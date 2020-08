Hoe bereid je je als ouder prijsbewust voor op 1 september?

Augustus is traditioneel de Back to School-maand. Door alle coronaperikelen zou je er bijna niet meer aan denken, maar de winkelrekken en online webshops zijn weer meer dan goed gevuld met nieuwe schoolspullen. “Meer dan ooit geeft de prijs de doorslag én wordt er gezocht naar tweedehandsartikelen”, zegt retailexpert Jorg Snoeck. Wij vragen aan verkoper welke producten ze al vlot over de toonbank zien gaan en aan ouders welke producten ze in de boekentas van hun kinderen willen zien.

Consument Augustus is traditioneel de Back to School-maand. Door alle coronaperikelen zou je er bijna niet meer aan denken, maar de winkelrekken en online webshops zijn weer meer dan goed gevuld met nieuwe schoolspullen. “Meer dan ooit geeft de prijs de doorslag én wordt er gezocht naar tweedehandsartikelen”, zegt retailexpert Jorg Snoeck. Wij vragen aan verkoper welke producten ze al vlot over de toonbank zien gaan en aan ouders welke producten ze in de boekentas van hun kinderen willen zien.

“Op kinderen bespaart men niet”, zegt Jorg Snoeck. “Veel retailers hebben het ontzettend moeilijk, behalve zij die onder meer spullen voor kinderen verkopen. Kinderkleding blijft goed verkopen, maar ook schoolspullen blijven ze nodig hebben. Als ouder wil je niet dat de buitenwereld het zou zien dat je kind iets te kort komt of met versleten of verouderde kleding of spullen naar school gaat. Wél zal men veel meer op de prijs van de aankopen letten door corona. De gezinsinkomens staan erg onder druk, maar ouders zullen veeleer zichzelf nieuwe dingen ontzeggen dan dat ze hun kind iets weigeren.”

One stop shopping

Door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen verloopt het back to school-shoppen dit jaar anders dan normaal. “Funshoppen kan nu niet,” aldus Snoeck. “Runshoppen is het nieuwe normaal: kopen wat je nodig hebt en weer naar huis.”

Daarnaast kiezen consumenten door corona ook meer voor ‘one stop shopping’, op één plek meteen alles kopen. “Sinds begin augustus valt het op dat onze klanten naast hun gewone wekelijkse boodschappen steeds meer kleine bureaubenodigdheden zoals pennen, blocnotes, stiften, gommen... in hun winkelkar leggen”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar verkopen we nu meer van die kleine bureau-artikelen. Onze focus in de winkel is en blijft voeding, maar we merken dat onze klanten het appreciëren dat ze meteen ook andere benodigdheden kunnen aankopen waardoor ze het aantal winkelbezoeken en verplaatsingen kunnen beperken. Men maakt van de nood een deugd. Traditioneel worden de laatste twee weken van augustus en de eerste twee weken van september schoolbenodigdheden goed verkocht, maar het valt op dat het dit jaar net iets vroeger is begonnen. Wat wellicht ook meespeelt, is dat materialen zoals stiften en pennen niet zwaar doorwegen op het budget. Zulke dingen kosten enkele euro’s, dat kun je niet vergelijken met de aankoop van een rugzak voor school.”

Ook bij Hema merken ze dat hun klanten one stop shopping verkiezen. “Niet alleen de manier van aankopen, maar ook wat men aankoopt is veranderd”, verduidelijkt Carla Velghe, countrydirector van Hema. “Mensen kopen steeds vaker verschillende spullen op hetzelfde moment, maar het zijn doorgaans wel basisspullen die men blijft nodig hebben of de kinderen nu wel of niet naar school kunnen op 1 september. Kousen en ondergoed blijft men kopen voor de kinderen en van die gelegenheid maken klanten meteen ook gebruik om de nodige schoolspullen te kopen. De verkoop van basismaterialen zoals schriften, passers en pennen doet het heel goed. Maar men houdt het bij de basic collecties. Funartikelen zoals een fluffy pen worden momenteel minder vlot verkocht. Logisch ook, funshoppen mag niet en zulke dingen koopt men makkelijker aan als men samen met vriendinnen of ouders gaat shoppen.”

Online

Veel ouders vinden het jammer dat ze nu niet samen met hun kinderen een dagje shoppen voor school kunnen inplannen, zeker voor de grotere aankopen. Snoeck: “Een paar nieuwe schoenen passen of een rugzak uitkiezen doen heel wat ouders nog steeds het liefst samen met hun kinderen in een fysieke winkel. Maar wie wil er nu met zijn kinderen in de wachtrij gaan staan en binnen het halfuur zo’n aankoop afronden? Sommige mensen zijn vandaag doodsbang om te gaan shoppen. Dat speelt wel in het voordeel van online aanbieders: de online verkoop is door corona gigantisch gestegen en blijft stijgen.”

“Sinds de nieuwe verstrengde coronamaatregelen in Antwerpen krijgen we in onze winkel op de Meir 30% minder klanten over de vloer, maar gelukkig doet onze online verkoop het ontzettend goed: die is de voorbije weken bijna verdriedubbeld”, beaamt Carla Velghe van Hema. Ook bij DreamLand staan ze versteld van de online aankopen. “Ons webshopassortiment was ondertussen al meer uitgebreid en het valt op dat onze klanten hier steeds meer gebruik van maken”, zegt Demi Van Kerkhoven, buyer van schoolmateriaal bij DreamLand. “Klanten kunnen makkelijk volledige schoollijstjes met diverse benodigdheden afvinken in onze webshop en kiezen er vaak voor om die aankopen te laten leveren in een Colruyt bij hen in de buurt. Ook onze nieuwe service Click & Collect slaat aan: daarmee reserveer je je favoriete artikelen, waarna je ze binnen de drie uur kan afhalen in een DreamLand-winkel. Voor heel wat klanten is dat interessant omdat ze zo niet veel tijd in de winkel hoeven te spenderen.”

Lagere prijzen

Schoolspullen blijven dus ook in coronatijden vlotjes over de toonbank gaan. “In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we nu zeker niet minder schoolspullen verkocht”, aldus Van Kerkhoven. “Wat wel opvalt is dat klanten meer kiezen voor de laaggeprijsde schoolartikelen. De rugzakken, boekentassen en schrijfwaren van onze eigen merken, Kangourou en Everyday, doen het zeer goed. In sommige verkooppunten zijn we zelfs al het slachtoffer van ons eigen succes omdat er nog amper iets van onze eigen merken te koop is. Onze eigen merken verkopen veel beter dan de voorbije jaren. Klanten blijven evenveel items kopen, maar kopen meer dan ooit prijsbewust. Ook onze promoties, zoals kortingen op rugzakken en 3+1 gratis, doen het dit jaar beter dan de vorige jaren.”

Van Kerkhoven merkt ook op dat consumenten steeds meer voor Belgische merken kiezen zoals Jeune Premier, Jack Piers en Stones & Bones. “Die labels hebben rugzakken en boekentassen van een uitstekende prijs-kwaliteit. Andere back to school-trends die het goed blijven doen, zijn schoolspullen in pastelkleurtjes, alles met Pokémon of Frozen op en de papierwaren van onze exclusieve samenwerking met Stien Edlund.”

Hergebruik

Toch hoeft nieuw schoolmateriaal niet allemaal gloednieuw te zijn. “Doordat de prijs doorslaggevend is in deze tijden, zullen steeds meer mensen op zoek gaan naar tweedehandsspullen voor het nieuwe schooljaar”, weet Jorg Snoeck. En dat wordt nu al bevestigd door Aleksandra Vidanovski van 2dehands. “In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wordt er nu al op 2dehands.be vijf keer meer gezocht naar rugzakken en schooltassen. Merken die het opvallend goed doen op onze site zijn Kipling (stijging van 195% in zoekopdrachten), Jeune Premier (+166% in zoekopdrachten) en Eastpak (+78% in zoekopdrachten). De komende weken verwachten we dat er nog meer gezocht zal worden naar boekentassen en rugzakken. Wat ook goed nieuws is voor wie nog een schooltas of rugzak heeft die niet meer gebruikt wordt, want die raken ze sneller dan ooit kwijt op 2dehands.”

Ook bij De Kringwinkel vliegen de schoolspullen al de deur uit. “Rugzakken, boekentassen, pennenzakken, brooddozen en drinkbekers worden onmiddellijk verkocht”, zegt Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van de Kringwinkels. “Sommige klanten vragen nu al specifiek naar schoolgerief zoals passers, blocnotes, potloden, verf... maar evengoed krijgen we klanten over de vloer die op zoek zijn naar een bureau, boekenkast of bureaulamp. Het enige dat het niet goed doet in het back to school-gamma zijn ringmappen. Elk jaar krijgen we daar een grote hoeveelheid van binnen, maar het aanbod is veel groter dan de vraag. Laptops en pc’s worden door sommige kringwinkels ook verkocht, al verkopen die het hele jaar door goed. Ook leerkrachten en kleuterjuffen vinden steeds meer de weg naar de kringwinkels om spelletjes, boekjes en knuffels te kopen én om spullen te zoeken om hun klas in te richten. Van hen krijgen we ook almaar meer de vraag voor restmaterialen, bijvoorbeeld cd-doosjes, om mee te knutselen.”

“De interesse in tweedehands schoolspullen zit al enkele jaren in de lift”, vult Aleksandra Vidanovski van 2dehands aan. “Niet alleen betaalbaarheid, maar ook duurzaamheid speelt een rol in de keuze voor tweedehands. Uit onderzoek blijkt dat bijna 4 op de 10 tweedehandskopers dit doet omdat het goed is voor het milieu.”

Best verkopende schoolspullen bij DreamLand

• Boekentas met dino-print (Kangourou, € 44,95)

• Geodriehoek (Everyday, € 0,45)

• Pastel stiften (Stabilo, € 14,99)

• Pokémon boekentas (€ 39,95)

• Elastiek map (Stien Edlund, € 3,95)

Nola (4) - Mama Suzanne koopt Belgisch en lokaal

Derde kleuterklas

’t Schooltje van Oppem

“Samen schoolspullen kopen is een traditie die ik graag met mijn dochter voortzet”, zegt Suzanne Decock, mama van Nola. “Zelf vond ik het als kind een speciaal moment. En ook de afspraken die mijn mama met me maakte over wat we zouden aankopen, probeer ik nu ook met mijn dochter te maken. Duurdere aankopen zoals een schooltas moeten duurzaam zijn en worden in overleg gekocht. Zo ben ik samen met mijn dochter naar de kinderwinkel SKIP in Meise gegaan en mocht ze een schooltas uit de Jeune Premier-collectie kiezen. Door corona kies ik nog bewuster voor Belgische merken en lokale winkeliers. Die schooltas kostte 80 euro, maar ik heb haar wel duidelijk gemaakt dat deze lang moet meegaan en dat ze er zorg voor moet dragen. Ik probeer haar nu al te behoeden voor hypes en trends. Schoolspullen die in aankoop niet zo duur zijn, mag ze wel helemaal zelf kiezen. Voor haar brooddoos en drinkbus zijn we naar DreamLand geweest en heeft ze gekozen voor items uit de Frozen-collectie.”

“Nola gaat enorm graag naar school en kijkt nu al uit naar 1 september”, zegt Suzanne. “Maar de reden dat haar schoolspullen nu al klaar staan, is omdat we eind augustus nog een vakantie hebben gepland. De enige aankoop die ik nog wil doen, is een paar nieuwe schoenen. Ook dat is hier een traditie. Kinderschoenen nemen best een grote hap uit het budget weg, want ik vind het belangrijk dat ze kwalitatief zijn. Doorgaans geef ik zo’n 100 euro uit aan een nieuw paar kinderschoenen en koop ik deze bewust lokaal in een fysieke winkel. Gelukkig is er een leuke kinderschoenwinkel in onze buurt waardoor ik me niet ver hoef te verplaatsen.”

Matteo Debie (8) - Mama Kim recycleert de amper gebruikte rugzak van vorig jaar

Derde leerjaar

Sint-Ludgardis Openluchtschool Brasschaat

“Matteo vraagt niet naar nieuwe schoolspullen”, vertelt Kim Ryssack, de mama van Matteo. “Hij gaat dan ook naar een uniformschool waar zelfs de kleur van het kaftpapier vastgelegd is in het schoolreglement. Ik vind dit heel makkelijk. In het eerste leerjaar heb ik alles gekocht en al die materialen gebruik ik nu nog steeds. Vorig jaar heeft Matteo een nieuwe rugzak gekregen. Maar doordat de schoolpoort midden maart gesloten werd, is die amper gebruikt en is het niet nodig om een nieuw exemplaar aan te kopen. Matteo is zelf helemaal niet bezig met trends, wellicht omdat hij weet dat de meeste schoolspullen aan de reglementering van zijn school moeten voldoen. Het enige dat hij kon kiezen, was zijn brooddoos. Hij is nog altijd heel erg blij met de broodtrommel van zijn favoriete voetbalclub. Ik heb hem wel gevraagd of hij iets van schoolmateriaal nodig had voor het nieuwe schooljaar, maar hij liet weten dat hij liever dat budget wil sparen voor een eigen computer.”

“Door corona heb ik wel voor het eerst een drinkbus gekocht”, zegt Kim. “Matteo had dit niet nodig omdat er drinkfonteintjes op school staan en omdat ze tijdens de pauzes sowieso een beker water of melk kregen. Maar dat mag niet meer door de coronamaatregelen. Onlangs zag ik in de Colruyt een grote, groene waterfles met een handige dop en die heb ik aangekocht. Naar de prijs heb ik niet gekeken, de grootte was voor mij het belangrijkste.”

“Een vast moment inplannen om samen alle aankopen te doen voor het nieuwe schooljaar, heb ik nog nooit gedaan” geeft Kim toe. “Ik koop wat nodig is voor school en wat niet versleten is, blijven we gebruiken. Het enige dat ik wellicht nog samen met Matteo zal aankopen, is een nieuw paar schoenen. Niet makkelijk, want volgens het schoolreglement mogen het geen sportschoenen zijn en moeten ze blauw of zwart zijn. Maar zo’n aankopen stel ik uit tot echt het begin van het schooljaar.”

