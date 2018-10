Hier moet je op letten bij een schuldsaldoverzekering Johan Van Geyte

02 oktober 2018

08u00

Wie een huis koopt en een woonlening afsluit, neemt meestal ook een schuldsaldoverzekering. Dat is een redelijk dure affaire, want ze kost al snel enkele honderden euro's. Gelukkig zijn er wel degelijk manieren om de kostprijs wat in te perken.

Ter herinnering: met een schuldsaldoverzekering verzeker je jouw nabestaanden tegen de gevolgen van een vroegtijdig overlijden. Mocht je overlijden voor de lening is afgelost, dan betaalt de verzekeraar het uitstaande saldo en moeten je erfgenamen daar niet voor opdraaien.

Waarborg

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch vragen de meeste banken dat je je verzekert. Dat biedt hen een extra waarborg dat de afbetaling van de lening doorloopt, ook als jij sterft.

Leen je met twee, dan kan je elk voor 100 procent verzekeren. Stel dat er dan met een van jullie tweeën iets gebeurt, dan valt de leninglast volledig weg voor de langstlevende.

Een andere optie is samen voor 100 procent verzekeren. Bijvoorbeeld elk de helft, of een andere verhouding naar keuze, mocht de ene partner een groter inkomen hebben dan de andere. In zo’n geval zal bij een overlijden slechts een deel van de lening wegvallen.

Kostprijs

De prijs van een schuldsaldoverzekering hangt af van:

* het verzekerde bedrag

* de looptijd van de lening

* de rentevoet van het krediet

* de levensverwachting van de verzekerde

Wat levensverwachting aangaat, spelen vooral je leeftijd en je 'levenshouding' - roker, niet-roker... - een rol.

Die criteria liggen grotendeels vast. Toch zijn er mogelijkheden om je premie zo beperkt mogelijk te houden.

1. Voor de betaling van de premies krijg je de keuze tussen een eenmalige storting aan het begin van de lening of een spreiding over de looptijd van het krediet. In dat laatste geval moet je ze voor twee derde van de duurtijd betalen.

Heb je een lening op twintig jaar, sta je voor dertien jaar terugkerende kosten. In de praktijk is een eenmalige lening vaak goedkoper.

Bijvoorbeeld: een 23-jarige niet-roker die 150.000 euro leent op 20 jaar tegen 2 procent rente, moet bij Cardif 13 jaar lang 111,07 euro betalen, of 1.443,91 euro in totaal als hij kiest voor gespreide betalingen. Betaalt hij de premie meteen volledig bij aanvang van het contract, dan betaalt hij 1.033,88 euro. Dat is toch direct 410,03 euro minder.

2. Gezond leven is ook goedkoper. Indien de fictieve persoon uit ons eerdere voorbeeld een roker zou zijn, dan stegen zijn jaarlijkse premies tot 136,19 euro en de eenmalige premie tot 1.323,94 euro. Een verschil van bijna 300 euro.

3. Vraag zeker na of je schuldsaldoverzekering kan aangepast worden als je (een deel van) je krediet vroeger terugbetaalt. Wie weet krijg je tijdens de looptijd een erfenis of een serieuze loonsverhoging die je toestaat om vroeger af te lossen? Op die manier verminder je het uitstaande bedrag én dus ook het risico voor de verzekeraar zelf, waardoor je een stuk van je premies kan recupereren. Ga wel goed na of het kan, want niet elke polis heeft deze optie.

4. Nemen jullie met twee een krediet, dan heb je de keuze voor een verzekering op twee hoofden in plaats van twee aparte polissen. Je hebt dan één polis, en dat is ongeveer 10 procent goedkoper. Keerzijde is dat zo'n verzekering op twee hoofden niet in aanmerking komt voor een fiscale aftrek. Dat hoeft geen probleem te zijn, omdat de fiscale korf waarin de schuldsaldoverzekering huist meestal al vol zit met de afbetaling van het krediet en de stortingen voor het langetermijnsparen.

5. Offertes vergelijken loont altijd. Om het overlijdensrisico in te schatten, hebben de maatschappij de keuze tussen het volgen van de officiële sterftetabellen of het volgen van de statistieken van de eigen portefeuille aan levensverzekeringen. Dat laatste leidt doorgaans tot lagere tarieven.

