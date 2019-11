Hoe digitale spaarpotjes u helpen om slimmer en meer te sparen Kurt Deman

27 november 2019

08u30

Sparen Een ingrijpende verbouwing, de aankoop van een wagen of een droomreis gepland? Dan doet u er misschien wel goed aan van digitale spaarpotjes aan te leggen. In plaats van al uw spaargeld op één rekening te storten, verdeelt u langs die weg uw geld over verschillende doelen. De aangewezen manier om eindelijk te leren budgetteren?

Het huishoudboekje was vroeger een vaste waarde bij veel gezinnen. Die hielden er nauwkeurig mee bij hoeveel centen langs welke weg binnenkwamen en wat hun spaarpot en bankrekening verliet. Budgetapps zijn de moderne, digitale versies van het huishoudboekje. Verschillende grootbanken bieden ze standaard aan via internetbankieren, maar ook in de appstores is er aan keuze geen gebrek.

KBC brengt via KBC Touch bijvoorbeeld alle uitgaven en inkomsten in beeld en biedt de mogelijkheid om ze aan een specifieke categorie toe te wijzen. Per categorie kan de gebruiker de evoluties nauwkeurig opvolgen. Rabobank biedt zijn klanten de mogelijkheid via haar app tot twintig spaarpotjes aan te maken. Belfius zette zijn Budget Assistant dan weer stop, omdat die naar eigen zeggen niet aan de eigen kwaliteitseisen bleek te voldoen. Met talrijke andere al dan niet betalende budgetapps als Money Lover, Spendee, WAKOSTA?!, YNAB en Handwallet is er evenwel aan mogelijkheden geen gebrek.

Hoe werken digitale spaarpotjes?

Via de app boekt u handmatig of automatisch geld over naar uw spaarpotjes. De applicatie toont u hoever u staat met uw spaardoel en of het nodig is een tandje bij te steken.

Meer overzicht en controle

Het grote voordeel is ongetwijfeld het overzicht. Iedereen heeft ergens bepaalde spaardoelen voor ogen, maar concretiseert die vaak niet. Dan blijkt dat u bij het boeken van die droomreis plots een groot saldo van uw spaarrekening moet plukken, wat harder aankomt dan na een gefaseerde budgettering. Dat het spaarpotje voor verschillende spaardoelen aandikt, werkt uiteraard motiverend. Zo’n applicatie helpt ook om aan verleidingen te weerstaan en die ene impulsaankoop links te laten liggen, in functie van een hoger spaardoel. De gebruiker gaat dus bewuster om met zijn centen.

Confronterend

De vraag rest natuurlijk of u echt gebaat bent bij een budgetapp met digitale spaarpotjes. Dat hangt vooral af van uw huidige spaargewoontes. Stelt u zelf altijd realistische doelen en behaalt u die zonder veel moeite? Dan is een budgetapp misschien wel te veel gedoe, aangezien het bijhouden en toewijzen van uitgaves en inkomsten tijd en energie kost.

Niet iedereen ervaart de confrontatie met zijn spendeergedrag bovendien als even aangenaam. Wie echter merkt dat hij bij grote uitgaves tot zijn grote frustratie altijd vanaf nul start en dat liever anders ziet, vindt in een budgetapp een handige bondgenoot. Maar of u nu een app gebruikt of niet, sparen zal altijd de nodige discipline vergen.

