Hoe een mogelijk stroomtekort de energieprijs onder druk zet

30 oktober 2018

08u00

Door de onbeschikbaarheid van verschillende kerncentrales groeit de vrees voor een stroomtekort komende winter. De overheid probeert er op tal van manieren voor te zorgen – tot een 'stroomboot' toe – dat het de stroom nergens moet afschakelen. Aan die ingrepen hangt onvermijdelijk een prijskaartje vast, maar wat kost het ons?

Dalend aanbod, stijgende prijs

De invoer van stroom uit het buitenland, bijkomende capaciteit van gascentrales of een boot die energie levert: alle mogelijke scenario’s om toch maar geen stroompannes te hebben deze winter brengen stijgende productiekosten met zich mee. Het lijkt haast onvermijdelijk dat de operatoren die factuur naar ons, de consumenten, zullen doorschuiven. Een analyse van de Endex, de Belgische prijsindex voor elektriciteit, leert ons dat de energieprijzen al een tijdje pieken. De curve stijgt sterker wanneer de onzekerheid over onze elektriciteitsvoorziening toeneemt. Een logische evolutie, aangezien de wet van vraag en aanbod de prijs op de energiemarkten bepaalt. Daalt de voorraad energie, dan stijgt de prijs. We kunnen dus besluiten dat de onbeschikbaarheid van de kerncentrales wel degelijk een impact heeft op onze energiefactuur.

Schadevergoeding

De regering liet eerder al weten dat ze de evolutie van de energieprijzen opvolgt. Ze neemt zich voor om de operatoren op hun verantwoordelijkheid te wijzen en om in te grijpen mocht de factuur de pan uit swingen. Premier Michiel vroeg stroomproducent Engie Electrabel al om een schadevergoeding in geval van abnormale prijsstijgingen.

Wat kan je zelf doen?

Het is belangrijk te om weten hoe een energiefactuur is opgebouwd. De prijs die je voor je stroom betaalt, bestaat slechts voor zowat een derde uit de pure stroomkosten. De rest van het kostenplaatje kunnen we toeschrijven aan belastingen, heffingen en bijdrages voor het gebruik van het stroomnetwerk. De gevolgen van stijgende productiekosten komen in de praktijk dus toch maar in beperkte mate op je energiefactuur tot uiting.

Wie over een vast contract beschikt dat nog een tijdje geldt, hoeft niet meteen tot actie over te gaan. De kans is groot dat jouw huidige tarieven gunstiger zijn dan wat de markt nu biedt. Loopt je energiecontract binnenkort ten einde en ontvang je van je leverancier een nieuwe voorstel? Ga dan na of die tarieven nog altijd de voordeligste zijn.

Beschik je over een variabel contract? Dan bekijk je best of je niet beter af bent met een nieuwe tariefformule om op verdere prijsstijgingen te anticiperen. Toegespitst op je type woning en je gemiddeld energieverbruik kan een doelgerichte keuze je al snel enkele honderden euro’s besparen.

