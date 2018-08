Hoe bekomt u een zo laag mogelijk tarief voor uw woonlening? Johan Van Geyte

07 augustus 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wil u voor uw hypotheeklening het laagste tarief uit de brand slepen? Dan houdt u best rekening met de onderhandelingsmarge van uw bank. Het is dus goed om een idee te hebben hoeveel winst de bank maakt op uw krediet en hoeveel ze daarvan nog kan prijsgeven.

Banken leven van hun rentemarge: het verschil tussen de rente die ze moeten betalen voor het spaargeld dat ze aantrekken en de intrest die ze ontvangen als ze het ingezamelde spaargeld weer uitlenen. Hoe groter die marge, hoe meer ruimte de bank heeft om haar tarieven te verlagen zonder verlieslatend te worden.

In 2015 bereikte de rentemarge van de Belgische banken nog een hoogtepunt. Sindsdien is ze dalende. Volgens het jaarverslag van de Nationale Bank was ze in de eerste negen maanden van 2017 voor alle banken samen gezakt tot minder dan 1,4%.

Hoe dat komt? De rente die de financiële instellingen betaalden op de spaargelden die ze aantrokken daalden niet verder. Sinds de tweede helft van 2016 keren de meeste banken op hun spaarrekeningen al het wettelijke minimum van 0,11% uit. Op zichtrekeningen is dat zelfs 0%. Voor gelden die ze op langere termijn aantrekken, liggen de tarieven iets hoger. Voor kasbons en termijnrekeningen op vijf jaar bieden ze circa 0,50%.

Strategie

Betekent die rentemarge van minder dan 1,4% dan dat de banken weinig of geen ruimte meer hebben om de rente te verlagen? Niet noodzakelijk.

Vergeet niet dat de situatie van bank tot bank kan verschillen. Niet alle instellingen trekken dezelfde mix van spaar- en termijngelden aan, waardoor hun kosten anders liggen. Hetzelfde geldt voor de kredieten die ze toestaan. Sommige kenden meer kaskredieten aan ondernemingen en persoonlijke leningen aan particulieren toe, twee kredietsoorten waarvoor de tarieven doorgaans hoger liggen. Voor hypotheekleningen zijn de marges kleiner.

Verder kunnen de banken om strategische redenen beslissen om op bepaalde momenten agressiever te zijn in het toestaan van nieuwe kredieten. Bijvoorbeeld omdat ze marktaandeel verloren en dit willen terugwinnen. Ze zien de lagere tarieven op een woonkrediet dan als een soort investering om klanten terug te winnen.

Kies de juiste formule

Uiteraard hangt veel af van de formule die u zelf kiest of nodig hebt. Voor een lening met jaarlijks aanpasbare rentevoeten zal de bank zich tevreden stellen met een kleinere marge. Dat komt omdat ze minder risico’s loopt. Mocht het algemene rentepeil in de toekomst stijgen, dan wordt ook uw rente mee aangepast en krijgt uw bank meer rente-inkomsten.

Als u leent met een vaste rente op twintig jaar is het een ander verhaal. Wanneer het rentepeil stijgt, moet de bank het aangetrokken spaargeld meer vergoeden, maar ze kan het tarief van uw lening niet meer wijzigen. Om dat op te vangen, zal ze een hogere marge nemen bij de start van het krediet.

Tip: Hier ontdekt u hoeveel u maandelijks terugbetaalt aan een woonkrediet

Uiteindelijk spelen ook persoonlijke motieven mee. Bent u een goede klant van uw bank? Dan is de kans groot dat ze toegevingen zullen doen om u te houden wanneer u een woonlening wil aangaan. Helemaal als u ook schuldsaldo- en brandverzekering bij hen afsluit, of bijvoorbeeld wanneer u akkoord gaat om uw inkomsten op een van hun rekeningen te plaatsen tijdens de looptijd van uw krediet. Simpel gesteld: als u de bank iets extra gunt, gunt zij u ook iets.

Is dat nu een reden om direct naar uw vertrouwde bank te rennen? Neen. U doet er sowieso goed aan om alle factoren te bestuderen. Vraag dus ook zeker aparte prijzen op voor uw uw schuldsaldoverzekering en brandverzekering.

Tip: Hier kunt u berekenen wat een aparte schuldsaldoverzekering u zou kosten

De kern van de zaak blijft dat u diverse banken tegen mekaar moet uitspelen als u het laagste tarief wil krijgen en dat, afhankelijk van het moment waarop u de vergelijking doet, andere financiële instellingen met het beste aanbod kunnen komen.

Tip: Hier vindt u de aanbiedingen die andere consumenten kregen van hun bank

