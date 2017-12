Hoe bepaalt u de optimale looptijd van uw woonlening? Dries Van Damme

Wanneer u een hypothecair woonkrediet afsluit, moet u beslissen over welke termijn u die wil aflossen. Jammer genoeg bestaat er geen eenduidig antwoord op wat de ideale looptijd is. Wel kunt u aan de hand van een aantal richtlijnen nagaan wat in uw specifieke situatie haalbaar en financieel het meest interessant is.

Kiezen voor de korte pijn?

Feit is dat u meer intresten zal moeten betalen als u uw hypothecair krediet over een langere termijn spreidt. Om een zicht te krijgen op de rente die u voor een bepaald bedrag moet betalen over een kortere of langere looptijd kunt u Spaargids.be raadplegen.

Zo is de kans groot dat u voor een bedrag van 200 à 250.000 euro een rente van 1,50% kan bedingen over 15 jaar. Spreidt u diezelfde lening liever over 25 jaar, dan is een rente van 1,85% realistisch. Uiteraard zal de rente die de bank u wil geven ook afhangen van andere factoren, zoals de grootte van het bedrag dat u zelf inbrengt.

Langer lenen = langer fiscaal voordeel

Denkt u – net als veel mensen – dat u best het maximum haalbare bedrag afbetaalt om zo het minst intresten te betalen en snel van uw lening verlost te zijn? In de praktijk is dat vaak niet de beste oplossing.

Als uw maandelijkse aflossingen ervoor zorgen dat u niet kunt sparen, dan bestaat de kans dat het rendement van uw geld op het einde van de rit toch lager ligt, zelfs al slaagt u erin om uw hypotheek heel snel af te lossen. Bovendien is het niet bepaald prettig om op het eind van de maand met moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

Kiest u voor een meer gespreide afbetaling van uw lening, dan komt er onder meer ruimte vrij om te starten met pensioensparen, wat een relatief hoge rente en een mooie belastingverminderingen oplevert.

Een ander voordeel is dat u de intresten, kapitaalaflossingen en premies van uw schuldsaldoverzekering gedurende de looptijd van uw lening fiscaal kunt inbrengen. Zo garandeert de geïntegreerde woonbonus een jaarlijks belastingvoordeel van 608 euro. Blijft uw huis uw enige woning gedurende de eerste tien jaar van de looptijd, dan loopt het belastingvoordeel op tot 912 euro. Als u als koppel een lening afsluit, verdubbelt dat bedrag. Voorwaarde is dat de lening in kwestie minstens tien jaar loopt.

Scenario’s afwegen

Te snel uw lening willen aflossen is dus vaak niet zo’n goed idee. Maar welke termijn is dan wel interessant? Een looptijd van 20 à 25 jaar is vandaag vaak de regel. Als reactie op de hoge vastgoedprijzen maken de meeste banken het zelfs mogelijk om een woonlening over een periode van dertig jaar of zelfs veertig jaar terug te betalen.

Let wel: voor een looptijd van dertig jaar of meer kunnen de intresten snel oplopen. Zo is het niet ondenkbaar dat u voor een bedrag van 200 à 250.000 euro bijna dubbel zoveel intrest betaalt over 30 jaar als over 25 jaar. Als het enigszins kan, is het dus toch interessant om de looptermijn niet nodeloos te rekken.

Factoren die meespelen bij het bepalen van de ideale looptijd zijn uw leeftijd, het bedrag dat u wil lenen, het renteniveau, uw financiële ruimte en uw fiscale situatie. Een goede looptijd brengt al die factoren in balans. Daarom kunt u best samen met de bank de verschillende scenario’s overlopen. Op die manier kunt u rationeel bepalen welke formule enerzijds de beste levenskwaliteit garandeert en anderzijds financieel het meest interessant is.

