Hier moet u op letten als u een tandzorgverzekering wilt afsluiten Zo interessant is een tandzorgverzekering Michaël Van Droogenbroeck

11 november 2018

07u29 0 Consument Een mooi en verzorgd gebit in orde houden, is duur. Het ziekenfonds betaalt lang niet alle — vaak gepeperde — tandartsfacturen terug. Ziekenfondsen en één verzekerings-maatschappij spelen daarop in met een aparte tandzorgverzekering. Overweegt u er zo een af te sluiten, dan moet u op heel wat zaken letten. Michaël vergelijkt de verschillende verzekeringen en lijst ze voor u op.

Als u zelf onlangs een implantaat moest laten plaatsen of zoon of dochter een beugel moet dragen, weet u het wel: tandartskosten kunnen gruwelijk hoog oplopen. En lang niet alle behandelingen worden — soms zelfs niet gedeeltelijk — terugbetaald door het ziekenfonds. Het ontzenuwen van een tand en plaatsen van een kroon kan makkelijk tot 1.300 euro kosten, waarbij u van het ziekenfonds hooguit 200 euro terugkrijgt. De rest moet u uit eigen zak betalen. De totale kosten voor een beugel bij een kind van 10 kunnen oplopen tot 2.500 euro. Daar betaalt het ziekenfonds u ruim 900 euro van terug, het grootste gedeelte betaalt u uit eigen zak.

Net daar spelen tandzorgverzekeringen op in: zij beloven tegemoet te komen in de kosten die via de gewone gezondheidszorg niet worden gedekt. Het zijn vooral de ziekenfondsen zelf die zo’n extra tandzorgverzekering aanbieden, en ook verzekeraar DKV heeft er een. Door de hoge factuur van een tandartsbezoek kan zo’n verzekering aantrekkelijk lijken, maar u checkt toch het best of ze dat in uw geval ook wel is.

Wat kost het?

