Hoe belangrijk is dat oogstjaar nu écht? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier

Over het oogstjaar op een fles wordt door wijnkenners al eens gewichtig gedaan, maar dat is niet zonder reden. “Een regenachtig jaar zal vaak voor een waterige wijn zorgen,” legt sommelier Sepideh Sedaghatnia uit. Vandaag vertelt ze in ons ‘Sommelier in 3 weken’-dossier alles wat je moet weten over oogstjaar versus kwaliteit van de wijn.

Sepideh Sedaghatnia: “Prijkt op het etiket van de fles een jaartal, dan gaat het om het jaar waarin de druiven voor deze wijn geplukt werden. Intussen zijn vanuit Nieuwe Wereldlanden als Zuid-Afrika dankzij hun zomerse winters en de pluk in februari de eerste wijnen van het oogstjaar 2020 op de Belgische markt beland. Terwijl we voor Europese wijnlanden, waar de druiven pas in september geplukt worden, het dus nog enige tijd met wijnen van het oogstjaar 2019 moeten doen.”

Als het jaartal erop staat, dan is de wijnbouwer verplicht om voor de volle 100 procent druiven uit dat specifieke oogstjaar te gebruiken

“De vermelding van het jaartal op het etiket is niet verplicht. En als het bijvoorbeeld gaat om wijnen die zeer snel gedronken moeten worden, zoals goedkopere roséwijnen of tafelwijnen, dan heeft het eigenlijk ook geen enkele zin om daar een jaartal bij te vermelden. Mààr: als het jaartal erop staat, dan is de wijnbouwer verplicht om voor de volle 100 procent druiven uit dat specifieke oogstjaar te gebruiken.”

Weersomstandigheden

“Vooral bij de duurdere, prestigieuze wijnen – die uit de Bordeaux-regio voorop - is het oogstjaar enorm belangrijk. En enorm verschillend van jaar tot jaar. Zelfs zes flessen uit evenveel verschillende oogstjaren – die nochtans van dezelfde wijnboer komen én met krek dezelfde druiven gemaakt worden — kunnen alle zes totaal verschillend smaken. Gewoon omdat elk oogstjaar andere weersomstandigheden heeft gekend. Waar er in het ene jaar plots nog vorst was in de prille lente, kan een ander jaar geteisterd zijn door enkele stevige hagelbuien. Zelfs een relatief gewoon oogstjaar met een mooi evenwicht tussen zon én regen kan nog net iets meer zon of – integendeel – regen gekregen hebben dan het jaar ervoor én dat verschil zal je altijd in het resultaat kunnen proeven. Een regenachtig jaar zal vaak voor een waterige wijn zorgen, terwijl een zonovergoten oogstjaar de wijn voller en intenser zal doen smaken.”

Het is niet omdat Bordeaux met 2010 een fantastisch oogstjaar kende dat de Bourgogne dat jaar even goed was

“Op de gespecialiseerde websites op internet kan je voor elk wijnland én –regio perfect terugvinden wat de allerbeste oogstjaren zijn. Want vergeet niet dat bijvoorbeeld Frankrijk een immens groot land is met wijnregio’s die vele honderden kilometers uiteen liggen én dus eigenlijk andere klimaten kennen. Het is niet omdat bijvoorbeeld Bordeaux met 2010 een fantastisch oogstjaar kende dat de Bourgogne dat jaar even goed was. Zelfs binnen eenzelfde wat uitgestrektere wijnregio kan hetzelfde oogstjaar qua kwaliteit nog altijd van wijngaard tot wijngaard verschillen.”

“Kleine en haast vanzelfsprekende tip voor de gemiddelde wijnconsument: wijn van pakweg van het oogstjaar 2018 zal als vanzelf jonger en fruitiger geuren en smaken dan één al wat meer geëvolueerde, complexere wijn van pakweg 2013. (lacht) Een wijn uit 2013 die jonger smaakt dan één uit 2018 zou heel raar zijn, hoor.”

De strafste Bordeauxjaren sinds 2000

• 2018

• 2016

• 2015

• 2010

• 2009

• 2005

• 2000

Druif van de dag: Pinot noir

• Rood

• Typisch voor o.a. Bourgogne (Fr), Duitsland, Nieuw-Zeeland, Australië

• Vrij licht met aardse en kruidige kenmerken

• Aroma’s: o.a. aardbei, framboos, bloemen, viooltjes en – bij rijpere pinot noir-wijnen – ook wild, rokerigheid en truffel

Uit het woordenboek van de sommelier: Clos

• Officieel toegekende term voor wijnen gemaakt van druiven uit ommuurde wijngaarden.

