere kosten die verbonden zijn aan de lening (zoals dossierkosten, maar ook de bijhorende verzekeringsproducten).

